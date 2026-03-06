गुआंगज़ौ, चीन, 5 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- AION UT धीरे-धीरे विश्व की मार्केटों में प्रवेश, अपनी सर्वांगीण शक्तियों के साथ तेजी से सफलता प्राप्तऔर व्यापक ध्यान आकर्षित कर रही है। इसे विभिन्न क्षेत्रों के मीडिया से अच्छी रेटिंग और वास्तविक सराहना भी मिली है। अब आइए, उनके प्रत्यक्ष अनुभवों का अनुसरण करें और AION UT की असाधारण विशेषताओं को जानें।

1. जर्मन मीडिया: ऐच्छिक

"पहले टेस्ट ड्राइव के दौरान, यह स्पष्ट हो गया था कि मूल अवधारणा पहले से ही यह अच्छी तरह से संतुलित है। मैं UT को 'शहरी यातायात' (यानी, 'शहरी यातायात') के रूप में समझता हूँ, और इसके आयामों को देखते हुए, यूरोपीय ग्राहकों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया यह इलेक्ट्रिक वाहन वास्तव में शहर में ड्राइविंग के लिए उपयुक्त है।

2. उत्तरी मैसेडोनियन मीडिया: ElectricCarsReport.com

"यह 4270 मिमी लंबाई और 2750 मिमी व्हीलबेस वाली एक आरामदायक सुगठित आकार की कार है।" इसके अंदर, आपको एक आधुनिक डिज़ाइन मिलेगा, और आगे की सीटें सड़क-किनारे झपकी लेने के लिए एकदम उपयुक्त हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से 180 डिग्री तक झुक सकती हैं।"

3. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया: ड्राइव-इलेक्ट्रिक

"AION UT की किफायती कीमत, 500 किमी के स्तर की ड्राइविंग रेंज, आधुनिक कॉन्फ़िग्रेशन और लचीली बिक्री रणनीति के साथ, AION UT ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती इलेक्ट्रिक वाहन मार्केट में मजबूत प्रतिस्पर्धात्मकता का दावा करती है।"

4. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया: इलेक्ट्रिक वाइकिंग

"AION UT असाधारण रूप से व्यावहारिक है और पैसे के द्रक्षति से उल्लेखनीय मूल्य प्रदान करती है, जो इसके विशाल आंतरिक स्थान, प्रीमियम-फीलिंग केबिन और उल्लेखनीय रूप से कम कीमत पर मजबूत रेंज को उजागर करता है।"

5.थाई मीडिया: EVme

"लग्ज़री और व्यावहारिकता के संयोजन से युक्त AION UT का इंटीरियर आधुनिक न्यूनतम शैली को अपनाता है।" कॉकपिट में पारंपरिक फिज़िकल बटनों की संख्या कम कर दी गई है और उनकी जगह एक उन्नत डिजिटल नियंत्रण सिस्टम लगाया गया है, जिससे एक सहज और उपयोगकर्ता के अनुकूल ड्राइविंग अनुभव प्राप्त होता है। अपने अत्याधुनिक डिज़ाइन, समृद्ध तकनीकी विशेषताओं और उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ, यह थाई बाजार में सबसे आकर्षक इलेक्ट्रिक वाहन विकल्पों में से एक बन गई है।"

6.मलेशियाई मीडिया：paultan.org

"AION UT देखने में अत्यंत आकर्षक लगती है, जिसमें पीछे की ओर झुकी हुई "विंकी" हेडलाइटें और चार-बिंदु वाली "मैट्रिक्स क्यूब" फॉग लाइटें हैं।" साइड में, बॉडी-कलर वाला C-पिलर इंसर्ट कुछ आकर्षक लुक देता है, जबकि बड़ी टेललाइटें और ब्लैक-आउट रियर बम्पर UT को एक अत्यंत "अर्थपूर्ण" पिछला हिस्सा प्रदान करते हैं।

अपनी उत्कृष्ट रेंज, फास्ट चार्जिंग, आंतरिक स्थान और विशेषताओं के कारण, AION UT ने वैश्विक मीडिया से व्यापक प्रशंसा प्राप्त की है। आगे चलकर, यह अपनी मजबूत उत्पाद क्षमता के बल पर अन्य देशों और क्षेत्रों में विस्तार करना जारी रखेगी। हमें विश्वास है कि वैश्विक मान्यता मिलने की राह पर यह तेजी से आगे बढ़ रही है।