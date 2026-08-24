ग्रेटर सेंटोसा के लिए Sentosa Development Corporation का साहसिक दृष्टिकोण: नए प्रतीकों, पुनर्कल्पित समुद्र तटों और अभूतपूर्व आकर्षणों की योजनाएँ सिंगापुरवासियों के खेलने, आराम करने और आपस में मेलजोल करने के तरीके को पुन: परिभाषित करने के लिए योजनाएं

अगली पीढ़ी के अनुभवों, आकर्षणों और होटलों के लिए नए स्थान उपलब्ध करवाते हुए, Greater Sentosa Master Plan (GSMP) ब्रानी को सेंटोसा के तहत ला रहा है।

Imbiah Canopy, Imbiah Lookout Walk और Sensorium सहित नए प्रतिष्ठित स्थल सेंटोसा को सिंगापुर के द्वीपीय खेल के मैदान और वैश्विक शहर में एक अभयारण्य के रूप में इसके आकर्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।

सेंटोसा के समुद्र तटों और तटरेखा को एक अद्वितीय टापू-यात्रा अनुभव और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के दृश्यों पर केंद्रित नए बीच क्लब अवधारणाओं के साथ तटीय संरक्षण उपायों को शामिल करते हुए पुन: परिभाषित किया जाएगा।

परिकल्पित Island Heart Transport Hub और नए People Mover System सहित उन्नत भूमि, वायु, समुद्र और तटवर्ती संपर्क, ग्रेटर सेंटोसा तक और उसके भीतर पहुंच में सुधार किए जा रहे हैं।

Roving 'Your Island. Reimagined.' Greater Sentosa प्रदर्शनी सिंगापुरवासियों को Greater Sentosa के भविष्य का अनुभव करने और उसे आकार देने में सहायता करने के लिए आमंत्रित करती है।

सिंगापुर, अगस्त 24, 2026 /PRNewswire/ -- Sentosa Development Corporation (SDC) ने Greater Sentosa Master Plan (GSMP) के अगले अध्याय का आज अनावरण किया, जो एक साहसिक, दीर्घकालिक परिवर्तन है जो सेंटोसा को ब्रानी के साथ एकीकृत करेगा और अगले दो दशकों में सिंगापुर के द्वीप खेल के मैदान और अभयारण्य का उत्तरोत्तर विस्तार करेगा। यह दृष्टिकोण, ऐतिहासिक अवधारणाओं के साथ, पहली बार Your Island. Reimagined. के तहत VivoCity में एक प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए उसके उद्घाटन के अवसर पर साझा किया गया था, जिसमें सिंगापुरवासियों को पांच दशकों से अधिक समय से राष्ट्र की साझा यादों के घटक के रूप में उपस्थित द्वीप के अगले अध्याय का अनुभव करने और उसे आकार देने में सहायता करने के लिए आमंत्रित किया गया है।

Artist’s impression of the bird’s eye view of Greater Sentosa

सेंटोसा और 120 हेक्टेयर में फैले ब्रानी को मिलाकर बने ग्रेटर सेंटोसा से उम्मीद की जाती है कि यह द्वीप के आकर्षण और प्राकृतिक तत्वों को बरकरार रखते हुए होटलों, आकर्षणों और अनुभवों के लिए नए स्थान खोलेगा। इसके पूरा होने पर, ग्रेटर सेंटोसा का आज की तुलना में दोगुने आगंतुकों को आकर्षित करने का अनुमान है[1]।

"पांच दशकों से अधिक समय से, सेंटोसा ने सिंगापुरवासियों और पूरे विश्व के आगंतुकों की कई पीढ़ियों का स्वागत करते हुए कई लोगों के लिए अनमोल यादें संजोए हुए तथा सभी के पसंदीदा स्थान के रूप में विकसित हुआ है। कई मायनों में यह एक वैश्विक सिंगापुर ब्रांड है।" Sentosa Development Corporation के मुख्य कार्यकारी अधिकारी Thien Kwee Eng ने कहा। "GSMP हमारे इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन है। हम इस द्वीप की आत्मा और पहचान के प्रति सच्चे रहने के साथ-साथ विश्व स्तरीय अनुभवों की अगली पीढ़ी को आकार देंगे। इनमें से किसी का भी निर्माण शुरू होने से पहले, हम इस दृष्टिकोण को सबके साथ साझा करना चाहते थे, सिंगापुरवासियों को इसमें शामिल होने और इसे मिलकर आकार देने के लिए आमंत्रित करना चाहते थे।"

सिंगापुर के "Island Playground & Sanctuary in a Global City" के रूप में सेंटोसा की परिकल्पना पर आधारित, GSMP का उद्देश्य नए प्रतिष्ठित स्थलों, पुनर्निर्मित समुद्र तटों और तटरेखाओं, प्रकृति-केंद्रित विकास और बेहतर कनेक्टिविटी को एक साथ लाना है ताकि सिंगापुरवासियों और आगंतुकों को दिन के विभिन्न समयों और जीवन के विभिन्न मौसमों में वापस आने के लिए और अधिक आकर्षक कारण मिल सकें।

यह SDC के उस दीर्घकालिक अधिकार-पत्र पर आधारित है जिसके तहत सेंटोसा को सिंगापुरवासियों और पर्यटकों के लिए एक अवकाश द्वीप गंतव्य के रूप में विकसित, मैनेज और बढ़ावा दिया जाता है। पिछले कई दशकों में, अपने समुद्र तटों, आकर्षणों, रिसॉर्ट्स और जीवनशैली के अनुभवों के लिए प्रसिद्ध अपने मूल में एक प्रकृति-केंद्रित द्वीप सेंटोसा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है। GSMP के साथ, SDC सिंगापुर के पर्यटन स्थल के आकर्षण को बढ़ाने और द्वीप के अभयारण्य गुणों को गहराने के लिए इसकी प्रकृति, विरासत, तटीय और हरित क्षेत्रों को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, ताकि सेंटोसा एक ऐसा स्थल बना रहे जहां आगंतुक खेल सकें, एकत्रित हो सकें, आराम कर सकें और प्रकृति से जुड़ सकें।

विश्व स्तरीय द्वीप पर्यटन स्थल के लिए एक साहसिक, दीर्घकालिक परिवर्तन

यह परिवर्तन धीरे-धीरे लागू किया जाएगा, और 2030 के दशक से इसके विकास कार्यों की शुरुआत होने की उम्मीद है। इस चरणबद्ध दृष्टिकोण से SDC को ग्रेटर सेंटोसा में पर्यटकों के लिए नए अनुभव विकसित करने में सहायता मिलेगी, तथा बदलते अवकाश, जीवनशैली और पर्यटन की आवश्यकताओं के अनुरूप द्वीप का विकास जारी रहेगा।

Brani West इस परियोजना का एक अहम भाग है, जिसे GSMP के तहत आकर्षण विकास के लिए सबसे बड़े स्थलों में से एक बनाने का इरादा है। संभावित भागीदारों के साथ जारी संवाद नए और ताज़ा अनुभव प्रस्तुत करने की व्यापक महत्वाकांक्षा को सपोर्ट करते हैं, जिससे सिंगापुरवासियों और अंतरराष्ट्रीय आगंतुकों दोनों के लिए ग्रेटर सेंटोसा का आकर्षण मजबूत होता है।

सेंटोसा के पर्यटन स्थल के आकर्षण को और मजबूत करने के लिए नए प्रतिष्ठित स्थलों का निर्माण

GSMP के साथ, सेंटोसा के पर्यटन स्थल के रूप में आकर्षण को खेल, प्रकृति, अवकाश और खोज को एक साथ लाने वाले नए प्रतिष्ठित स्थलों के माध्यम से मजबूत किया जाएगा। इनमें Mount Imbiah के शीर्ष पर स्थित एक बीकन और सुविधाजनक स्थान Imbiah Canopy शामिल है, जिसमें आकर्षण, भोजन और पेय पदार्थ, खुदरा विकल्प, आश्रययुक्त कार्यक्रम स्थल होंगे। प्रकृति पर आधारित नए अनुभवों और पद्धचिन्हों को जोड़ने के लिए एक ट्री-टॉप स्काईवॉक की योजना बनाई जा रही है, जो Siloso Beach तक पैदल चलने का एक आरामदायक अनुभव प्रदान करेगा।

यह नियोजित Imbiah Lookout Walk द्वारा पूरा किया जाएगा जो एक आश्रययुक्त ऊँचा वन कैनोपी वॉक है जो Sensoryscape को Imbiah Lookout से जोड़ेगा और आसपास के सेंटोसा पैदल मार्गों तक पहुँच प्रदान करेगा। प्रकृति पर आधारित नए आकर्षण आगंतुकों को Mount Imbiah में द्वितीयक जंगलों और विरासत भवनों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, और बाद के चरणों में विस्तारित प्रकृति और विरासत पथों की योजना बनाई गई है जो अंततः मुख्य भूमि पर दक्षिणी रिज से जुड़ेंगे। मेहमानों को पुनर्स्थापन और कल्याण के लिए प्रकृति में डूबने का अवसर प्रदान करते हुए ब्रानी, सेरापोंग और इम्बियाह के जंगलों को आपस में जोड़ने की भविष्य की योजनाओं के साथ-साथ

निरंतर हरित नेटवर्क के माध्यम से, ग्रेटर सेंटोसा की पारिस्थितिक कनेक्टिविटी को और मजबूत किया जाएगा।

समुद्र तट के किनारे, Sensorium को एक नए प्रतीक के रूप में परिकल्पित किया गया है जो कार्यक्रमों और उत्सव गतिविधियों के लिए एक बहुउद्देश्यीय स्थल सहित जीवनशैली और इनडोर आकर्षणों की एक रेंज की मेजबानी करेगा। गर्मी के आराम को बढ़ाने और अतिथि अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हरे-भरे स्थानों के साथ डिज़ाइन किया गया यह स्थान, सतत विकास के प्रति SDC की प्रतिबद्धता को भी प्रतिबिंबित करेगा।

भविष्य में मेहमान Resorts World Sentosa में अन्य कई नए अनुभवों का आनंद लेने के लिए भी उत्सुक हो सकते हैं। इनमें 2030 में निर्माण पूरा होने वाला ऐतिहासिक Waterfront Lifestyle Development, और Universal Studios Singapore में इमर्सिव SUPER NINTENDO WORLDTM शामिल हैं।

नए जीवनशैली अनुभवों के लिए समुद्र तटों और तटरेखाओं की नई कल्पनाएँ

नई जीवनशैली के विकास और खेल, विश्राम और सामुदायिक समारोहों के लिए दिन-रात के लिए बहुउपयोगी स्थान तैयार करने के साथ-साथ, तटीय संरक्षण उपायों की शुरुआत के साथ Siloso, Palawan और Tanjong Beach का कायाकल्प भी किया जाएगा।

सेंटोसा की प्राकृतिक संपदाओं को उजागर करने वाली तटीय गतिविधियां, बीच क्लबों और छोटे द्वीपों को जोड़ने वाला एक तैरते हुए बोर्डवॉक सहित नए अनुभवों की खोज भी की जा रही है। सेंटोसा के सुनहरे समुद्र तटों के 3 किलोमीटर लंबे खंड में फैले छोटे-छोटे द्वीपों की सैर का अनुभव मेहमानों को सेंटोसा के समुद्र तटों पर स्थित छोटे-छोटे द्वीपों की खोज करने और द्वीप के जल तथा प्राकृतिक तत्वों को करीब से जानने का अवसर प्रदान करेगा।

अध्ययन के अंतर्गत आने वाली अवधारणाओं में मनोरम सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों के आसपास स्थित बीच क्लब के अनुभवों के साथ-साथ वृक्षों के ऊपर भोजन करने की व्यवस्था शामिल है, जो द्वीप के लोकप्रिय समुद्र तटों को दिन और रात के विभिन्न अवसरों के लिए अधिक जीवंत और लचीले स्थानों में बदल देगी।

ग्रेटर सेंटोसा तक और उसके भीतर बेहतर कनेक्टिविटी

भूमि, वायु, समुद्र और तटवर्ती मार्गों से बेहतर संपर्क स्थापित होने के कारण ग्रेटर सेंटोसा तक और उसके भीतर कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की उम्मीद है। सेंटोसा के लिए Island Heart Transport Hub को एक प्रमुख प्रवेश द्वार और मुख्य आगमन बिंदु के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो सेंटोसा और ब्रानी को जोड़ने के साथ-साथ सिंगापुरवासियों और आगंतुकों को द्वीप पर पहुंचने, एकत्रित होने और अपनी यात्रा जारी रखने का एक सुगम तरीका प्रदान करता है।

एक नए People Mover System का उद्देश्य मौजूदा Sentosa Express का स्थान लेना और मुख्य भूमि से Island Heart तक और पूरे द्वीप में अधिक सुगम संपर्क प्रदान करने के साथ-साथ आगंतुकों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि को पूरा करने के लिए बढ़ी हुई वहन क्षमता प्रदान करना है। मेहमानों के लिए Singapore Cable Car, निर्माणाधीन वाटर टैक्सी कनेक्शन और अध्ययनाधीन अतिरिक्त तटवर्ती संपर्कों के साथ, ग्रेटर सेंटोसा और उसके आसपास की यात्रा स्वत: ही एक अनुभव बन जाएगा।

विकास को स्थिरता और प्रकृति-केंद्रित नियोजन के साथ संतुलित करना

ग्रेटर सेंटोसा के विकास के साथ-साथ, GSMP दीर्घकालिक योजना में स्थिरता, जलवायु लचीलापन, थर्मल आराम और पारिस्थितिक विचारों को शामिल करके प्रकृति-केंद्रित गंतव्य के रूप में सेंटोसा की पहचान को और मजबूत करेगा। थर्मल आराम को बढ़ाने, पारिस्थितिक कनेक्टिविटी को मजबूत करने और सेंटोसा के प्राकृतिक परिवेश में नए अनुभवों को संवेदनशीलता से प्रस्तुत करने के लिए हरियाली, आवागमन मार्गों, हरित इंफ्रास्ट्रक्चर और अतिथि अनुभवों को एक साथ बुनने के साथ-साथ Cooling Sentosa जैसे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, भविष्य के विकास में अधिक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

GSMP की पहली पूर्ण उपलब्धि, Sensoryscape, इस दृष्टिकोण का एक प्रारंभिक उदाहरण प्रस्तुत करती है। Resorts World Sentosa और द्वीप के समुद्र तटों के बीच 350 मीटर के हरे-भरे कनेक्टर के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त, यह देशी पौधे लगाने और एक तितली गलियारे सहित आकर्षक उद्यानों, सार्वभौमिक डिज़ाइन, सभी मौसमों के अनुकूल और छायादार सुविधाओं, डिजिटल अनुभवों और पारिस्थितिक संवर्द्धन को जोड़ता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा थर्मल आराम का समर्थन कर सकने की क्षमता को दर्शाने के साथ-साथ समृद्ध, अधिक सुलभ और समावेशी अतिथि अनुभव तैयार करने और जैव विविधता तथा आगंतुक प्रवाह को मजबूत कर सकने के तरीके प्रस्तुत करता है।

पूर्ण और नियोजित दोनों प्रकार के पर्यावरणीय अध्ययन और प्रकृति समूह की सहभागिता जलवायु-लचीले डिज़ाइन, पारिस्थितिक संपर्क और सेंटोसा की पर्वत श्रृंखलाओं, हरियाली, तटरेखाओं और विरासत के साथ नए अनुभवों के संवेदनशील एकीकरण के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए यह एकीकृत नियोजन दृष्टिकोण GSMP के तहत भविष्य के विकास का मार्गदर्शन करेगा। तटीय संरक्षण उपाय कटाव और समुद्र स्तर में वृद्धि की तुलना में लचीलापन बनाने में सहायता करने के साथ-साथ तटीय मार्गों और छोटे द्वीपों की यात्रा सहित नए तटीय अनुभवों के अवसर भी पैदा करेंगे।

यह सार्वजनिक प्रदर्शनी सिंगापुरवासियों को भविष्य का अनुभव करने और उन्हें आकार देने के लिए आमंत्रित करती है।

'Your Island. Reimagined' ग्रेटर सेंटोसा प्रदर्शनी आगंतुकों को ग्रेटर सेंटोसा के लिए अपनी परिकल्पना को सह-निर्मित करने के लिए आमंत्रित करते हुए, संवादात्मक और इमर्सिव प्रदर्शनों के माध्यम से GSMP परिकल्पना को जीवंत बनाती है। भविष्य के तटों, समुद्र तटों, पर्वत श्रृंखलाओं, जलक्षेत्रों और यात्रा के उद्देश्य से बने आकर्षणों की संभावनाओं का पता लगा सकने के लिए आगंतुक प्रश्नोत्तरियों, साझा आकांक्षाओं और AI-सक्षम इमर्सिव अनुभव के माध्यम से अपने सुझावों और मौजूदा मास्टर प्लान अध्ययन के आधार पर पुनर्कल्पित ग्रेटर सेंटोसा को वैयक्तिकृत कर सकते हैं।

इस प्रदर्शनी में सात इमर्सिव क्षेत्र आगंतुकों को सेंटोसा के अतीत से दोबारा जुड़ने, आज की प्रस्तुतियों, उन्हें दोबारा खोजने और भविष्य में निर्माण की संभावनाओं तथा उनकी पुनर्कल्पना करने में सहायता करते हैं। इनमें द्वीप की विरासत, आज की प्रस्तुति, भविष्य की यात्राएं, Island Heart, रिजलाइन, विस्तारित समुद्र तट और ग्रेटर सेंटोसा के लिए जीवंत दृष्टिकोण से संबंधित क्षेत्र शामिल हैं।

VivoCity में 3-5 जुलाई को अपने प्रमुख आयोजन के बाद, और अक्टूबर में सेंटोसा लौटने से पहले, यह प्रदर्शनी 22-27 जुलाई को Our Tampines Hub, 19-23 अगस्त को Jurong Point और 23-27 सितंबर को पुंगगोल में Waterway Point पर जाएगी। सभी स्थानों पर प्रवेश निःशुल्क है, तथा सेंटोसा के प्रतिष्ठित आकर्षणों के लिए प्रदर्शनी-विशिष्ट प्रचार और आगंतुकों के लिए भोजन वाउचर उपलब्ध हैं।

अधिक जानकारी के लिए, https://www.sentosa.com.sg/greatersentosa पर जाएं।

उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली छवियां यहाँ से डाउनलोड की जा सकती हैं। इन फ़ोटों का श्रेय Sentosa Development Corporation को दिया जाता है।

Greater Sentosa Master Plan से संबंधित सभी दृश्य केवल उदाहरण के लिए कलाकार की कल्पना मात्र हैं और इनमें बदलाव हो सकता है।

अंत

सेंटोसा का परिचय

केंद्रीय व्यापार और खरीदारी जिलों से 15 मिनट की दूरी पर स्थित एशिया का अग्रणी अवकाश स्थल और सिंगापुर का प्रमुख द्वीप रिसॉर्ट Sentosa में खोज कभी भी समाप्त नहीं होती है। द्वीप रिसॉर्ट की मैनेजमेंट संपत्ति निवेश, आकर्षण विकास, और विभिन्न अवकाश प्रस्तुतियों के संचालन और द्वीप पर आवासीय परिसर के मैनेजमेंट की देखरेख में विभिन्न हितधारकों के साथ काम करने वाले Sentosa Development Corporation द्वारा की जाती है।

Sentosa को व्यापार और अवकाश के लिए एक जीवंत द्वीप रिसॉर्ट बनाने वाले 500-हेक्टेयर में फैले इस द्वीप रिसॉर्ट में थीम आधारित आकर्षणों, पुरस्कार विजेता स्पा रिट्रीट, हरे-भरे वर्षावन, सुनहरी रेतीले समुद्र तट, रिसॉर्ट आवास, विश्व प्रसिद्ध गोल्फ कोर्स, गहरे पानी में नौकायन मरीना और शानदार आवासों की एक रोमांचक श्रृंखला है। Sentosa सिंगापुर के पहले एकीकृत रिसॉर्ट, दक्षिण पूर्व एशिया के पहले Universal Studios के थीम पार्क का संचालन करने वाले Resorts World Sentosa, का घर भी है।

Sentosa द्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित Sentosa Cove एक विशिष्ट जल-तटीय आवासीय क्षेत्र है, जिसमें 2,000 से अधिक घर, तटवर्ती रेस्तरां, रिटेल और विशिष्ट दुकानें हैं। इस द्वीप को Sentosa Golf Club और इसके दो प्रशंसित गोल्फ कोर्स, The Serapong और The Tanjong, का घर होने पर भी गर्व है। Sentosa Golf Club ने पूरे विश्व से अंतरराष्ट्रीय स्टार खिलाड़ियों और विश्व स्तरीय गोल्फ व्यावसायिकों का स्वागत करते हुए Singapore Open तथा HSBC Women's World Championship सहित कई उच्च-स्तरीय व्यावसायिक और शौकिया टूर्नामेंटों की मेजबानी की है।

प्रत्येक वर्ष स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों की बढ़ती संख्या का स्वागत करते हुए, Sentosa सिंगापुर के काम करने, रहने और खेलने के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनने के लक्ष्य का एक अभिन्न अंग है। अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां जाएं: www.sentosa.com.sg

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Sentosa Development Corporation का परिचय

Sentosa Development Corporation (SDC) की स्थापना 1 सितंबर 1972 को Ministry of Trade and Industry के तहत एक Statutory Board के रूप में की गई थी। एक मास्टर प्लानर के रूप में, इसकी स्थापना के बाद से इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक रिसॉर्ट गंतव्य के रूप में सेंटोसा द्वीप के विकास, मैनेजमेंट, मार्केटिंग और प्रचार की देखरेख करना रहा है।

SDC का अपनी सहायक कंपनियों Sentosa Cove Resort Management Pte Ltd और Sentosa Golf Club पर पूर्ण स्वामित्व है। SDC के पास Singapore Cable Car Sky Network का स्वामित्व भी है, जिसका मैनेजमेंट स्वायत्त कमर्शियल शाखा के रूप में कार्य करने वाली एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, Mount Faber Leisure Group Pte Ltd द्वारा किया जाता है।

स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में, SDC को Global Sustainable Tourism Council – For Destinations (GSTC-D) प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिससे Sentosa, इस सम्मान को प्राप्त करने वाला एशिया का पहला द्वीप गंतव्य बन गया है।

संलग्नक A: Greater Sentosa Master Plan के अगले अध्याय पर एक नज़र

Greater Sentosa Master Plan (GSMP) एक साहसिक, दीर्घकालिक परिवर्तन है जो सेंटोसा को ब्रानी के साथ एकीकृत करेगा और अगले दो दशकों में सिंगापुर के द्वीपीय मनोरंजन स्थल और अभयारण्य का उत्तरोत्तर विस्तार करेगा। सेंटोसा और 120 हेक्टेयर में फैले ब्रानी क्षेत्र में स्थित ग्रेटर सेंटोसा से होटलों, आकर्षणों, जीवनशैली के अनुभवों, प्रकृति-आधारित प्रस्तुतियों और सार्वजनिक सहभागिता के लिए नए स्थान खुलने के साथ-साथ विकास कार्यों के 2030 के दशक की शुरुआत से धीरे-धीरे शुरू होने की उम्मीद है।

एक नजर में मुख्य विवरण परिकल्पना विभिन्न समयों, जीवन के विभिन्न मौसमों और आने वाली पीढ़ियों के लिए यहां आने के और भी अधिक आकर्षक कारणों वाले सिंगापुर के वैश्विक शहर में सेंटोसा को एक द्वीपीय खेल के मैदान और अभयारण्य के रूप में आकार देना। पैमाना ग्रेटर सेंटोसा में सेंटोसा और 120 हेक्टेयर का ब्रानी क्षेत्र शामिल है, जहाँ 2030 के दशक की शुरुआत से धीरे-धीरे विकास कार्य शुरू किए जाने की उम्मीद है। आगंतुक क्षमता जब ग्रेटर सेंटोसा का निर्माण पूरा हो जाएगा, तो अनुमान है कि यह आज के सेंटोसा की तुलना में दोगुने पर्यटकों को आकर्षित करेगा।

मुख्य विशेषताएं

नए प्रतीक और आकर्षण: Mount Imbiah के शिखर पर Imbiah Canopy एक नया मार्गदर्शक और दर्शनीय स्थल बनेगा, जिसमें आकर्षण, भोजन और पेय पदार्थ, रिटेल दुकानें और आश्रययुक्त ईवेंट स्थल होंगे, जबकि Imbiah Lookout Walk, Sensoryscape से Imbiah Lookout और आसपास के मार्गों तक एक आश्रययुक्त उच्च वन आवरण कनेक्शन प्रदान करेगी। Sensorium को जीवनशैली के अनुभवों, इनडोर आकर्षणों, कार्यक्रमों और उत्सवों के आयोजन के लिए एक नए समुद्र तट प्रतीक के रूप में परिकल्पित किया गया है, जबकि ब्रानी वेस्ट को GSMP के तहत आकर्षण विकास के लिए सबसे बड़े स्थलों में से एक होने का इरादा है।

नए सिरे से कल्पना किए गए समुद्र तट और तटरेखाएँ: तटीय संरक्षण उपायों के साथ-साथ Siloso, Palawan तथा Tanjong Beach का कायाकल्प किया जाएगा, जिसमें नई जीवनशैली के विकास, दिन-से-रात-तक के बहुउपयोगी स्थान, सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों पर केंद्रित बीच क्लब अवधारणाएं, वृक्षों के ऊपर भोजन और द्वीपों को जोड़ने वाला एक तैरता हुआ बोर्डवॉक शामिल होंगे।

प्रकृति-केंद्रित विकास: भविष्य के विकास के मार्गदर्शन से दीर्घकालिक नियोजन में स्थिरता, जलवायु लचीलापन, तापीय आराम, अतिथि अनुभव, पहुंच और पारिस्थितिक विचारों को समाहित करने वाला एक एकीकृत नियोजन दृष्टिकोण उत्पन्न होगा। Cooling Sentosa जैसे प्रयासों पर आधारित यह दृष्टिकोण, तापीय आराम को बढ़ाने, पारिस्थितिक जुड़ाव को मजबूत करने और छाया, हरियाली, आवागमन के मार्गों, हरित इंफ्रास्ट्रक्चर और अतिथि अनुभवों को एक साथ जोड़ने से सेंटोसा के प्राकृतिक परिवेश में नए अनुभवों को संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिसमें Sensoryscape एक प्रारंभिक उदाहरण है।

बेहतर कनेक्टिविटी: भूमि, वायु, समुद्र और तटवर्ती मार्गों से बेहतर संपर्क स्थापित होने से ग्रेटर सेंटोसा तक और उसके भीतर पहुंच में सुधार होगा, जिसमें परिकल्पित Island Heart Transport Hub एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में, मौजूदा Sentosa Express को बदलने के लिए एक नया People Mover System, Singapore Cable Car, खोज के तहत जल टैक्सी कनेक्शन और अध्ययन के तहत अतिरिक्त तटवर्ती लिंक शामिल हैं।

जलवायु लचीलापन और इकोलॉजी: पूरे हो चुके और नियोजित पर्यावरण संबंधी अध्ययन और प्रकृति ग्रुप की सहभागिताएँ, जलवायु-लचीले डिज़ाइन, इकोलॉजी संपर्क और सेंटोसा की पर्वत श्रृंखलाओं, हरियाली, तटरेखाओं और विरासत के साथ नए अनुभवों के संवेदनशील एकीकरण से संबंधजीत जानकारी प्रदान करेंगे, जबकि तटीय संरक्षण उपाय कटाव और समुद्र स्तर में वृद्धि के विरुद्ध लचीलापन बनाने में सहायता करेंगे।

सार्वजनिक सहभागिता

Your Island. Reimagined. GSMP सात संवादात्मक और इमर्सिव क्षेत्रों के माध्यम से उस परिकल्पना को जीवंत बनाता है जो सिंगापुरवासियों को विरासत और आज की प्रस्तुतियों से लेकर भविष्य की यात्राओं, Island Heart, रिजलाइन, विस्तारित समुद्र तटों और जीवंत परिकल्पना तक, ग्रेटर सेंटोसा के भविष्य का अनुभव करने और उसे आकार देने में सहायता करने के लिए आमंत्रित करता है। यह निःशुल्क भ्रमणशील प्रदर्शनी 3 से 5 जुलाई तक VivoCity में शुरू होगी, उसके बाद Our Tampines Hub, Jurong Point तथा Waterway Point की यात्रा करते हुए अक्टूबर में सेंटोसा लौट आएगी।