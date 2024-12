सिंगापुर के GARDENS BY THE BAY में DISNEY GARDEN OF WONDER खुला

प्रिय Disney और Pixar पात्रों की सावधानीपूर्वक तैयार की गई रंगीन टोपियरियां प्रतिष्ठित बागवानी आकर्षण में पहली बार सिंगापुर में आई हैं

सिंगापुर, 3 दिसंबर, 2024 /PRNewswire/ -- विविध रंगों और समृद्ध बनावट के लिए सावधानीपूर्वक चुने गए 40 प्रजातियों के 6,000 से अधिक संरक्षित पौधे Disney Garden of Wonder में Disney और Pixar के पात्रों को रंगीन टोपियरियों के रूप में जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रयुक्त विविध वनस्पति पैलेट में समुद्री होली, मॉस, बेबीज़ ब्रीथ, गुलाब आदि शामिल हैं। आसपास के विस्तृत परिदृश्य को तैयार करने के लिए 30,000 जीवित और संरक्षित पौधों का उपयोग किया गया है।

The Little Mermaid topiary at Disney Garden of Wonder, featuring (from left) Flounder, Ariel and Sebastian made out of preserved plants in a diversity of colours and textures. Donald Duck meets Chilli Crab in a vibrant display at the Flavours of Singapore zone, celebrating local culinary delights with a Disney twist.

Gardens by the Bay के Floral Fantasy में Disney Garden of Wonder के शुभारंभ के अवसर पर हाथ से 17,000 घंटे की कड़ी मेहनत से बनाया गया फूलों से सजा यह दृश्य, सिंगापुर में पहली बार प्रदर्शित किया गया है। यह प्रदर्शनी 31 मार्च 2025 तक चलेगी।

Disney के सहयोग से आयोजित और Singapore Tourism Board द्वारा समर्थित, Disney Garden of Wonder में Disney और Pixar के Mickey Mouse और Friends, Snow White जैसे पात्र, Monsters, Inc.से Mike और Sulley, तथा अन्य को आकर्षक बागवानी प्रदर्शनों में रूपांतरित किया गया है।

उदाहरण के लिए, The Little Mermaid के ट्रेडमार्क लाल बालों से Ariel बनाने के लिए, अपने आकर्षक, झरनेनुमा टेंड्रिल्स के लिए प्रसिद्द Amaranthus कॉडेटस का उपयोग किया गया था जो पानी के नीचे बालों के प्रवाह की नकल करते हैं। मरमेड की पूँछ की जैसी बनावट को दर्शाने वाली उसकी पूँछ चमकदार, नीली-हरी चमक के लिए चुने गए पौधे Ruscus हाइपोग्लोसम से तैयार की गई है। इस बीच, उसका सीशेल टॉप नीले-मैजेंटा हाइड्रेंजिया से बनाया गया है, जो अपने बड़े, गोल फूलों के गुच्छों के साथ एक समृद्ध, बनावट वाला रूप प्रदान करता है।

Disney Garden of Wonder के अलग-अलग पात्रों पर प्रकाश डालने वाले आठ टोपियरी सेट इस प्रकार हैं:

Mickey Mouse : यह 3 मीटर ऊंची मूर्ति Floral Fantasy के बाहर स्थित Disney Garden of Wonder में आगंतुकों का स्वागत करते हुए देखी जा सकती है

यह 3 मीटर ऊंची मूर्ति Floral Fantasy के बाहर स्थित Disney Garden of Wonder में आगंतुकों का स्वागत करते हुए देखी जा सकती है Steamboat Willie

Winnie the Pooh

Snow White

The Little Mermaid से Ariel, Flounder और Sebastian

Monsters, Inc. से Mike और Sulley

Up से Carl Fredricksen , Russell, Dug और Kevin

Toy Story से Buzz Lightyear, Woody और Aliens

यहां एक Flavours of Singapore ज़ोन भी है, जो जीवंत पुष्प प्रदर्शन में स्थानीय खाद्य पदार्थों के साथ Disney पात्रों की पुनःकल्पना करके सिंगापुर की पाककला का दृश्य प्रस्तुत करता है। इन पर नजर रखें:

Chilli Crab के साथ Donald Duck Chilli Crab, एक मसालेदार स्थानीय व्यंजन है, जो इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित जोशीले और प्यारे Donald Duck के लिए एकदम उपयुक्त है।

Durian के साथ Stitch एक शरारती Alien का ड्यूरियन से सामना होने पर क्या होता है? इस प्रदर्शन में आकाशगंगा के उपद्रवी, Stitch की कल्पना की गई है, जो एक ड्यूरियन स्टाल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और फलों के कांटेदार राजा को जोर से काटता है!

Ice Kachang के साथ Minnie Mouse और Daisy Duck एक कुर्सी खींचो और Minnie Mouse और Daisy Duck के साथ बैठो! इस पारंपरिक शॉपहाउस प्रदर्शन में, सबसे अच्छे दोस्तों को उनकी आजीवन दोस्ती की तरह ही मीठी बर्फ के कचंग के कटोरे के साथ आराम करते हुए दिखाया गया है!



Disney प्रशंसकों के लिए बोनस के रूप में, Floral Fantasy में वर्षा के पर्दों पर दिखाई देने वाले Hidden Mickeys को खोजें।

Gardens by the Bay की सहायक CEO, May Yeo, ने कहा, "हम में से कई लोग Disney और Pixar की कहानियों को सुनते हुए बड़े हुए हैं, और चाहे वह Mickey Mouse हो, Snow White हो, या Buzz Lightyear और Woody हो, इन प्रिय पात्रों ने हमारे दिलों में जगह बना ली है। इस त्यौहारी मौसम में, Gardens by the Bay द्वारा सिंगापुर में पहली बार Disney Garden of Wonder का आयोजन किया जा रहा है - जहां कालातीत पात्रों को पुष्प कलाकृति को Disney जादू के साथ जोड़ते हुए एक शानदार शोकेस में रंगीन, आकर्षक टोपियरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। टोपियरी की जटिल सुंदरता, प्रशंसकों के पसंदीदा पात्रों की परिचितता के साथ मिलकर, सभी पीढ़ियों के परिवारों और व्यक्तियों को आकर्षित करेगी।"

नए Disney-प्रेरित रूप और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों के साथ रूपांतरित Floral Fantasy गिफ्ट शॉप में आगंतुक अपने अनुभव का समापन कर सकते हैं। Disney ने स्थानीय ब्रांडों के साथ मिलकर फूलों से बने, Disney-थीम वाले सामान का विस्तृत चयन किया है, जिसे विशेष रूप से Disney Garden of Wonder में निम्न के साथ लांच किया गया है:

Annabella Patisserie से Milo Dinosaur और Lychee Rose जैसे विभिन्न स्वादों में पुष्प Disney डिजाइनों के साथ संग्रहणीय टिन और पाउच में आने वाली Disney -थीम वाली कुकीज़

डिजाइनों के साथ संग्रहणीय टिन और पाउच में आने वाली -थीम वाली कुकीज़ Mickey के आकार का पोर्क Bak Kwa सीमित संस्करण, Fragrance से Mickey और Minnie डिज़ाइनों के साथ टिन में

सीमित संस्करण, Fragrance से Mickey और Minnie डिज़ाइनों के साथ टिन में Disney पात्रों से प्रेरित आलीशान खिलौने, बैग, पानी की बोतलें, चाबी के छल्ले, पंखे और अन्य सामान तथा आने वाले समय में कई अन्य।

Floral Fantasy उपहार की दुकान, Disney Garden of Wonder के टिकट के बिना भी जनता के लिए उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, सिंगापुर के अनूठे आकर्षण से प्रेरित होकर Disney के प्रतीक Mickey Mouse और Minnie Mouse की नई पोशाकें पहली बार पेश की जा रही हैं। Garden City से प्रेरणा लेते हुए, उनके शानदार नए परिधानों में सिंगापुर के राष्ट्रीय फूल, Vanda Miss Joaquim का संदर्भ देने वाले तत्व शामिल हैं, जो उनके प्रतिष्ठित स्वरूपों में एक रमणीय स्थानीय स्पर्श जोड़ते हैं। 2025 में चुनिंदा तिथियों पर प्रशंसकों और परिवारों को नए सिंगापुर-प्रेरित डिजाइनों में सजे विशेष Disney मित्रों से मिलने और उनका अभिवादन करने का रोमांचक अवसर मिलेगा। अधिक जानकारी Gardens by the Bay की वेबसाइट पर साझा की जाएगी।

Gardens by the Bay के Floral Fantasy में Disney Garden of Wonder

दिनांक: 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025

समय: सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक (आखिरी प्रवेश रात 8.30 बजे)

स्थल: Gardens by the Bay, सिंगापुर में Floral Fantasy

विवरण: Bayfront Plaza (Floral Fantasy का स्थान) और Flower Dome के बीच आने-जाने की शटल सेवा सहित टिकटों की कीमत, वयस्कों के लिए SGD 24 और बच्चों या वरिष्ठ नागरिकों के लिए SGD 16 है।

यहाँ पहुंचने के लिए: MRT से Bayfront स्टेशन जाएं, या टैक्सी या राइड-हेलिंग सेवा के माध्यम से Bayfront Plaza कार पार्क पर उतरें। अधिक जानकारी यहां उपलब्ध है।

अधिक जानकारी के लिए www.gardensbythebay.com.sg/disneygardenofwonder पर जाएं।

उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियाँ यहां से डाउनलोड की जा सकती हैं।

Gardens by the Bay का परिचय

सिंगापुर के "City in Nature" विज़न का एक अभिन्न अंग, Gardens by the Bay एक राष्ट्रीय उद्यान और प्रमुख बागवानी आकर्षण है, जो सभी के आनंद के लिए उद्यान और पुष्प कला का सर्वोत्तम प्रदर्शन करता है। सिंगापुर के डाउनटाउन Marina Bay के केंद्र में 101 हेक्टेयर में फैले इस पार्क में तीन वाटरफ्रंट उद्यान हैं - Bay South, Bay East, और Bay Central। 54 हेक्टेयर में फैला हुआ सबसे बड़ा पार्क Bay South, आधिकारिक तौर पर 29 जून 2012 को खोला गया था।

सभी के लिए उपयोग कर सकने, आनंद ले सकने, और सँजो सकने वाले उद्यानों की एक ऐसी दुनिया बनाने की दृष्टि से प्रेरित होकर, उद्यानों के व्यापक पौधों के संग्रह, निरंतर बदलते पुष्प प्रस्तुतियों और असंख्य आकर्षक कार्यक्रमों ने कई लोगों की कल्पना को आकर्षित किया है, जबकि सिंगापुर गणराज्य के राष्ट्रपति Mr Tharman Shanmugaratnam के संरक्षक के रूप में इसकी सामुदायिक पहल, Gift of Gardens, का सभी वर्गों के लोग आनंद उठा सकते हैं।

उद्घाटन के बाद से, Gardens by the Bay ने 100 मिलियन से अधिक आगंतुकों का स्वागत किया है और कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जिनमें Tripadvisor Travelers' Choice Awards Best of the Best 2024 में दुनिया का आठवां शीर्ष आकर्षण, the Singapore Tourism Awards 2024 में Outstanding Achievement in Sustainability, TTG Travel Awards 2022 और 2023 में Best Theme Attraction और Singapore Tourism Awards 2019 में Best Attraction Experience सम्मिलित हैं। The Gardens अपनी प्रस्तुतियों का निरंतर नवीनीकरण और सुधार करता रहता है, ताकि यह एक ऐसा स्थान बन सके जिसका आनंद हर कोई ले सके - एक ऐसा उद्यान जहां आश्चर्य खिलता है।

अधिक जानकारी के लिए, www.gardensbythebay.com.sg पर जाएं

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2570222/Ariel__Flounder_and_Sebastian_from_The_Little_Mermaid.jpg

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2570223/Donald_Duck_with_Chilli_Crab.jpg