2025 World Para Athletics Championships के निर्बाध वैश्विक प्रसारण को TVU Solution सशक्त बनाता है

एकीकृत कार्यप्रवाह से महाद्वीपों में अंतर्राष्ट्रीय प्रसारकों को निर्बाध वितरण सक्षम बनाया जाता है

क्यूपर्टिनो, कैलिफ़ोर्निया, 25 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- 27 सितंबर से 5 अक्टूबर, 2025, तक, नई दिल्ली के Jawaharlal Nehru Stadium में भारत ने अब तक के सबसे बड़े पैरा-खेल आयोजन - World Para Athletics Championships की मेजबानी की थी।

भारत के सार्वजनिक प्रसारक Prasar Bharati द्वारा निर्मित इस कार्यक्रम के कवरेज को यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के विभिन्न देशों में फैले विभिन्न प्रसारण संगठनों तक वितरित करने की आवश्यकता थी। प्रत्येक प्रसारणकर्ता को अलग-अलग तकनीकी विशिष्टताओं की आवश्यकता थी - अलग-अलग प्रसारण प्रोटोकॉल से लेकर अलग-अलग रिज़ॉल्यूशन और फ्रेम दर आवश्यकताओं तक - जिससे एक जटिल वितरण मैट्रिक्स बनाया गया, जिसे पूरा करने में पारंपरिक बुनियादी ढांचे को संघर्ष करना पड़ता था।

आयोजकों ने लाइव रिमोट प्रोडक्शन और वैश्विक सिग्नल वितरण के लिए TVU के समाधान का चयन किया था। इस आर्किटेक्चर में ऑन-साइट सिग्नल अधिग्रहण के लिए TVU One और मल्टी-फॉर्मेट जेनरेशन तथा अंतर्राष्ट्रीय वितरण के लिए TVU MediaHub शामिल था।

प्रतिस्पर्धा क्षेत्रों के बीच तीव्र गति से आवाजाही को संभव बनाते हुए, TVU One के पोर्टेबल डिज़ाइन ने कैमरा ऑपरेटरों को जटिल केबलिंग से मुक्ति दिला दी थी। इस उपकरण में TVU की पेटेंट प्राप्त IS+ टेक्नोलॉजी है, जो एक साथ कई नेटवर्क लिंक (5G/4G, WiFi, Ethernet) के माध्यम से वीडियो प्रसारित करती है, तथा व्यक्तिगत कनेक्शन के खराब होने पर भी विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है।

वितरण के लिए, उत्पादित सिग्नल को फॉर्मैट रूपांतरण और रूटिंग के लिए TVU MediaHub पर अपलोड किया गया था। इस प्लेटफॉर्म ने प्रत्येक प्रसारणकर्ता की तकनीकी आवश्यकताओं को वास्तविक समय में पहचानते हुए सिंगल मास्टर सिग्नल से स्वचालित रूप से अनेक अनुकूलित आउटपुट उत्पन्न किए थे। चाहे SRT और RTMP जैसे विभिन्न प्रोटोकॉल या विभिन्न विशिष्टताओं को हैंडल करना हो, किसी भी आवश्यकतापूर्ति के लिए जर्मनी के ZDF से लेकर कनाडा के CBC से लेकर ब्राजील के Globo तक प्रसारकों को निर्बाध रूप से वितरित करते हुए सिस्टम ने तीन सेकंड से कम शुरू-से-अंत-तक विलंबता के साथ मिलीसेकंड में रूपांतरण पूरा किया था।

Prasar Bharati के खेल अधिकारी ने कहा, "यह भारतीय प्रसारण के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी, और तकनीकी आवश्यकताएं अभूतपूर्व थीं। TVU के समाधान ने हमें पूर्ण विश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रसारकों को विश्व स्तरीय कवरेज प्रदान करने में सक्षम बनाया था। नौ दिनों के निरंतर संचालन के दौरान सिस्टम की विश्वसनीयता हमारी अपेक्षाओं से अधिक रही थी।"

TVU के दक्षिण एशिया महाप्रबंधक, Subodh Aggarwal, ने कहा, "World Para Athletics Championships ने उच्चतम स्तर पर IP&Cloud-आधारित प्रसारण की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रदर्शन किया था। हमारी टेक्नोलॉजी ने एक हल्के, वितरित उत्पादन मॉडल को संभव बनाया जो पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ असंभव होता।"

नौ चुनौतीपूर्ण दिनों में, TVU के इंफ्रास्ट्रक्चर ने निर्बाध प्रदर्शन हासिल किया था: सभी अंतर्राष्ट्रीय फीडों ने शून्य गंभीर विफलताओं के साथ निर्बाध प्रसारण बनाए रखा था। प्रसारण इंजीनियरों ने बताया कि चित्र की गुणवत्ता उम्मीद से अधिक थी, तथा प्रसारण स्थिरता पारंपरिक फाइबर-आधारित वितरण के बराबर थी। IP&cloud-आधारित कार्यप्रवाह पारंपरिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ओवरहेड के बिना प्रसारण-गुणवत्ता वाले परिणाम प्रदान करते हुए, यह कार्यान्वयन बड़े पैमाने पर खेल आयोजनों के लिए एक नया मानक स्थापित करता है।