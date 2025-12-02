दक्षिण-पूर्व एशिया में Cyclone Ditwah के कारण आई भीषण बाढ़ के बीच Bybit ने श्रीलंका के लिए मानवीय सहायता की घोषणा की

दुबई, UAE, 2 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- ट्रेडिंग मात्रा के आधार पर विश्व के दूसरे सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Bybit ने आज दक्षिण-पूर्व एशिया में Cyclone Ditwah के बाद सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक श्रीलंका पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए एक आपातकालीन मानवीय योगदान की घोषणा की है।

पिछले सप्ताह मूसलाधार बारिश और चक्रवात से चलने वाली हवाओं के कारण इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में विनाशकारी बाढ़ आई थी। इस आपदा से पूरे क्षेत्र में श्रीलंका में 123 लोगों सहित 420 से अधिक लोगों की मृत्यु, हजारों लोगों का विस्थापन तथा महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को गंभीर क्षति पहुंची है।

इस अभूतपूर्व संकट के प्रत्युतर में, प्रभावित परिवारों के लिए राहत कार्यों, आपातकालीन आश्रयों और आवश्यक आपूर्तियों में सहयोग करने के लिए $100,000 का दान करने हेतु Bybit द्वारा Central Bank of Sri Lanka (CBSL) के साथ संपर्क स्थापित किया जा रहा है। यह सहयोग सुनिश्चित करेगा कि सबसे अधिक आवश्यकता वाले लोगों तक सहायता पहुंचे तथा यह इस महत्वपूर्ण क्षण के दौरान राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।

Bybit के Mini-Global Regional Manager, Nazar Tymoshchuk ने कहा, "इस भारी क्षति के समय में हमारी संवेदनाएं श्रीलंका और व्यापक दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लोगों के साथ हैं। चूंकि समुदाय Cyclone Ditwah के बाद की स्थिति का सामना कर रहे हैं, हम उनके साथ एकजुटता से खड़े हैं और CBSL जैसे विश्वसनीय स्थानीय साझेदारों के साथ मिलकर राहत और पुनर्वास प्रयासों में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

अकेले श्रीलंका में 44,000 से अधिक लोग विस्थापित, व्यापक भूस्खलन, और क्षतिग्रस्त परिवहन मार्गों से प्रभावित हुए हैं तथा सार्वजनिक सेवाएं स्थगित हुई हैं। बचाव कार्य जारी है तथा अधिकारीगण फंसे हुए नागरिकों तक पहुंचने, बिजली और संचार बहाल करने, तथा लगातार बारिश के पूर्वानुमानों के बीच अतिरिक्त क्षतियों को रोकने के लिए प्रयासरत हैं।

Bybit के योगदान का लक्ष्य भोजन, स्वच्छ पानी, चिकित्सा सहायता, अस्थायी आवास और पुनर्वास कार्यक्रमों सहित तत्काल आवश्यकताओं को सपोर्ट करना है। कंपनी संकट के समय में सार्थक कार्यवाही और सहयोग के माध्यम से वैश्विक स्तर पर समुदायों को सपोर्ट करने की अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

Bybit का परिचय

ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर Bybit विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है, जो 70 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के वैश्विक समुदाय को सेवा प्रदान करता है। 2018 में स्थापित, Bybit सभी के लिए एक सरल, खुला और समान इकोसिस्टम बनाकर विकेन्द्रीकृत विश्व में खुलेपन को पुन: परिभाषित कर रहा है। Web3 पर मजबूत फोकस के साथ, Bybit मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने और ऑन-चेन नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के साथ रणनीतिक रूप से भागीदारी करता है। अपने सुरक्षित संरक्षण, विविध बाजारों, दूरदर्शी उपयोगकर्ता अनुभव और उन्नत ब्लॉकचेन टूल के लिए प्रसिद्ध, Bybit द्वारा TradFi और DeFi के बीच के अंतर को दूर किया जाता है, तथा यह बिल्डरों, रचयिताओं और उत्साही लोगों को Web3 की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए सशक्त बनाता है। Bybit.com पर विकेन्द्रीकृत वित्त के भविष्य को समझें।

