AFPE 2026 में स्मार्ट फैक्ट्रियों के लिए Genicom अगली पीढ़ी के UV क्योरिंग रेट मापन समाधान का अनावरण करेगा

News provided by

Genicom

25 Feb, 2026, 18:30 IST

  • परंपरागत समाधानों की तुलना में 60% तक लागत में कमी लाना
  • डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर सहित उन्नत मैन्यूफ़ैक्चरिंग प्रोसेसों में स्वचालन को गति देना

सियोल, दक्षिण कोरिया, 25 फरवरी, 2026 /PRNewswire/ -- Genicom Co., Ltd. (CEO Jung-hwan Son), अल्ट्रावायलेट (UV) पहचान और माप टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ, ने घोषणा की है कि वे 24 से 26 जून, 2026 तक शंघाई, चीन में आयोजित होने वाले AFPE 2026 (Asia Film & Flexible Packaging Expo) में भाग लेंगे, जहां वे अपने नवीनतम औद्योगिक UV माप समाधानों का प्रदर्शन करेंगे।

Continue Reading
02
02

इस प्रदर्शनी में, Genicom अपने पेशेवर UV ब्रांड, GenUV के तहत विकसित एक UV क्योरिंग दर मापन सिस्टम, GSE-CRM01-S का अनावरण करेगा। UV डिटेक्शन और माप में Genicom की 25 वर्षों की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए यह सिस्टम प्रोसेस की दक्षता को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

एप्लीकेशन-विशिष्ट डिज़ाइन के साथ गुणवत्ता नियंत्रण दक्षता को अधिकतम करना

नया GSE-CRM01-S, क्योरिंग प्रोसेस के दौरान उत्पन्न होने वाले फ्लोरेसेंस संकेतों में वास्तविक समय में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने के लिए एक UV LED प्रकाश स्रोत का उपयोग और उन्हें मात्रात्मक डेटा में परिवर्तित करता है।

परंपरागत समाधानों की तुलना में 60% तक लागत दक्षता प्रदान करते हुए, यह समाधान गुणवत्ता नियंत्रण सिस्टमों के कार्यान्वयन या उन्नयन पर विचार कर रहे निर्माताओं के लिए निवेश के बोझ को काफी कम कर देता है।

मुख्य विशिष्टताओं और विशेषताओं में निम्न शामिल हैं:

  • सटीक निगरानी: यह न्यूनतम और अधिकतम मान प्रदर्शित करने की सुविधा के साथ 10Hz तक की उच्च गति माप को सपोर्ट करता है।
  • स्मार्ट फ़ैक्टरी अनुकूलन: यह RS232 संचार मानकों को सपोर्ट करता है, जिससे फैक्ट्री ऑटोमेशन (FA) नियंत्रण सिस्टमों के साथ स्थिर एकीकरण संभव हो पाता है।
  • लचीली स्केलेबिलिटी: विभिन्न उत्पादन पैमानों के अनुकूल बनाते हुए प्रोसेस की स्थितियों के आधार पर सेंसर इकाइयों को चार चैनलों तक विस्तारित किया जा सकता है।

डिस्प्ले और सेमीकंडक्टर सहित उन्नत मैन्यूफ़ैक्चरिंग प्रोसेसों को लक्षित करना

GSE-CRM01-S को उन्नत औद्योगिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है जहां स्मार्टफोन के लिए OCA/OCR प्रोसेसों, सेमीकंडक्टर वेफर्स के लिए UV टेप, डिस्प्ले बॉन्डिंग प्रोसेसों और ऑटोमोटिव UV क्योरिंग एप्लीकेशनों सहित सटीक क्योरिंग नियंत्रण आवश्यक है।

Genicom के एक प्रतिनिधि ने कहा,

"शंघाई में आयोजित होने वाला AFPE 2026, Genicom की स्वामित्व वाली InAlGaN-आधारित UV सामग्री टेक्नोलॉजी की वैश्विक मान्यता को और मजबूत करने का एक अवसर होगा। आगे चलकर, Genicom UV समाधानों में यह एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने के लिए हम अपनी UV मापन टेक्नोलॉजीओं के उपयोग का जल किटाणुशोधन और वायु शोधन जैसे भविष्योन्मुखी उद्योगों में विस्तार करने की योजना बना रहे हैं।"

UV टेक्नोलॉजी में 25 से अधिक वर्षों की समर्पित विशेषज्ञता के आधार पर स्थापित, Genicom Co. Ltd. पूरे विश्व के ग्राहकों के लिए औद्योगिक गुणवत्ता नियंत्रण और स्वचालन पहलों का समर्थन करते हुए उच्च-प्रदर्शन UV माप समाधान प्रदान करती है।

उत्पाद की विस्तृत जानकारी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वेबसाइट: http://www.geni-uv.com/ 

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2917207/02.jpg

Also from this source

Genicom to Unveil Next-Generation UV Curing Rate Measurement Solution for Smart Factories at AFPE 2026

Genicom to Unveil Next-Generation UV Curing Rate Measurement Solution for Smart Factories at AFPE 2026

Genicom Co., Ltd. (CEO Jung-hwan Son), a specialist in ultraviolet (UV) detection and measurement technology, announced that it will participate in...
More Releases From This Source

Explore

Machinery

Machinery

Computer & Electronics

Computer & Electronics

New Products & Services

New Products & Services

Trade Show News

Trade Show News

News Releases in Similar Topics