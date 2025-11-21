भारत में "K-Digital Dentistry" के साथ Osstem Implant डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व कर रहा है

भारत के दंत चिकित्सा इकोसिस्टम को उन्नत करने के लिए CBCT, इंट्राओरल स्कैनर, डिजिटल गाइड और इंप्लांट को एकीकृत करना

सियोल, दक्षिण कोरिया, 21 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Osstem Implant, जिसे आधिकारिक तौर पर बिक्री की मात्रा के संदर्भ में विश्व के नंबर 1 डेंटल इम्प्लांट ब्रांड के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है (Seoul National University Dental Hospital में डेंटल साइंस के लिए नवाचार अनुसंधान और सहायता केंद्र के अनुसार), K-Digital Dentistry के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देकर भारतीय बाजार में अपने नेतृत्व को मजबूत कर रहा है।

Osstem Implant Leads Digital Transformation in India with "K-Digital Dentistry"

कंपनी डिजिटल दंत चिकित्सा समाधानों की एक सर्वसमावेशी श्रृंखला प्रदान करके भारत के दंत चिकित्सा उद्योग के डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व कर रही है, जो पूरे इंप्लांट कार्यप्रवाह को कवर करती है—निदान और योजना से लेकर सर्जरी और प्रोस्थेटिक्स तक।

संपूर्ण डिजिटल लाइन-अप के साथ बाज़ार में नवाचार को बढ़ावा देना

डिजिटल दंत चिकित्सा तेजी से वैश्विक दंत चिकित्सा परिदृश्य को नया आकार दे रही है। उपचार के प्रत्येक चरण - निदान, ऑर्थोडोन्टिक्स, इम्प्लांट सर्जरी और प्रोस्थेटिक संरचना - में डिजिटल टेक्नोलॉजियों को लागू करके, यह दंत चिकित्सा देखभाल में उच्च दक्षता और परिशुद्धता को सक्षम बनाता है।

CBCT और इंट्राओरल स्कैनरों का उपयोग करके, चिकित्सक रोगी की मौखिक स्थिति का डिजिटल डेटा प्राप्त कर सकते हैं और सटीक 3D मॉडल तैयार कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग और मिलिंग मशीनों की सहायता से, रोगी-विशिष्ट प्रोस्थेटिक्स की सटीकता और स्थिरता के साथ संरचना की जा सकती है। इससे चिकित्सक के अनुभव या स्थिति के कारण होने वाली भिन्नताएं कम-से-कम हो जाती हैं और किसी भी समय और कहीं भी सुसंगत, उच्च-गुणवत्ता वाले उपचार परिणाम सुनिश्चित होते हैं।

डिजिटल दंत चिकित्सा में बेजोड़ तकनीकी उत्कृष्टता प्राप्त करते हुए, Osstem द्वारा अपने वार्षिक राजस्व के 10% से अधिक का R&D में निवेश किया जाता है।

इन अनवरत नवाचारों के साथ, भारत के दंत चिकित्सा क्षेत्र में नैदानिक सटीकता और रोगी सुरक्षा में वृद्धि करते हुए, कंपनी एक पारंपरिक इंप्लांट निर्माता से आगे बढ़कर एक "संपूर्ण समाधान प्रदाता" बन गई है।

डेटा-संचालित "OneGuide" सिस्टम सर्जिकल सटीकता को बढ़ाता है

Osstem का प्रमुख डिजिटल समाधान, "OneGuide System", इष्टतम इंप्लांट अवस्था और कोण की पूर्व-योजना बनाने के लिए CT और इंट्राओरल स्कैन डेटा का उपयोग करता है, तथा सर्जिकल मार्ग का सटीकता से मार्गदर्शन करता है। यह सिस्टम चिकित्सक के अनुभव की बजाय डेटा-संचालित, न्यूनतम कटाव वाली सर्जरी को सक्षम बनाता है। यह कटाव को न्यूनतम करके सर्जरी के समय को कम करता है और रोगी की असुविधा को कम करता है। यहां तक कि बुजुर्ग या चिकित्सकीय रूप से कमजोर रोगी भी अधिक सुरक्षित और आराम से प्रक्रियाएं कर सकते हैं, जबकि चिकित्सकों को बेहतर पूर्वानुमान और कम प्रक्रियात्मक तनाव का लाभ मिलता है - जिससे अंततः मरीज की संतुष्टि में वृद्धि होती है।

Osstem के CBCT "T2" और पोर्टेबल एक्स-रे "N1" को भी भारतीय बाजार में उनकी उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग और उपयोगकर्ता-अनुकूल डिज़ाइन के लिए उत्कृष्ट समीक्षाएं मिल रही हैं। विविध नैदानिक एप्लीकेशनों के लिए विभिन्न स्कैनिंग रेंज और मोड को सपोर्ट करते हुए, "T2" सटीक निदान के लिए स्पष्ट, विस्तृत चित्र प्रदान करता है। इस बीच, एक LCD डिस्प्ले के माध्यम से, नैदानिक सुविधा और कार्यप्रवाह दक्षता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाते हुए, "N1" सहजज्ञ बटन नियंत्रण और लंबे समय तक चलने वाली बैटरी के माध्यम से व्यापक दृश्य कोण प्रदान करता है।

भारतीय दंत चिकित्सा में डिजिटल परिवर्तन में तेजी

भारतीय दंत चिकित्सक अब सटीक निदान, इष्टतम इंप्लांट योजना और तीव्र प्रोस्थेटिक संरचना सहित संपूर्ण डिजिटल कार्यप्रवाह प्राप्त करने के लिए Osstem के प्रोस्थेटिक डिजिटल सिस्टमों को लागू कर रहे हैं। यह परिवर्तन पूरे देश में दंत चिकित्सा देखभाल की समग्र गुणवत्ता को बढ़ा रहा है।

Osstem Implant के प्रवक्ता ने कहा,

"दंत चिकित्सा उद्योग के भविष्य को आकार देने वाले एक वैश्विक अग्रणी के रूप में, Osstem Implant भारत और पूरे विश्व में अपने नवप्रवर्तनशील डिजिटल कार्यप्रवाह का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ध्येय दंत चिकित्सकों को बेहतर उपचार परिणाम देने और रोगी संतुष्टि को अधिकतम करने में सहायता करना है।"

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2824456/Osstem_Implant_Nov__2025_India.jpg