Agoda ने भारत में एक बिल्कुल नया 'What a Save!' अभियान शुरू किया

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026 /PRNewswire/ -- डिजिटल ट्रैवल प्लेटफॉर्म Agoda अपने नए "What a Save!" अभियान के साथ यात्रियों के पैसे बचाने के लिए तैयार है। तीन अनूठे वीडियो सहित डिजिटल विज्ञापनों का यह हल्का-फुल्का सेट, घरेलू होटल बुकिंग पर 50% तक की वास्तविक बचत को उजागर करने के लिए हास्य और रचनात्मकता का एक मिश्रण है।

Agoda launches new 'What a Save!' campaign in India Agoda

इस अभियान के वीडियो में दर्शकों को वीरता के अप्रत्याशित कारनामे देखने को मिलते हैं। एक वीडियो में एक समुद्र तट पर घूमने वाला व्यक्ति किनारे पर बहकर आई डॉल्फ़िन को बचाता है, और भीड़ "What a save!" चिल्लाती है, जिस पर नायक शरारती अंदाज़ में कहता है, "Agoda पर वास्तविक बचत होती है।" एक अन्य वीडियो में एक लड़की को एक दम घुटते हुए मोर पर Heimlich पैंतरेबाज़ी करते हुए दिखाया गया है, जिसमें एक आभारी माँ Agoda की बचत के बारे में उसी भावना को दोहरा रही है।

Agoda के भारत में कंट्री डायरेक्टर, Gaurav Malik, ने बताया, "नए 'What a Save!' अभियान के साथ, हम हास्य को वास्तविक मूल्य के साथ मिला रहे हैं।" Agoda का लक्ष्य यात्रा की योजना बनाने को यात्रा जितना ही आनंददायक बनाना है। यात्री जहां भी जाएं, Agoda के साथ बुकिंग करने से वे आश्चर्यचकित हो जाएंगे और कहेंगे, 'What a Save!'।

वीडियो के अतिरिक्त, Agoda डिजिटल क्रिएटिव्स भी लॉन्च कर रहा है और Aparshakti Khurana, Roadies प्रसिद्धि के Raghu एवं Rajiv और Gajraj Rao जैसे लोकप्रिय क्रिएटरों के साथ भागीदारी कर रहा है। यह गतिशील कंटेंट लाइनअप दर्शकों को आकर्षित करने और शानदार सौदा तथा सुखद बुकिंग अनुभव प्रदान करने में Agoda की विशेषज्ञता को उजागर करने के लिए तैयार है।

Agoda का "What a Save!" अभियान अब Meta प्लेटफ़ार्मों, YouTube और अन्य डिजिटल चैनलों पर लाइव है। यह प्लेटफॉर्म की विशाल प्रस्तुतियों को प्रदर्शित करता है, जिसमें एक ही बुकिंग में संयोजित की जा सकने वाले 6 मिलियन से अधिक अवकाश गृह, 130,000 से अधिक फ्लाइट मार्ग और 300,000 से अधिक गतिविधियाँ शामिल हैं। यात्री इन प्रस्तुतियों को देख सकते हैं और Agoda के मोबाइल ऐप पर बेहतरीन सौदा प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए Agoda.com पर जाएं या Agoda मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।

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लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2567836/Agoda.jpg