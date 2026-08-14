भारत के तकनीकी संस्थानों में AI-आधारित डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने के लिए AICTE के NEAT 6.0 के तहत D2L Brightspace को अनुमोदन प्राप्त हुआ

All India Council for Technical Education ने National Education Alliance for Technology 6.0 पहल में भाग लेने के लिए D2L को पैनल में शामिल किया

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2026 /PRNewswire/ -- D2L, शिक्षण नवाचार में एक वैश्विक अग्रणी, को All India Council for Technical Education (AICTE) के National Education Alliance for Technology (NEAT) 6.0 पहल के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जिससे भारत के उच्च शिक्षा इकोसिस्टम में इसकी उपस्थिति मजबूत हुई है।

D2L और AICTE-NEAT के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं, जो पूरे भारत में तकनीकी संस्थानों को परिणाम-आधारित, टेक्नोलॉजी-संवर्धित शिक्षा प्रदान करने के लिए एक कूटनीतिक भागीदारी का प्रतीक है।

D2L के भारत स्थित प्रबंध निदेशक, Vivek Iyer, ने कहा, "कई वर्षों तक, भारत में आपकी शिक्षा की सफलता के महत्व का निर्धारण करने वाला सबसे बड़ा कारक किसी संस्थान का चयन करना था। AICTE NEAT 6.0 इसे बदलने का एक अवसर है। AI-आधारित शिक्षण मुंबई या किसी अन्य स्थान पर स्थित सभी संबद्ध संस्थानों के लिए उपलब्ध हो जाने पर, स्थान की परवाह किए बिना प्रतिभा में विस्तार हो सकेगा। इस भागीदारी का सबसे अच्छा पहलू टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि उत्कृष्टता को केवल एक आकांक्षा के बजाय वास्तव में प्राप्त करने योग्य बनाना है।"

NEAT भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसे उच्च शिक्षा संस्थानों को चुनिंदा, उच्च प्रभाव वाले EdTEch समाधानों तक पहुंच प्रदान कर सकने के लिए AICTE के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। बड़े पैमाने पर डिजिटल अपनाने में तेजी लाने और शिक्षण के परिणामों में सुधार करने पर केंद्रित, NEAT 6.0 इस प्रयास का अगला चरण है। NEAT 6.0 के तहत सूचीबद्ध होने से अपने डिजिटल शिक्षण वातावरण को आधुनिक बनाने और विस्तारित करने के लिए प्रयासरत D2L Brightspace को AICTE से संबद्ध संस्थानों के लिए एक अनुमोदित Learning Management System (LMS) और एक कूटनीतिक डिजिटल शिक्षण प्लेटफ़ार्म के रूप में स्थापित किया जाएगा।

NEAT 6.0 के तहत, D2L Brightspace को शिक्षण और अधिगम को बदलने में संस्थानों को सपोर्ट करने के लिए एक स्केलेबल डिजिटल शिक्षण प्लेटफ़ार्म के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए निर्मित, यह व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव, डेटा-संचालित जानकारियाँ और बड़े पैमाने पर लचीले पाठ्यक्रम वितरण को सक्षम बनाता है। डिजिटल शिक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर तक तीव्र गति से और व्यापक पहुंच संभव बना सकने के लिए, संस्थान मानकीकृत मूल्य निर्धारण के तहत NEAT प्लेटफ़ार्म के माध्यम से D2L Brightspace को अपना सकेंगे।

D2L के भारत स्थित प्रबंध निदेशक, Vivek Iyer, ने कहा, "भारत का शिक्षा सिस्टम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। हालांकि पारंपरिक मॉडल हमेशा समान पहुंच सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं, लेकिन D2L Brightspace जैसे डिजिटल शिक्षण प्लेटफ़ार्म इस अंतर को दूर करने में सहायता कर सकते हैं। NEAT 6.0 के माध्यम से, हमारा लक्ष्य भारतीय संस्थानों को बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान, परिणामों में सुधार करने और कार्यबल की तैयारी में सहायता करने में सक्षम बनाना है।"

D2L Brightspace को संस्थानों को उच्च शिक्षा की बढ़ती मांगों को पूरा करने में सहायता करने के लिए बनाया गया है। इसमें इंटेलिजेंट पाठ्यक्रम डिज़ाइन टूल्स, AI-संवर्धित व्यक्तिगत शिक्षण मार्ग, विभिन्न शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के लिए सुलभ बनाने वाली सुविधाएँ और वास्तविक समय डेटा विश्लेषण का संयोजन है। इससे शिक्षकों और एडमिनिस्ट्रेटरों को छात्रों की प्रगति पर नज़र रखने में सहायता मिलेगी, जिससे यह भारत के तकनीकी शिक्षा इकोसिस्टम के पैमाने और विविधता की सेवा करने के लिए उपयुक्त प्रमाणित होगा।

AICTE-NEAT का परिचय

National Education Alliance for Technology (NEAT) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, जिसे AICTE के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। NEAT उच्च शिक्षा में शिक्षण के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ EdTech समाधानों का संकलन करता है, जिसमें भारत के सभी क्षेत्रों के शिक्षार्थियों के लिए समानता, पहुंच और समावेश सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

D2L का परिचय

D2L विश्व के शिक्षण के तरीकों को बदल रहा है, जिससे शिक्षार्थियों को उनकी कल्पना से अधिक हासिल करने में सहायता मिल रही है। पूरे विश्व के ग्राहकों के साथ मिलकर काम करते हुए, D2L का मिशन शिक्षण को अधिक प्रेरणादायक, आकर्षक और मानवीय बनाना है। D2L द्वारा जीवन को बदलने में सहायता और K-12, उच्च शिक्षा और व्यवसायों में उत्कृष्ट शिक्षण परिणाम प्रदान करने के तरीकों की खोज करें।

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