Arnold Schwarzenegger को Ulster University से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई

वैश्विक स्क्रीन आइकन, कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर, Emmy-पुरस्कार विजेता निर्माता और सात बार Mr Olympia को सार्वजनिक सेवा, पर्यावरण संबंधी कार्यवाही और कलाओं में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।

बेलफास्ट, उत्तरी आयरलैंड, 30 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- Ulster University ने आज बेलफास्ट परिसर में Governor Arnold Schwarzenegger को सार्वजनिक सेवा, पर्यावरण समर्थन और कला में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया है।

ऑस्ट्रिया में जन्मे Dr Schwarzenegger ने खेल, फिल्म और सार्वजनिक जीवन में एक असाधारण कैरियर बनाया, बाद में 38वें Governor of California के रूप में कार्य किया और पर्यावरण संरक्षण, नागरिक नेतृत्व और जन-सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है।

Dr. Arnold Schwarzenegger को बेलफास्ट स्थित Ulster University से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करते हुए चित्र में दिखाया गया है।

Dr Schwarzenegger की Ulster University बेलफ़ास्ट की यात्रा का व्यक्तिगत महत्व है, क्योंकि यह उत्तरी आयरलैंड की उनकी पहली यात्रा के 60 वर्ष बाद हो रही है।

Ulster University से, Dr. Arnold Schwarzenegger ने कहा:

"शिक्षा ही आधार है – यह आपके भविष्य के लिए एक बेहतरीन सीढ़ी है। आपके पास जितना अधिक ज्ञान होगा, आप उतने ही बेहतर बनेंगे, चाहे वह शिक्षा, व्यवसाय, फिल्म या खेल के किसी भी क्षेत्र में हो। इसीलिए Ulster University जैसे संस्थान इतने महत्वपूर्ण हैं - यहीं पर आप अपने ज्ञान, आत्मविश्वास और भविष्य का निर्माण करते हैं। इसके लिए इस तरह के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से बेहतर स्थान और कोई नहीं हो सकता है।"

Ulster University के कुलपति, Professor Paul Bartholomew, ने कहा:

"Dr. Arnold Schwarzenegger की तरह खेल, फिल्म और सार्वजनिक जीवन में वैश्विक संस्कृति को आकार देने वाले कुछ ही व्यक्ति हैं।

बेलफास्ट में अपनी आवाज बुलंद करने वाले एक युवा एथलीट से लेकर वैश्विक अग्रणी, अभिनेता और कार्यकर्ता बनने तक, Arnold ने एक वैश्विक प्लेटफ़ार्म बनाया है और इसका उपयोग पर्यावरण का समर्थन करने, कैलिफोर्निया के लोगों के लिए समर्थन जुटाने और जन-सेवा कार्यों का समर्थन करने के लिए किया है।

इसी कारण से Ulster University में Dr Schwarzenegger हमारे छात्रों के लिए एक सच्ची प्रेरणा हैं।"

MA Film & TV Production के छात्र, Emmanuel Eze, ने कहा:

"Arnold की कहानी वास्तव में सीमाओं को पार करने, आत्मनिर्भर बनाने और अवसर पैदा करने के बारे में है (चाहे वह फिल्म, खेल या व्यवसाय, कुछ भी हो)। यह बात नाइजीरिया से अल्स्टर तक की मेरी अपनी यात्रा से गहराई से मेल खाती है, और मुझे ऐसा महसूस कराती है कि कुछ भी संभव है।"

Dr Schwarzenegger की यात्रा फिल्म और डिजिटल कहानी-प्रस्तुति के क्षेत्र में Ulster University की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। $96 मिलियन के एक वर्चुअल प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स Studio Ulster के माध्यम से, तथा CoSTAR Screen Lab और Ulster Screen Academy के साथ मिलकर, University सबसे अधिक तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक के लिए स्नातकों का विकास कर रही है।

USA की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदान की गई यह मानद उपाधि, एक आप्रवासी के रूप में Schwarzenegger की उस यात्रा को दर्शाती है, जहां उन्होंने खेल, फिल्म और सार्वजनिक नेतृत्व के क्षेत्र में वैश्विक सफलता हासिल की है।

Ulster University को 2024 में Times Higher Education's University of the Year चुना गया था।अधिक जानकारी के लिए www.ulster.ac.uk देखें।

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