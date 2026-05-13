Agthia ने 2026 की Q1 के लिए शुद्ध लाभ में 12.5% की वृद्धि के साथ मजबूत प्रदर्शन किया

अबू धाबी, UAE, 13 मई, 2026 /PRNewswire/ -- क्षेत्र की अग्रणी खाद्य और पेय कंपनियों में से एक, Agthia Group PJSC (AGTHIA:UH) ने आज 2026 के Q1 के लिए मजबूत प्रदर्शन की घोषणा की, जो इसके विविध पोर्टफ़ोलियो में अनुशासित क्रियान्वयन और बाहरी चुनौतियों के बीच परिचालन निरंतरता बनाए रखने की इसकी क्षमता को दर्शाता है।

Agthia Group के प्रबंध निदेशक और Group के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Salmeen Alameri Agthia Q1 परिणाम EN

पिछले वर्ष की तुलना में Group का शुद्ध राजस्व 3.3% बढ़कर AED 1.3 बिलियन, EBITDA 4.1% बढ़कर AED 193.3 मिलियन, जबकि शुद्ध लाभ 12.5% बढ़कर AED 96.9 मिलियन हो गया, जो अनुशासित क्रियान्वयन, बेहतर मार्जिन प्रदर्शन और प्रमुख व्यवसायों में परिचालन प्रदर्शन में सुधार से समर्थित है। तिमाही के परिणाम प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन, परिवर्तन परियोजनाओं में निरंतर प्रगति और अधिक जटिल परिचालन वातावरण के लिए Group की त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता से प्रभावित हुए थे।

Agthia के बोर्ड के अध्यक्ष, Khalifa Sultan Al Suwaidi, ने टिप्पणी की: "पहली तिमाही ने अधिक जटिल परिचालन वातावरण में आगे बढ़ने के लिए आत्मनिर्भरता, अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के महत्व को सुदृढ़ किया था। Agthia का प्रदर्शन Group के मूलभूत सिद्धांतों की मजबूती, व्यापक खाद्य सुरक्षा एजेंडा का समर्थन करने में इसकी भूमिका की प्रासंगिकता और रणनीतिक प्राथमिकताओं को लागू करने में इसके निरंतर प्रयास को दर्शाता है।"

Agthia Group के प्रबंध निदेशक और CEO, Salmeen Alameri ने आगे कहा: "हमारी पहली तिमाही का प्रदर्शन पूरे व्यवसाय में अनुशासित क्रियान्वयन, हमारे विविध पोर्टफ़ोलियो की मजबूती और पूरे Group में हमारी टीमों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक जटिल क्षेत्रीय परिस्थिति में, हमने दक्षतापूर्वक प्रतिक्रियाएं दी, निर्बाध आपूर्ति बनाए रखी और ध्यान केंद्रित करते हुए तथा निरंतरता के साथ अपने परिचालन को मैनेज किया था। साथ ही, पूरे Group में चल रही परिवर्तनकारी कार्यवाहियाँ प्रदर्शन में अधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगी हैं, जिससे परिचालन दक्षता में सुधार, मजबूत मार्जिन प्राप्ति और अधिक स्थिर आय प्रोफ़ाइल को समर्थन मिल रहा है। अपनी दीर्घकालिक प्राथमिकताओं पर हम दृढ़ता से केंद्रित हैं और एक अग्रणी खाद्य तथा पेय कंपनी के रूप में Agthia की स्थिति को मजबूत करने की अपनी क्षमता से आश्वस्त हैं।"

UAE में बोतलबंद पानी और घरेलू एवं कार्यालयीय सेवाओं के मजबूत प्रदर्शन के कारण इस तिमाही के दौरान जल और खाद्य क्षेत्र विकास के प्रमुख चालक बने रहे थे। Protein & Frozen ने भी उत्साहजनक प्रगति दिखाई क्योंकि परिवर्तन के प्रयास जारी रहे और Group के Saudi प्रोटीन प्लांट के उत्पादन में तेजी आई, जिसका दूसरा चरण अब चालू हो गया है और क्षमता बढ़ा रहा है। कृषि व्यवसाय ने Group के प्रदर्शन को और अधिक समर्थन दिया, UAE के खाद्य सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी के साथ-साथ मजबूत अंतर्निहित परिणाम प्रदान किए, जबकि स्नैकिंग ने भविष्य के विकास और मार्जिन क्षमता को मजबूत करने पर केंद्रित एक रीसेट के माध्यम से आगे बढ़ना जारी रखा। 2026 के Q1 में, Group ने ई-कॉमर्स राजस्व में 22.5% की वृद्धि भी दर्ज की, जो अब मूल राजस्व का 7.2% है।

Agthia का परिचय

Agthia Group PJSC, एक प्रमुख खाद्य और पेय पदार्थ कंपनी और ADQ का भाग, का मुख्यालय अबू धाबी में है। जल एवं खाद्य पदार्थ, स्नैक्स, प्रोटीन एवं फ्रोज़न उत्पाद और कृषि व्यवसाय सहित विभिन्न क्षेत्रों में 20 से अधिक विश्वसनीय ब्रांडों के विविध पोर्टफ़ोलियो के साथ, यह Group सात देशों में कार्यरत है और विश्व स्तर पर 60 से अधिक बाजारों में उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान कर रहा है। 12,000 से अधिक कर्मचारियों वाली Agthia, खाद्य और पेय पदार्थ मूल्य श्रृंखला में दीर्घकालिक मूल्य सृजित करने के लिए विशालता, मजबूत परिचालन क्षमताओं, नवाचार और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को एक साथ लाती है।

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