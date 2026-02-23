हरियाणा के 57 लाख स्कूली बच्चों के लिए मौखिक आरोग्य शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कोलगेट-पामोलिव और हरियाणा सरकार की साझेदारी

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2026 /PRNewswire/ -- कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड ने आज हरियाणा सरकार के साथ अपनी प्रमुख पहल ब्राइट स्माइल्स, ब्राइट फ्यूचर्स® (BSBF) के विस्तार हेतु एक महत्वपूर्ण सहयोग की घोषणा की है। इस साझेदारी के माध्यम से राज्य भर में 57 लाख स्कूली बच्चों तक आवश्यक मौखिक स्वास्थ्य शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

BSBF कार्यक्रम वर्तमान में भारत के विभिन्न राज्यों में प्रतिवर्ष 1 करोड़ से अधिक बच्चों तक पहुंच बना रहा है और निवारक मौखिक स्वास्थ्य जागरूकता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

From Left to Right: Ms. Lakshana Asthana, Founding Partner, Tarq Foundation, Shri Nayab Singh Saini Ji, Hon’ble Chief Minister of Haryana, Ms. Shilpashree Muniswamappa, Director – ESG & Communications, Colgate-Palmolive (India) Limited, Mr. Aditya Madan, Chief Liaison Officer, iHub – AWaDH, IIT Ropar, Mr. Sunil Sharma, Chief Coordinator (industries), HoD (Estate, Commercial & Housing, KMP and Mining), Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporate Limited and Mr. Manoviraj Singh, Founding Partner, Tarq Foundation

हरियाणा में BSBF कार्यक्रम का विस्तार केवल स्वास्थ्य जागरूकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। BSBF दुनिया के सबसे लंबे समय से संचालित और व्यापक मौखिक आरोग्य शिक्षा कार्यक्रमों में से एक है। हरियाणा जैसे राज्यों में इसका प्रभाव बच्चों की तात्कालिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ उनके दीर्घकालिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को भी मज़बूत करता है।

हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा, "हमारे बच्चों का स्वास्थ्य और समग्र विकास, हरियाणा के भविष्य की आधारशिला है। कोलगेट के साथ यह सहयोग हमें पूरे राज्य में छात्रों के बीच मौखिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और निवारक देखभाल से जुड़ी आदतों को मजबूत करने में मदद करेगा। यह पहल उनके आत्मविश्वास और समग्र विकास को भी सशक्त बनाएगी।"

पूरे राज्य में संचालित यह कार्यक्रम हरियाणा के सरकारी और निजी विद्यालयों की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था में मौखिक स्वास्थ्य शिक्षा को एकीकृत करेगा। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, जब स्थायी आदतें विकसित होती हैं, उस समय निवारक देखभाल को मज़बूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मौजूदा शिक्षा प्रणाली के साथ इस एकीकृत दृष्टिकोण का उद्देश्य बड़े पैमाने पर और दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करना है।

कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सुश्री प्रभा नरसिम्हन ने कहा,"यह साझेदारी 57 लाख बच्चों के लिए जागरूकता से आगे बढ़कर व्यापक स्तर पर ठोस कार्रवाई की दिशा में एक प्रणालीगत बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था में ब्राइट स्माइल्स, ब्राइट फ्यूचर्स® को एकीकृत कर हम निवारक देखभाल को बच्चों के समग्र विकास का अनिवार्य हिस्सा बना रहे हैं। यह केवल स्वच्छता तक सीमित पहल नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य की एक सतत संस्कृति के निर्माण की दिशा में कदम है, जिसकी शुरुआत कक्षा से होती है और जो जीवनभर साथ रहती है।"

एक व्यापक निवारक स्वास्थ्य पहल के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे:

कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड की निदेशक – ESG एवं कम्युनिकेशंस, सुश्री शिल्पाश्री मुनिस्वामप्पा ने कहा, "जब निवारक स्वास्थ्य शिक्षा को शुरुआती वर्षों में नियमित रूप से शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाता है, तो उसका प्रभाव कक्षा से आगे बढ़कर परिवारों और समुदायों तक पहुंचता है। बच्चे स्वस्थ आदतों के संदेशवाहक बनते हैं। यह सहयोग दीर्घकालिक व्यवहार परिवर्तन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।"

वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव की विरासत

ब्राइट स्माइल्स, ब्राइट फ्यूचर्स® कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक भारत में 19.5 करोड़ से अधिक बच्चों और विश्वभर में 2 अरब से अधिक बच्चों एवं उनके परिवारों तक इसकी पहुंच बन चुकी है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, असम, पुडुचेरी और गोवा सहित कई राज्यों में सार्वजनिक-निजी साझेदारियों के माध्यम से इस कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन किया गया है।

हरियाणा में यह साझेदारी कार्यक्रम के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर प्रतिनिधि तथा क्रियान्वयन साझेदार उपस्थित रहे, जिनमें श्री सुनील शर्मा, मुख्य समन्वयक (उद्योग), हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड; श्री आदित्य मदन, मुख्य संपर्क अधिकारी, iHub – AWaDH, IIT रोपड़; तथा तर्क फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक श्री मनोविराज सिंह और सुश्री लक्षना अस्थाना शामिल थे।

कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड के बारे में:

कोलगेट-पामोलिव एक संवेदनशील और नवाचार-प्रेरित विकासोन्मुख कंपनी है, जो सभी लोगों और पृथ्वी के लिए एक स्वस्थ भविष्य की पुनर्कल्पना करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड देश में मौखिक देखभाल श्रेणी में बाज़ार अग्रणी है और अपने शेयरधारकों के लिए सतत एवं लाभकारी विकास सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपने कर्मचारियों के लिए एक समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्ध है।

भारतीय बाज़ार में मौखिक देखभाल एवं व्यक्तिगत देखभाल श्रेणियों में विज्ञान-आधारित नवाचारों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए, कंपनी को सतत विकास और सामुदायिक कल्याण को आगे बढ़ाने में अपने नेतृत्व और नवाचारी प्रयासों के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है।

हाल के वर्षों में कंपनी ने प्लास्टिक कचरे में कमी लाने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने, अपने विनिर्माण संयंत्रों में जल एवं ऊर्जा संरक्षण, महिलाओं को वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता के माध्यम से सशक्त बनाने, तथा अपनी प्रमुख पहल कोलगेट ब्राइट स्माइल्स, ब्राइट फ्यूचर्स® के जरिए बच्चों के मौखिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है।

कोलगेट के वैश्विक व्यवसाय और एक मुस्कुराते भविष्य के निर्माण की दिशा में उसके प्रयासों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: www.colgatepalmolive.co.in

