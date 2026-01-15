AI की विश्वसनीयता और संचालन को बढ़ावा देने के लिए Coxwave ने Pre-Series A फंडिंग में $5M जुटाए

सियोल, दक्षिण कोरिया, 15 जनवरी, 2026 /PRNewswire/ -- Coxwave, Coxwave Align को समर्थन देने वाले AI उत्पाद विश्लेषण प्लेटफॉर्म Coxwave, ने आज Pre-Series A फंडिंग में $5 मिलियन के लक्ष्य के समापन की घोषणा की है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व L&S Venture Capital ने किया, जिसमें मौजूदा निवेशक KB Investment के साथ-साथ नए निवेशकों Hyundai Venture Investment, Hyundai Motor Company के ZERO1NE Ventures और KDB Capital ने भाग लिया है। इससे कंपनी की कुल धनराशि $8.6 मिलियन हो गई है।

निवेशकों ने AI विश्वसनीयता में कंपनी की गहन तकनीकी विशेषज्ञता, कोरिया के जनरेटिव AI इकोसिस्टम में प्रदर्शित सफलता और महत्वपूर्ण वैश्विक मार्केट क्षमता को अपने निर्णय के प्रमुख कारकों के रूप में उल्लेख किया है।

L&S Venture Capital के कार्यकारी निदेशक, Doohyun Jang, ने कहा, "AI एजेंटों को वित्तीय लेनदेन, चिकित्सा परामर्श और कानूनी समीक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में तेजी से परिनियोजित किया जा रहा है, जिससे व्यापक विश्वसनीयता और संचालन समाधानों की तत्काल मांग उत्पन्न हो रही है। Coxwave ने अपनी टेक्नोलॉजी को Anthropic तथा NVIDIA जैसे वैश्विक अग्रणियों के साथ सहयोग के माध्यम से मान्यता देते हुए अपने AI उत्पाद विश्लेषण कार्य के माध्यम से पर्याप्त तकनीकी क्षमताएं और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए हैं। AI की विश्वसनीयता और संचालन के लिए तेजी से बढ़ती उद्यम मांग को पूरा करने के लिए, कंपनी अच्छी स्थिति में है।"

विश्लेषण से के साथ-साथ AI विश्वसनीयता और संचालन में विस्तार करना

2021 में स्थापित, Coxwave ने संवादात्मक AI सिस्टमों के लिए AI उत्पाद विश्लेषण और उपयोगकर्ता विश्लेषण में मुख्य विशेषज्ञता हासिल की है। 2023 में, यह कंपनी कोरिया में जनरेटिव AI उत्पाद से सफलतापूर्वक बाहर निकलने वाली पहली कंपनी बन गई थी।

वार्तालाप संतुष्टि और उपयोगकर्ता अंतःक्रिया पैटर्न जैसे मेट्रिक्स के आधार पर ऑपरेटर डेटा-संचालित सुधार-कार्यों को सक्षम बनाते हुए, वर्तमान में Coxwave Align प्लेटफॉर्म संवादात्मक AI उत्पादों के लिए उपयोगकर्ता विश्लेषण और प्रतिक्रिया-आधारित मूल्यांकन प्रदान कर रहा है।

अब कंपनी निगरानी के साथ-साथ सक्रिय AI एजेंट संचालन के क्षेत्र में भी विस्तार कर रही है। यह उन्नत प्लेटफॉर्म एजेंटों के व्यवहार को वास्तविक समय में ट्रैक करेगा, विसंगतियों का पता लगाएगा और समस्या उत्पन्न होने पर उन्हें तत्काल हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाएगा। यह Align को उत्पादन वातावरण के लिए "AI guardrails" के रूप में स्थापित करता है, जिससे उद्यमों को मजबूत AI संचालन ढांचे स्थापित करने में सहायता मिलती है।

इसके साथ ही, ई-कॉमर्स, सार्वजनिक क्षेत्र और पेशेवर सेवाओं में परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए Coxwave अपने AX कंसल्टिंग बिज़नेस का विस्तार कर रहा है। अब तक, कंपनी ने PwC India, Meta, Microsoft, और Economic Times सहित वैश्विक स्तर पर ग्राहकों के साथ काम करते हुए उन्हें AI क्षमताओं को उनके मुख्य कार्यों में एकीकृत करने में सहायता की है।

Coxwave के CEO, Joowon Kim, ने कहा, "हमारा लक्ष्य AI विश्वसनीयता टेक्नोलॉजी और AX कंसल्टिंग, दोनों को मजबूत करना है ताकि हमारे ग्राहकों को AI के माध्यम से अपने संबंधित उद्योगों में नेतृत्व स्थापित करने में सहायता मिल सके। यह निवेश हमें अपनी तकनीकी क्षमताओं को आगे बढ़ाने और अपनी प्रमाणित विशेषज्ञता के साथ सफल AI परिवर्तन प्राप्त करने में अधिक कंपनियों का समर्थन करने में सक्षम बनाएगा।"