इस सितंबर में VisualCamp भारतीय पब्लिक स्कूलों में AI-संचालित साक्षरता मूल्यांकन PoC लॉन्च करेगा।

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VisualCamp

03 Aug, 2026, 09:00 IST

  • हरियाणा के नूह जिले में तीन महीने की यह पहल राज्य सरकार के आधिकारिक Letter of Intent के बाद शुरू की गई है।
  • 'READ for School' की AI गेज़-ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी छात्रों के पढ़ने के व्यवहार में कार्रवाई योग्य, डेटा-संचालित जानकारियाँ प्रदान करती है।

सियोल, दक्षिण कोरिया, 3 अगस्त, 2026 /PRNewswire/ -- AI-आधारित नेत्र-ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी में वैश्विक अग्रणी VisualCamp ने आज घोषित किया है कि वह आधिकारिक तौर पर अपने AI-संचालित साक्षरता पाठ्यक्रम, READ for School के लिए तीन महीने का Proof of Concept (PoC) लॉन्च करेगा, जो इस सितंबर से , भारत के हरियाणा के नूह जिले में शुरू किया जाएगा। यह पहल हरियाणा सरकार से प्राप्त आधिकारिक Letter of Intent (LOI) पर आधारित है, जो भारत की सार्वजनिक शिक्षा सिस्टम में कंपनी के विस्तार करने में एक कूटनीतिक उपलब्धि है।

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AI eye-tracking technology in ‘READ for School’ provides actionable, data-driven insights into students' reading behaviors
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तीन महीने के इस PoC का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि VisualCamp का गेज़-आधारित रीडिंग विश्लेषण किस प्रकार से शिक्षकों को शुरुआत ही में छात्रों की पढ़ने की कठिनाइयों को पहचानने, समय के साथ समझ की प्रगति को ट्रैक करने और लक्षित साक्षरता हस्तक्षेप प्रदान करने में सहायता कर सकता है। केवल परीक्षण स्कोर पर निर्भर करने वाले पारंपरिक मूल्यांकन उपकरणों के विपरीत, अदृश्य संज्ञानात्मक पठन प्रक्रियाओं को शिक्षकों के लिए कार्रवाई योग्य बनाते हुए, READ for School वास्तविक समय में गेज़ पैटर्न का विश्लेषण करने के लिए स्थिरीकरण अवधि, पढ़ने की गति, प्रतिगमन और गेज़ विस्तार सहित स्टैन्डर्ड मोबाइल उपकरण कैमरों का उपयोग करता है।

"VisualCamp के लिए कूटनीतिक दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण बाजार है, और सितंबर में इस Proof of Concept को लॉन्च करना हमारे वैश्विक विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम है," VisualCamp के CEO, Yunchan Suk, ने कहा। "पठन व्यवहार को दृश्यमान बनाकर, READ for School शिक्षकों को छात्रों की हासिल करने की क्षमता जान सकने के साथ-साथ उनके पढ़ने के तरीकों को समझने के लिए भी सक्षम बनाता है। हम हरियाणा में अपनी टेक्नोलॉजी के शैक्षिक प्रभाव को प्रमाणित करने और प्रत्येक बच्चे को अधिक आत्मविश्वासी और सक्षम शिक्षार्थी बनने में सहायता करने के लिए उत्सुक हैं।"

VisualCamp की स्वामित्व वाली टेक्नोलॉजी को दक्षिण कोरिया में पहले ही मजबूत बाजार मान्यता मिल चुकी है, जहां इसे 500 से अधिक स्कूलों और 200 शिक्षण संस्थानों में लागू किया गया है। अपने निरंतर उत्पाद नवाचार को प्रदर्शित करते हुए, VisualCamp ने ReadClass के साथ अपने इकोसिस्टम का विस्तार भी किया है - शिक्षकों के लिए निर्देश को व्यवस्थित करने के लिए स्वचालित रूप से शब्दावली, प्रश्नोत्तरी और वास्तविक समय के गेज़ डैशबोर्ड उत्पन्न करने वाला एक नया AI-संचालित अंग्रेजी पठन विश्लेषण प्लेटफ़ार्म। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, Oxford Education Mexico सहित यह कंपनी प्रमुख साझेदारियों के माध्यम से अपना विस्तार कर रही है, जहां इसका पाठ्यक्रम वर्तमान में अंग्रेजी और स्पेनिश दोनों वातावरणों में 10 से अधिक स्कूलों में साक्षरता शिक्षा को सपोर्ट करता है।

VisualCamp का परिचय

AI-संचालित गेज़ ट्रैकिंग और साक्षरता विश्लेषण में VisualCamp एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। अपनी विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी के लिए मान्यता प्राप्त, कंपनी ने लगातार CES Innovation Awards (2022, 2023), MWC में GLOMO Award for Best Mobile Innovation (2021) जीता है, और इसे Financial Times High-Growth Companies in Asia-Pacific (2024) में से एक नामित किया गया था। U.S. में 7 सहित 46 वैश्विक पेटेंटों द्वारा समर्थित, VisualCamp अतिरिक्त हार्डवेयर की आवश्यकता के बिना स्टैन्डर्ड स्मार्टफोन और टैबलेट कैमरों को शक्तिशाली नैदानिक शिक्षण उपकरणों में बदल देता है। पूरे विश्व के शिक्षकों और संस्थानों को व्यक्तिगत साक्षरता शिक्षा प्रदान करने के लिए सशक्त बनाए जा सकने के लिए VisualCamp, अपनी प्रमुख READ कोर्सवेयर रेंज के माध्यम से, पढ़ने के व्यवहार को क्रियान्वित करने योग्य बनाता है। अधिक जानकारी के लिए, www.visual.camp.com पर जाएँ।

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