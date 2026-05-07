गर्मी से राहत पाने के लिए Agoda ने पूरे भारत में शानदार छुट्टियों के विकल्पों की जानकारी दी

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Agoda

07 May, 2026, 09:30 IST

नई दिल्ली, 7 मई, 2026 /PRNewswire/ -- जैसे-जैसे पूरे भारत में गर्मी का मौसम नजदीक आ रहा है, डिजिटल ट्रैवल प्लेटफॉर्म Agoda ठंडी जलवायु और मनोरम परिदृश्य प्रस्तुत करने वाले ताज़ा पहाड़ी स्टेशनों और उच्चभूमि स्थलों का चयन प्रस्तुत कर रहा है। Nilgiri Hills से लेकर Himalayas तक, ये गंतव्य यात्रियों को गर्मी से राहत दिलाने के साथ-साथ भारत की भौगोलिक विविधता को भी प्रदर्शित करते हैं।

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आमतौर पर अप्रैल और जून के बीच पहाड़ी स्थलों की यात्रा में रुचि बढ़ जाती है क्योंकि यात्री मध्यम तापमान, ताजी हवा और प्रकृति से जुड़े अनुभवों की तलाश करते हैं। Agoda की नवीनतम अनुशंसाएं पारंपरिक ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थलों की तुलना में कम भीड़-भाड़ वाले और त्वरित छुट्टियों के विकल्पों के प्रति बढ़ती प्राथमिकता को दर्शाती हैं, जिसमें यात्री सुगमता, मौसम की सुविधा और सांस्कृतिक गहराई को प्राथमिकता देते हैं।

दक्षिण भारत में, अधिक भीड़भाड़ वाले ऊटी की तुलना में कुन्नूर एक शांत विकल्प प्रदान करता है। चाय के बागानों और लहरदार पहाड़ियों से घिरा यह शहर, अपने समशीतोष्ण जलवायु और औपनिवेशिक काल के आकर्षण के कारण एक आकर्षक अवकाश स्थल है। पर्यटक Dolphin's Nose जैसे दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं या चाय बागानों के बीच मनोरम सैर का आनंद ले सकते हैं, जहां ठंडी हवाएं गर्मियों की गर्मी से राहत प्रदान करती हैं।

तमिलनाडु में ही स्थित येरकौड, Shevaroy Hills के बीच बसा हुआ है और यह क्षेत्र के सबसे कम चर्चित ग्रीष्मकालीन पर्यटन स्थलों में से एक है। अपनी झील, कॉफी के बागानों और छायादार जंगलों के लिए प्रसिद्ध, येरकौड लंबे यात्रा-समय के बिना आरामदायक गति की तलाश करने वाले यात्रियों को आकर्षित करता है। इसकी अपेक्षाकृत कम ऊंचाई के बावजूद, आसपास के शहरों की तुलना में यहाँ तापमान में उल्लेखनीय कमी देखने को मिलती है।

इससे आगे उत्तर की ओर, लैंसडाउन Himalayan की तलहटी का एक शांत अनुभव प्रदान करता है। यह छावनी क्षेत्र चीड़ के जंगलों, शांत पैदल रास्तों और मनोरम पर्वतीय दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह उत्तराखंड के व्यस्त पहाड़ी स्टेशनों के शांत विकल्प खोजने वाले यात्रियों को एक शांत वातावरण और अनूठा आकर्षण प्रदान करता है।

अधिक दूरी की यात्रा करने को तैयार लोगो के लिए लद्दाख भारत की भीषण गर्मी की तुलना में एक नाटकीय अंतर प्रस्तुत करता है। उच्च ऊंचाई वाले रेगिस्तानों, विशाल भूदृश्यों और दिन के समय ठंडे तापमान के कारण, लद्दाख गर्मियों के महीनों के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यहां के प्राकृतिक सौंदर्य के अतिरिक्त, क्षेत्र के मठ और स्थानीय संस्कृति एक गहन यात्रा अनुभव प्रदान करते हैं।

कर्नाटक में, कूर्ग, जिसे कोडगु के नाम से भी जाना जाता है, सदैव से ही एक पसंदीदा स्थान रहा है। इसकी धुंध से ढकी पहाड़ियाँ, कॉफी के बागान और वन क्षेत्र लगातार एक ठंडा और ताज़ा वातावरण बनाते हैं। मौसमी वर्षा इसकी हरियाली को और भी बढ़ा देती है, जिससे यह प्रकृति प्रेमी यात्रियों के लिए विशेष रूप से आकर्षक बन जाता है।

पश्चिमी भारत में राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, माउंट आबू एक अनोखा अवकाश स्थल है। Aravalli Range से घिरा माउंट आबू, रेगिस्तानी मैदानों के तापमान की तुलना में अत्याधिक कमी प्रस्तुत करता है। Nakki Lake और Dilwara Temples जैसे आकर्षण प्राकृतिक सुंदरता को सांस्कृतिक महत्व के साथ जोड़ते हैं।

पूर्वी हिमालय में स्थित दार्जिलिंग अपने ठंडे मौसम और Kanchenjunga के मनोरम दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता रहता है। अपनी उत्कृष्ट चाय के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध, जिसे अक्सर "Champagne of Teas" कहा जाता है, दार्जिलिंग प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि दोनों की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए एक विशेष आकर्षण रखता है। इसके प्रतिष्ठित चाय बागान, विरासत रेलवे और औपनिवेशिक आर्किटेक्चर इसके स्थायी आकर्षण में योगदान करते हैं, जबकि इसकी ऊंचाई गर्मियों के चरम मौसम में भी आरामदायक तापमान सुनिश्चित करती है।

Agoda में भारतीय उपमहाद्वीप और हिंद महासागर द्वीप समूह के कंट्री डायरेक्टर, Gaurav Malik  ने कहा, "भारत में गर्मियों की यात्रा तेजी से ऐसे गंतव्यों की ओर बदलाव को दर्शाती है जो जलवायु आराम को सार्थक अनुभवों के साथ संतुलित करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र और ऊंचे इलाके आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं क्योंकि वे गर्मी से तत्काल राहत देने के साथ-साथ प्रकृति और स्थानीय संस्कृति से गहरा जुड़ाव भी प्रदान करते हैं। Agoda में, हम यात्रियों को इन अनोखी जगहों को खोजने और अविस्मरणीय यादें बनाने में सहायता करने के लिए उत्सुक हैं। हमारे पास आवास और गतिविधियों की एक व्यापक श्रृंखला है, जिससे आपके लिए एक आदर्श यात्रा की योजना बनाना आसान हो जाता है।"

6 मिलियन से अधिक हॉलिडे प्रॉपर्टीज़, 130,000 से अधिक फ्लाइट रूट्स और 300,000 से अधिक गतिविधियों के साथ, Agoda यात्रियों को अपनी यात्रा के प्रत्येक घटक की योजना बनाने और उसे एक ही स्थान पर संयोजित करने में सक्षम बनाता है। 7 मई से 21 मई तक चलने वाली, Agoda की 21वीं Birthday Sale में होटल बुकिंग पर 60% तक की छूट के साथ-साथ 19 मई को 70% तक की विशेष फ्लैश सेल और फ्लाइट तथा गतिविधियों पर विशिष्ट सौदे भी मिलेंगे। Agoda के VIP सदस्यों को 3 मई से 6 मई तक के सौदों के लिए अर्ली एक्सेस मिलेगा। Agoda के मोबाइल ऐप पर या Agoda.com पर और अधिक जानकारी प्राप्त करें।  

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2567836/Agoda.jpg

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