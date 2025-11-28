लाइट्स, कैमरा, अबू धाबी: Bollywood Powerhouse Ranveer Singh के साथ Deepika Padukone, Experience Abu Dhabi की सबसे नई ब्रांड एंबेसडर बनीं

अबू धाबी में संस्कृति, रचनात्मकता और संबंधों की खोज करते हुए Deepika और Ranveer नवीनतम Experience Abu Dhabi फिल्म में अभिनय कर रहे हैं

अबू धाबी, UAE, 28 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- संस्कृति और पर्यटन विभाग - अबू धाबी के गंतव्य ब्रांड Experience Abu Dhabi ने Deepika Padukone को नवीनतम क्षेत्रीय ब्रांड एंबेसडर घोषित किया है। Deepika अपने पति, 2023 से Experience Abu Dhabi के ब्रांड एंबेसडर Bollywood Icon Ranveer Singh के साथ शामिल हो गई हैं, जिससे वे आधिकारिक तौर पर एक साथ इस गंतव्य का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले Bollywood पावर दंपति बन गए हैं।

भारत और अन्य देशों के दर्शकों के बीच अपनी वैश्विक लोकप्रियता के साथ, अबू धाबी के माध्यम से Deepika अपनी यात्रा को साझा करेंगी, तथा इस शहर को अनुभवों से भरपूर एक गंतव्य के रूप में प्रदर्शित करेंगी, जहां हर किसी के लिए देखने, करने और खोजने के लिए कुछ न कुछ है।

Deepika की एम्बेसडर बनने की घोषणा एक सिनेमाई फिल्म सिरीज़ के शुभारंभ के साथ हुई है, जिसमें अबू धाबी में उनकी और Ranveer की यात्रा को दर्शाया गया है। प्रत्येक प्रकरण अमीरात के, इसकी संस्कृति और रचनात्मकता से लेकर एकजुटता और साहस की भावना तक, एक अलग पक्ष को उजागर करता है।

प्रकरण 1 में, इस दंपति ने अबू धाबी के विस्मयकारी Sheikh Zayed Grand Mosque से लेकर Louvre Abu Dhabi की मनोरम दीर्घाओं सहित सांस्कृतिक स्थलों की खोज की, जबकि प्रकरण 2 में खरीदारी, स्टाइलिश भोजन के साथ सार्थक यादें बनाते हुए शहर के चारों ओर एक जीवंत दिन बिताया गया है।

प्रकरण 3: Art, Play & Paradise, में दंपति को आमोद-प्रमोद करते दर्शाते हुए ब्रांड की फिल्म सिरीज़ की नवीनतम और अंतिम किस्त जारी की गई है। इस नए प्रकरण में Deepika और Ranveer आलीशान Bab Al Nujoom Hudayriyat Water Villas में आराम करने के लिए जाने से पहले teamLab Phenomena Abu Dhabi में एक मजेदार दिन बिताते हैं। यह फिल्म उनके आश्चर्य की साझा भावना, प्रत्येक अनुभव की व्यक्तिगत और संभावनाओं से भरे अबू धाबी के रचनात्मक, आनंदमय पक्ष को दर्शाती है।

ब्रांड एंबेसडर के रूप में Deepika, अमीरात के विशाल अनुभवों और मौसमी प्रस्तुतिओं पर प्रकाश डालने वाले आगामी अभियानों का नेतृत्व करेंगी। ब्रांड फिल्मों और कहानी सुनाने के माध्यम से Deepika ऑडियंस को अबू धाबी घूमने के लिए आमंत्रित करेंगी। चाहे आप मैंग्रोव में धीमी, आरामदायक दिन के लिए कायाकिंग करना चाहें या अड्रेनलिन पंपिंग रोमांच से भरपूर यात्रा कार्यक्रम का चयन करना चाहें, अबू धाबी में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है।

क्षेत्र के लिए Deepika और Ranveer की नवीनतम ब्रांड फिल्में देखने के लिए, https://visitabudhabi.ae/en/campaign/ranveer-singh-deepika-padukone-in-abu-dhabi पर जाएँ।

क्या आप प्रेरित महसूस कर रहे हैं? यहां जाएँ: visitabudhabi.ae पर अभी अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

संस्कृति तथा पर्यटन विभाग - अबू धाबी का परिचय:

संस्कृति तथा पर्यटन विभाग - अबू धाबी (DCT Abu Dhabi), अबू धाबी के संस्कृति और पर्यटन क्षेत्रों और इसके रचनात्मक उद्योगों के सतत विकास को बढ़ावा देता है, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देता है और अबू धाबी की व्यापक वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है।

अमीरात की स्थिति को एक अग्रणी अंतरराष्ट्रीय गंतव्य के रूप में परिभाषित करने वाले संगठनों के साथ साझेदारी में काम करके, DCT Abu Dhabi अमीरात की क्षमता के साझा दृष्टिकोण के आसपास इकोसिस्टम को एकजुट करने, प्रयास और निवेश को समन्वित करने, नवप्रवर्तनशील समाधान प्रदान करने और संस्कृति तथा पर्यटन उद्योगों का समर्थन करने के लिए सर्वोत्तम टूल्स, नीतियों और सिस्टमों का उपयोग करने का प्रयास करता है।

DCT Abu Dhabi का दृष्टिकोण अमीरात के लोगों, विरासत और परिदृश्य द्वारा परिभाषित होता है। हम आतिथ्य, अग्रणी पहलें और रचनात्मक विचारों की अपनी जीवंत परंपराओं के माध्यम से अबू धाबी की स्थिति की प्रामाणिकता, नवाचार और अद्वितीय अनुभवों के स्थान के रूप में बढ़ाने के लिए काम करते हैं।

संस्कृति तथा पर्यटन विभाग - अबू धाबी और गंतव्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: dct.gov.ae और visitabudhabi.ae/ 

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2831938/Experience_Abu_Dhabi_1.jpg
फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2831937/Experience_Abu_Dhabi_2.jpg
फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2831939/Experience_Abu_Dhabi_3.jpg

 

