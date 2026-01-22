9Pay वियतनाम में भारतीय यात्रियों को निर्बाध QR कोड भुगतान अनुभव प्रदान करता है

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2026 /PRNewswire/ -- वियतनामी सरकार द्वारा दानांग में International Financial Center (IFC) के आधिकारिक शुभारंभ के बाद, 9Pay डिजिटल स्वीकरण को बढ़ावा देने और स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भुगतान इकोसिस्टमों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए अपनी रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। 9Pay के नेतृत्व ने खुलासा किया है कि उनकी रणनीति का पहला चरण डिजिटल यात्रा समाधानों पर केंद्रित है, जिसमें प्रारंभिक सैंडबॉक्स ढांचे के भीतर QR कोड और स्टेबलकॉइन भुगतानों को प्राथमिक परियोजनाओं के रूप में नामित किया गया है।

21 दिसंबर, 2025 को उद्घाटन किया गया Danang IFC, वियतनाम के वित्तीय नवाचार, हरित वित्त और डिजिटल परिवर्तन को गति देने की रणनीति का आधार है। IFC के पहले दस भागीदार सदस्यों में से एक भूमिका रूप में, 9Pay घरेलू और अंतरराष्ट्रीय इकोसिस्टमों को जोड़ने वाले अगली पीढ़ी के भुगतान समाधानों का संचालन करने के लिए सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क का उपयोग कर रहा है।

भारतीय यात्रियों के लिए वियतनाम एक "शीर्ष स्तरीय गंतव्य" के रूप में उभरा है, जिसने भारत को वियतनाम के शीर्ष 10 स्रोत मार्केटों में स्थान देते हुए 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में 48.9% की वृद्धि के साथ ऐतिहासिक 746,480 आगमन दर्ज किए हैं। हालांकि यह समृद्ध जनसांख्यिकी लग्ज़री रिसॉर्ट्स और डेस्टिनेशन शादियों की मांग को बढ़ाती है, परंतु फिर भी उन्हें अनवरत बाधाओं का सामना करना पड़ता है: अत्यधिक विदेशी मुद्रा शुल्क और पारंपरिक स्थानीय भुगतान प्लेटफार्मों की सीमाएं।

इसके विपरीत, भारत के पास Unified Payments Interface (UPI) के नेतृत्व में विश्व के सबसे अधिक उन्नत डिजिटल वित्तीय इकोसिस्टमों में से एक है। 2025 में, UPI ने प्रति माह रिकॉर्ड-तोड़ 18 बिलियन सौदे प्रोसेस किए, जो वैश्विक स्तर पर कुल वास्तविक समय के सौदों का लगभग 50% है। इसके अतिरिक्त, भारतीय उपभोक्ताओं के लिए QR कोड स्कैनिंग "स्वाभाविक" हो गई है, और 2025 तक 6.5 मिलियन व्यापारियों के बीच 56.8 मिलियन से अधिक QR कोड परिनियोजित किए जा चुके हैं। अपने देश का प्रगतिशील कैशलेस इंफ्रास्ट्रक्चर और गंतव्य स्थान पर मौजूद तकनीकी बाधाओं के बीच इस असमानता ने मार्केट में एक महत्वपूर्ण अंतर उत्पन्न कर दिया है। यह 9Pay जैसी आगंतुकों के इस भारी प्रवाह के लिए संपर्क-रहित, तत्काल खर्च का अनुभव प्रदान करने वाली वियतनामी Fintech कंपनियों के लिए सीमा-पार भुगतान समाधानों का नेतृत्व करने का एक बेहतरीन अवसर प्रस्तुत करता है।

Vietnam IFC की सैंडबॉक्स क्रियावली का उपयोग करते हुए, 9Pay ने पर्यटन मार्केट के भीतर भुगतान चुनौतियों को हल करने के लिए एक अभूतपूर्व B2B2C मॉडल स्थापित किया है। इस समाधान से भारतीय पर्यटक अपने परिचित UPI-सक्षम बैंकिंग ऐप या ई-वॉलेट का उपयोग करके दानांग के तटीय शहर में स्थित व्यापारियों के स्थानों पर QR कोड स्कैन कर सकेंगे।

9Pay ने मजबूत कानूनी आधार और सीमा-पार वित्तीय समाधानों के संचालन में व्यापक अनुभव का लाभ उठाते हुए वैश्विक Payment Service Providers के लिए एक शीर्ष-स्तरीय रणनीतिक भागीदार की भूमिका में अपनी स्थिति की पुष्टि की है। वर्तमान में कंपनी के पास State Bank of Vietnam द्वारा जारी किया गया एक पूर्ण Intermediary Payment Services License और एक प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा प्राप्ति एवं भुगतान लाइसेंस है। कंसल्टिंग और सीमा-पार समाधान प्रदान करने में छह वर्षों के अनुभव के साथ, 9Pay अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों को स्थानीय कानूनी इकाई स्थापित करने की आवश्यकता के बिना वियतनामी मार्केट में आसानी से प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। मार्केट की गहरी समझ और तकनीकी विशेषज्ञता को मिलाकर, 9Pay टीम स्थानीय QR इकोसिस्टम के अनुकूल "अनुकूलित" समाधान प्रदान करने के साथ-साथ व्यवसायों को नकदी प्रवाह को अनुकूलित करने और परिचालन लागत को कम करने में सहायता करने के लिए IFC ढांचे के भीतर स्टेबलकॉइन और ब्लॉकचेन जैसी आधुनिक भुगतान विधियों का परीक्षण करने में भी अग्रणी भूमिका निभाती है।

वैश्विक वित्तीय संस्थानों की अपेक्षाओं और स्थानीय व्यापारियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करके, 9Pay वियतनाम को टेक्नोलॉजी अपनाने वाले देश से डिजिटल भुगतान संचालन में क्षेत्रीय अग्रणी के रूप में बदलने की अपनी महत्वाकांक्षा को साकार कर रहा है। भारतीय Fintech कंपनियों के लिए, यह पारदर्शी ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से 100 मिलियन व्यक्तियों की मार्केट का पता लगाने का "स्वर्ण युग" है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार पर सैद्धांतिक क्षमता को ठोस लाभों में बदल रहा है।

