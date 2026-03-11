रणनीतिक व्यापार मिशन ने UK-India Free Trade Agreement के अवसर का लाभ उठाया

Free Trade Agreement के वर्ष के दौरान आर्थिक और सांस्कृतिक साझेदारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से महापौर के नेतृत्व में मिशन द्वारा किया गया भारत का दौरा वेस्ट मिडलैंड्स के लिए सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करेगा।

अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु में द्विपक्षीय सहयोग, ट्रेड और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नागरिक, शैक्षणिक और नवाचार संबंधी साझेदारियां स्थापित की गईं

बर्मिंघम, इंग्लैंड, 11 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- UK के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र में एक रणनीतिक व्यापार मिशन ने हाल ही में ऐतिहासिक UK-India Free Trade Agreement पर हस्ताक्षर के आधार पर भारत के उपक्षेत्रों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया है।

Strategic trade mission capitalises on UK-India Free Trade Agreement opportunity

वेस्ट मिडलैंड्स के महापौर, Richard Parker, के नेतृत्व में 22 से 27 फरवरी के बीच और 2026 में UK से पहले आउटबाउंड मिशन का प्रतिनिधित्व करते हुए, बिज़नेस, राजनीतिक और शैक्षणिक अग्रणियों के प्रतिनिधिमंडल ने अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु का दौरा किया था। इस मिशन ने वेस्ट मिडलैंड्स और भारत के बीच लंबे समय से चली आ रही, भरोसेमंद साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से, वेस्ट मिडलैंड्स के लिए वास्तविक प्रभाव उत्पन्न करने, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्र के व्यवसायों, लोगों तथा शैक्षणिक संस्थानों के लाभ के लिए सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है।

West Midlands Growth Company (WMGC) द्वारा India Global Forum और Greater Birmingham Chambers of Commerce के सहयोग से इस मिशन का आयोजन किया गया था। प्रतिनिधिमंडल में Coventry City Council की CEO, Dr Julie Nugent, Birmingham City University के कुलपति, Prof. David Mba, और University of Warwick Innovation District के कार्यकारी अध्यक्ष, Greg Clark शामिल हुए थे। आधिकारिक व्यापार मिशन भागीदारों में Aston University, Birmingham City University (BCU), ऊर्जा प्रदाता E.ON, GEDU Global Education, University of Birmingham और University of Warwick शामिल थे।

इस प्रतिनिधिमंडल में Greater Birmingham Chambers of Commerce के नेतृत्व में भारत में ट्रेड के अवसरों का पता लगाने में रुचि रखने वाले वेस्ट मिडलैंड्स के कई उच्च-क्षमता वाले बिज़नेस भी शामिल थे। इनमें Goldilock; School of Coding Limited; World Wide Generation Limited; Agilyx EMEA Ltd; Econominds; CyberQ Group और Cybercy Group शामिल थे।

पूरे सप्ताह के दौरान, वेस्ट मिडलैंड्स प्रतिनिधिमंडल ने इंजीनियरिंग नवाचार के भविष्य के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता पर केंद्रित चर्चाओं में भाग लेते हुए अग्रणी भारतीय मैन्यूफ़ैक्चरिंग कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकों में भाग लिया था। इसमें स्वच्छ ऊर्जा कंपनी Atri Energy Transition और मोटरसाइकिल निर्माता तथा वेस्ट मिडलैंड्स में प्रमुख निवेशक TVS Motor Company शामिल थीं। दोनों बाजारों के बीच टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, इस्पात और संचार के क्षेत्र में सहयोग को तेज करने के तरीकों पर चर्चा कर सकने के उद्देश्य से महापौर Richard Parker ने इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के सबसे बड़े स्रोत Tata Group के अध्यक्ष, Natarajan Chandrasekaran, से भी मुलाकात की थी।

University of Warwick और Tata Power के बीच ऊर्जा स्टोरेज और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन पर केंद्रित एक नए गठबंधन की घोषणा में इस गति का प्रतिबिंब देखा गया है। Tata Power की रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप दीर्घकालिक अनुसंधान क्षमता, प्रतिभा विकास और वैश्विक शैक्षणिक जुड़ाव को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, यह सहयोग भारतीय उद्योग भागीदारों के लिए वेस्ट मिडलैंड्स में विकसित अनुसंधान विशेषज्ञता के महत्व को उजागर करता है। इस मिशन के दौरान, कौशल और प्रतिभा के लिए नए रास्ते तैयार करते हुए Aston University ने भारतीय शैक्षणिक संस्थानों All India Management Association और Xavier School of Management के साथ नई साझेदारी भी की है।

डिजिटल नवाचार और AI सहयोग के क्षेत्र में नए रास्ते खोलने पर केंद्रित मिशन के अनुरूप, प्रतिनिधिमंडल ने भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण उद्योग केंद्रों का दौरा किया था। इनमें UK-India FTA के बाद सीमा पार विकास को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ाने पर केंद्रित एक संवादात्मक उद्योग सत्र की मेजबानी करते हुए Confederation of Indian Industry (CII), बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी के कार्यालय और वेस्ट मिडलैंड्स के निवेशक Infosys और Tata Consultancy Services भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात स्थित GIFT City - भारत का वैश्विक स्तर पर जुड़ा वित्तीय केंद्र - का दौरा भी किया और अब यह क्षेत्र साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विकास के लिए एक औपचारिक साझेदारी स्थापित करने की महत्वाकांक्षा लिए हुए गुजरात राज्य के साथ एक संयुक्त कार्यबल के गठन की योजना को आगे बढ़ा रहा है।

इस पूरे मिशन के दौरान, वेस्ट मिडलैंड्स प्रतिनिधिमंडल ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और भारत के साथ भविष्य की साझेदारी के लिए मजबूत बुनियाद बनाने के उद्देश्य से गतिविधियां आयोजित की थी। इसमें "The Commonwealth Legacy" पर एक कार्यक्रम शामिल था, जिसमें 2030 में अहमदाबाद में होने वाले इस प्रमुख खेल आयोजन की मेजबानी से पहले Birmingham 2022 Commonwealth Games की मेजबानी से मिली शिक्षाएं साझा की गई थीं।

इस मिशन ने अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु में वेस्ट मिडलैंड्स का सफलतापूर्वक प्रचार-प्रसार किया - लक्षित गोलमेज सम्मेलनों के माध्यम से 30 टूर ऑपरेटरों को शामिल किया, तथा शैक्षिक उत्पाद विकास, मार्ग विकास और भविष्य की योजना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पांच आयोजित बैठकें की गई थीं। पिछले दशक में इस क्षेत्र में भारतीय पर्यटकों की संख्या में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के मद्देनजर VisitBritain के सहयोग से आयोजित इस गतिविधि का उद्देश्य भारत से इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने में योगदान देने वाले शीर्ष ट्रैवल एजेंटों को सम्मानित करना भी था।

भारत और वेस्ट मिडलैंड्स के बीच मजबूत आर्थिक संबंध हैं, जिसमें भारत लगातार छह वर्षों से ब्रिटेन के निवेश परियोजनाओं का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत और वेस्ट मिडलैंड्स लंदन के बाहर भारत से आने वाली प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजनाओं का ब्रिटेन में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। व्यापार मिशन के बाद निकट भविष्य में बर्मिंघम में NASSCOM UK Forum की मेजबानी करने की योजना के साथ, इन मजबूत आर्थिक संबंधों को CII, Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) और National Association of Software and Service Companies (NASSCOM) सहित कई संगठनों का समर्थन प्राप्त है।

वेस्ट मिडलैंड्स के महापौर Richard Parker ने कहा:

"इस मिशन का उद्देश्य UK-India Free Trade Agreement को वेस्ट मिडलैंड्स के लिए वास्तविक अवसरों में बदलना था।

केवल एक सप्ताह में हमने भारत के कुछ सबसे बड़े नियोक्ताओं और सबसे तेजी से बढ़ते उद्योगों के साथ संबंधों को मजबूत किया है। हमने स्वच्छ ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और रचनात्मक उद्योगों में नई साझेदारियों के द्वार खोले हैं - ये ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार, निवेश और अवसर पैदा करेंगे।

लंदन के बाहर UK में कहीं भी वेस्ट मिडलैंड्स के भारत के साथ सबसे अधिक मजबूत संबंध हैं। मेरा काम उस बुनियाद पर आगे बढ़ना और उसे हमारे बिज़नेसों, विश्वविद्यालयों और समुदायों के लिए व्यावहारिक परिणामों में बदलना है।

हम मजबूत साझेदारी और परियोजनाओं की एक मजबूत योजना के साथ वापस आए हैं। अगला कदम सरल है - उन चर्चाओं को निवेश, सहयोग और वेस्ट मिडलैंड्स में विकास में बदलें।"

Harjinder Kang, दक्षिण एशिया के लिए His Majesty के व्यापार आयुक्त और पश्चिमी भारत के लिए उप उच्चायुक्त, ने कहा:

"वेस्ट मिडलैंड्स के महापौर के नेतृत्व में भारत में आए व्यापार प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करके हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई थी। UK-India FTA के परिणामस्वरूप, हमने भारतीय बिज़नेसों के बीच इस प्रमुख UK क्षेत्र के साथ अपने सहयोग को गहरा करने में काफी रुचि देखी है। बिज़नेस संबंधों के अतिरिक्त, अनुसंधान, ऊर्जा, कौशल और प्रतिभा से जुड़ी कई रोमांचक नई साझेदारियों की घोषणा भी की गई - जो इस क्षेत्र की मजबूती और हमारे द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाती हैं। दोनों देशों में विकास के दम पर इस मिशन की सफलता को देखना प्रेरणादायक है।"

प्रतिनिधिमंडल की ओर से अतिरिक्त टिप्पणियाँ:



Aston University के मुख्य कमर्शियल अधिकारी, Professor Gurpreet Singh Jagpal OBE ने कहा:

"वेस्ट मिडलैंड्स और भारत के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित इस मिशन को प्रायोजित करने पर Aston University को गर्व था। हमने निवेश को बढ़ावा देने और UK–भारत सहयोग को गहरा करने में मदद करने के लिए नए शैक्षिक और व्यावसायिक साझेदारी के अवसरों की खोज की थी।

वहां रहते हुए हमें दो भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करने पर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। रोजगार हेतु तैयार स्नातकों को तैयार करने के लिए XLRI प्रसिद्ध है, जो इसे कौशल, प्रतिभा और बिज़नेस संबंधों में पश्चिम मिडलैंड्स-भारत की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत मंच बनाता है, और AIMA एक राष्ट्रीय प्रबंधन निकाय है जिसकी कॉर्पोरेट और संस्थागत नेताओं के बीच व्यापक पहुंच है। ये समझौते वेस्ट मिडलैंड्स के साथ शिक्षा, अनुसंधान और बिज़नेस जुड़ाव संबंधी पहलों को बढ़ावा देने में सहायता करेंगे। इस मिशन ने हमें कई गोलमेज सम्मेलनों में योगदान देने और नेटवर्किंग कार्यक्रमों में हमारे कुछ सम्मानित भारतीय पूर्व छात्रों की मेजबानी करने का अवसर भी दिया है।"

Professor David Mba, Birmingham City University के कुलपति, ने कहा:

"Mayoral Trade Mission पूरे भारत में अपने समकक्षों के साथ बर्मिंघम की साझेदारी को गहरा करने का एक सशक्त अवसर था।

Commonwealth Games के सहयोग से लेकर विश्व के अग्रणी सांस्कृतिक और टेक्नोलॉजी केंद्रों के दौरे तक, मैं नए संबंध स्थापित करके और इस संबंध में एक स्पष्ट महत्वाकांक्षा के साथ लौट रहा हूं कि जिन संस्थानों से हम मिले थे, BCU उन संस्थानों के साथ और अधिक निकटता से किस प्रकार काम कर सकता है। हम संवाद को क्रियान्वयन में और महत्वाकांक्षा को स्थायी प्रभाव में बदलने के लिए तैयार हैं।"

E.ON Energy Infrastructure Solutions के मुख्य कमर्शियल अधिकारी, Vijay Tank ने कहा:

भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हमारे दोनों देशों के बीच नए निवेश और गहन साझेदारी के लिए बड़े अवसर खोलता है। दोनों राष्ट्र स्वच्छ और अधिक सुरक्षित ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ दीर्घकालिक सहयोग के लिए एक आदर्श आधार, बिज़नेस प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाने हेतु ऊर्जा परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु में राजनीतिक और उद्योग जगत के अग्रणियों से मिलने के लिए महापौर के साथ शामिल होना एक सौभाग्य की बात थी। उन चर्चाओं से हमारे सामने मौजूद अवसरों की वास्तविकता और महत्वपूर्ण होने की पुष्टि हुई है। उद्देश्य की साझा भावना के साथ, हमारे पास ऐसे व्यापक और टिकाऊ समाधान बनाने का वास्तविक अवसर है जो हमारे लोगों, व्यवसायों और समुदायों को लाभ पहुंचाएंगे।"

GEDU Global Education के प्रबंध निदेशक, Kevin McCole ने कहा:

"वेस्ट मिडलैंड्स और प्रतिनिधियों के लिए भारत में बिताया गया सप्ताह वास्तव में आनंददायक और सफल रहा है। तीनों शहरों के राजनीतिक और बिज़नेस अग्रणियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और ट्रेड, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने के लिए वास्तविक प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।"

University of Birmingham के अपर-कुलपति, Professor Mark Lee, ने कहा:

"वेस्ट मिडलैंड्स मिशन की भारत यात्रा बर्मिंघम को हमारे सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक सहयोगियों में से एक के साथ जोड़ने वाली साझेदारियों को गहरा करने का एक शक्तिशाली अवसर रहा है। IIT मद्रास और भारतीय छात्रों के लिए हमारी नई Future Skills छात्रवृत्तियों के साथ हमारे संयुक्त स्नातकोत्तर कार्यक्रमों जैसी पहलों के माध्यम से, University of Birmingham प्रतिभाओं के विकास को मजबूत करने, सतत विकास का समर्थन करने और हमारे क्षेत्र को भारत के निकट लाने वाले अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

Warwick Innovation District के कार्यकारी अध्यक्ष, Greg Clark, ने कहा:

"University of Warwick के भारत के साथ छात्रों, पूर्व छात्रों, अनुसंधान सहयोगों और औद्योगिक एवं नवाचार साझेदारियों के माध्यम से व्यापक और दीर्घकालिक संबंध हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता और आत्मविश्वास तथा UK-भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेन्ट, वेस्ट मिडलैंड्स और भारत के लिए अपने संबंधों को अधिक गहरा करने के अतिरिक्त अवसर प्रदान करते हैं।

इस यात्रा के दौरान घोषित किया गया University of Warwick का Tata Power के साथ नया रणनीतिक गठबंधन एक स्पष्ट उदाहरण है कि विश्व-स्तरीय अनुसंधान और शिक्षा भारतीय व्यवसायों को साथ मिलाकर बेहतर और अधिक समृद्ध विश्व के निर्माण में योगदान किया जा सकता है। वेस्ट मिडलैंड्स प्रतिनिधिमंडल ने ब्रिटेन-भारत संबंधों में आई तेजी के समय में इन संबंधों को आगे बढ़ाया है।"

