AiPPT.com ने प्रस्तुतीकरण की बढ़ती आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए Nano Banana 2 का अनावरण किया

सिंगापुर, 23 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- AiPPT.com ने अपने अन्तर्निहित AI छवि जेनरेटर में Nano Banana 2 को जोड़कर एक अपडेट की घोषणा की है। इस रिलीज़ का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के उपयोग मामलों में प्रस्तुतियों के लिए स्पष्ट और अधिक प्रासंगिक दृश्य बनाने में सहायता करना है।

यह प्लेटफ़ॉर्म एक लचीले प्रस्तुति निर्माता के रूप में काम करता है जो लेखन, डिज़ाइन और दृश्य निर्माण को एक ही स्थान पर लाता है। Nano Banana 2 के साथ, उपयोगकर्ता अब टूल्स के बीच स्विच किए बिना, स्लाइड की सामग्री से सटीकता से मेल खाने वाली छवियां बना सकते हैं। यह दृष्टिकोण उन तीव्र गति वाले वातावरणों के लिए उपयुक्त है जहां समय और स्पष्टता दोनों महत्वपूर्ण हैं।

विभिन्न उपयोग मामलों के अनुकूल ढलना

प्रस्तुति की आवश्यकता अक्सर कक्षाओं, स्टार्टअप्स, प्रशिक्षण सत्रों और क्लाइंट पिचों तक फैली होती है। स्लाइड बनाने के कई तरीके प्रदान करके AiPPT.com इस श्रेणी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। उपयोगकर्ता एक सरल प्रॉम्प्ट के साथ शुरु, दस्तावेज़ अपलोड या मौजूदा सामग्रियों को प्रस्तुतियों में परिवर्तित कर सकते हैं।

AiPPT.com में PDF से PPT और छवि से PPT जैसे टूल्स होते हैं, जो अध्ययन नोट्स, स्कैन की गई सामग्रियां या दृश्य सामग्री को संरचित स्लाइड में बदलने में सहायता करते हैं। एक ऐसी सुविधा जो PPT कनवर्टर के लिंक के रूप में काम करती है, उपयोगकर्ताओं को वेब पेजों को संपादन योग्य प्रस्तुतियों में बदलने की सुविधा प्रदान करती है।

छवि प्रॉम्प्ट को समझने के तरीके में सुधार करके Nano Banana 2 इस अनुभव को और बेहतर बनाता है। उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता को सरल भाषा में बता सकते हैं, और सिस्टम विषय के अनुरूप दृश्यों को प्रस्तुत करता है।

एक संपूर्ण AI प्रस्तुतीकरण कार्यस्थल

प्रस्तुतीकरण तैयार करने के लिए एक ऑल-इन-वन समाधान के रूप में AiPPT.com लगातार विस्तार कर रहा है। यह उपयोगकर्ताओं को बिना किसी डिज़ाइन कौशल के भी आकर्षक स्लाइडें बनाने में सहायता करने के लिए 200,000 से अधिक निशुल्क PPT टेम्पलेट प्रदान करता है।

सामग्री पक्ष का समर्थन करने के लिए, अंतर्निहित मार्गदर्शन निर्माण को सरल बनाता है, क्योंकि शुरुआत करने के लिए उपयोगकर्ता प्रस्तुति विषयों का शीघ्र पता लगा सकते हैं, विशेषत: कड़ी समय सीमा के तहत।

सामग्री और डिज़ाइन दोनों के आधार पर सभी कार्यों को एक ही कार्यस्थल पर रखते हुए, Nano Banana 2 के जुड़ने से प्लेटफॉर्म का दृश्य अनुभव मजबूत होता है। उपयोगकर्ता सहज और निरंतर प्रवाह में सामग्री लेखन, छवि सृजन और स्लाइडें व्यवस्थित कर सकते हैं।

AiPPT.com का परिचय

AiPPT.com एक AI-संचालित प्रस्तुतीकरण निर्माता है जिसे पूरे विश्व के उपयोगकर्ताओं के लिए स्लाइड निर्माण को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म कुछ ही मिनटों में विषयों, दस्तावेजों और वेब सामग्री को पूर्ण प्रस्तुतियों में बदल देता है। AI-जेनरेटेड आउटलाइनें, स्मार्ट लेआउट, एकीकृत छवि सृजज और एक विस्तृत टेम्प्लेट लाइब्रेरी जैसी सुविधाओं के साथ, AiPPT.com शिक्षा, बिज़नेस और दैनिक उपयोग में प्रस्तुति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

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कंपनी का नाम: PIXELBLOOM PTE. LTD.

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वेबसाइट: https://www.aippt.com/