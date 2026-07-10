केरल से लेकर Ulster University बेलफास्ट तक: एक अंतरराष्ट्रीय छात्र समावेशन की विरासत छोड़ता है

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Ulster University

10 Jul, 2026, 16:14 IST

बेलफास्ट, उत्तरी आयरलैंड, 10 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- जब Harsha Koorimannil Valiyamannil दक्षिणी भारत के केरल को छोड़कर Ulster University में कंप्यूटिंग विज्ञान का अध्ययन करने के लिए जाने पर उन्होंने अकादमिक सफलता प्राप्त करने, नए अवसरों को अपनाने और उत्तरी आयरलैंड में एक जीवन-निर्माण का एक नया अध्याय शुरू किया था।

चार वर्ष बाद, अकादमिक उपलब्धि और समावेशन, प्रतिनिधित्व और छात्र जुड़ाव के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए उन्होंने प्रथम श्रेणी हॉनर्स के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की है।

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From Kerala to Ulster University Belfast: International student Harsha Koorimannil Valiyamannil celebrates graduating with First Class Honours in Computing Science in July 2026, following a university journey marked by academic achievement and a commitment to inclusion, representation and student belonging.
From Kerala to Ulster University Belfast: International student Harsha Koorimannil Valiyamannil celebrates graduating with First Class Honours in Computing Science in July 2026, following a university journey marked by academic achievement and a commitment to inclusion, representation and student belonging.

"मैं कंप्यूटिंग में मजबूत प्रतिष्ठा वाले विश्वविद्यालय की तलाश कर रही थी, और Ulster University सबसे अलग थी," उन्होंने कहा। "इसके साथ-साथ, बेलफास्ट की कला और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने मुझे वास्तव में आकर्षित किया था। यह रचनात्मकता और टेक्नोलॉजी का एकदम सही संयोजन प्रतीत हुआ था।"

2022 में बेलफास्ट आने से पहले, Harsha ने एनिमेशन की पढ़ाई और ग्राफिक डिजाइन में काम किया था। रचनात्मकता को समस्या-समाधान और टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए, गणित में उनकी रुचि ने उन्हें कंप्यूटिंग विज्ञान की ओर प्रेरित किया था।

घर से हजारों मील दूर आने पर कई चुनौतियां उत्पन्न हुई और सहायक समुदायों के महत्व पर जोर दिया गया था।

"जब आप एक अंतरराष्ट्रीय छात्र होते हैं, तो आपके आस-पास स्वागत और शामिल होने का एहसास दिलाने वाले लोग होने से बहुत फर्क पड़ता है," उन्होंने कहा

छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए एक साथ लाते हुए, अपने पहले और दूसरे वर्ष में डीन की सूची में शामिल रहीं Harsha ने Ulster University की Women in STEM Society की सह-स्थापना और Hack4Health Hackathon तैयार किया था।

"मैं अन्य लोगों के लिए एक विरासत छोड़ने वाले काम करना चाहती हूँ, जिसे वे आगे बढ़ा और विकसित कर सकें। मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि Hack4Health का सिलसिला आज भी जारी है।"

Harsha ने University's Peer Assisted Study Sessions के समन्वय में भी सहायता की थी और विश्वविद्यालय जीवन में व्यवस्थित होने में सहायता करने हेतु अंतरराष्ट्रीय छात्रों को परामर्श भी दिए थे।

Ulster University के शिक्षा तक पहुँच का विस्तार और लचीली शिक्षा विभाग में नियोजन के दौरान, उन्होंने मेंटर प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ व्यापक भागीदारी पहलों का समर्थन किया था।

"इस नियोजन ने मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से बदल दिया," उन्होंने कहा। "इसने मुझे अपने प्रतिदिन उपयोग करने वाले कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया था।"

अन्य अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए उनके परामर्श सरल है: "अवसरों को हां कहें। आप कभी नहीं जान सकते कि वे आपको कहाँ ले जा सकते हैं।"

Harsha इस गर्मी में उत्तरी आयरलैंड में स्थित Ulster University के तीन परिसरों से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले 5,000 से अधिक छात्रों में से एक है।

भारत से यात्रा करके आई उनकी मां भी बेलफास्ट में उनके साथ शामिल हुई थी। Harsha अब उत्तरी आयरलैंड में अपना भविष्य बनाने के प्रति आशावान हैं, जहां वे जागरूकता, समावेशन और दूसरों की सहायता पर केंद्रित कैरियर बनाना चाहती हैं।

Ulster University में एक अंतरराष्ट्रीय छात्र के रूप में अध्ययन करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया ulster.ac.uk/global पर जाएं।

संपर्क: प्रेस कार्यालय, Ulster University, [email protected]

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