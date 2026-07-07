AiPPT.com ने चार एकीकृत मोड और बेहतर सामग्री कार्यप्रवाह के साथ AI प्रस्तुतीकरण सृजन में विस्तार किया

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AiPPT.com

07 Jul, 2026, 09:16 IST

सिंगापुर, 7 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- AiPPT.com ने AiPPT Classic, AiPPT Flow, AiPPT Visual, और AiPPT Agent को एक एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म में जोड़ते हुए अपने चार मोड AI प्रस्तुति इकोसिस्टम के पूरा होने की घोषणा की है। इस अपडेट में उन्नत AI सृजन कार्यप्रवाह, AiPPT Agent के माध्यम से HTML वेब पेज सृजन और एक नया डिज़ाइन किया गया कार्यस्थल शामिल है जो उपयोगकर्ताओं को उनकी सामग्री को अधिक कुशलता से बनाने, मैनेज, साझा और व्यवस्थित करने में सहायता करता है।

AiPPT.com एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक ही इकोसिस्टम में चार विभिन्न AI प्रस्तुती मोड प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त सृजन दृष्टिकोण का चयन कर सकते हैं।

विभिन्न प्रस्तुति आवश्यकताओं के लिए चार AI मोड

ये मोड प्रस्तुती सृजन के विभिन्न चरणों में योजना बनाने से लेकर अंतिम प्रस्तुति तक सहायता प्रदान करते हैं।

 बिज़नेस रिपोर्टें, प्रस्ताव, और शैक्षणिक प्रस्तुतियों जैसी संरचित परियोजनाएं AiPPT Classic के साथ कुशलतापूर्वक बनाई जा सकती हैं। अधिक लचीलेपन की आवश्यकता वाली सामग्री के लिए, AiPPT Flow अनुकूलनीय लेआउट, स्मार्ट चित्र, टेम्प्लेट और बदलते विचारों के अनुसार समायोजित संवादात्मक कंपोनेंट प्रस्तुत करता है।

AiPPT Visual के साथ विज़ुअल स्टोरीटेलिंग एक और कदम आगे बढ़ती है, जो प्रस्तुति में AI जनित छवियों, एनिमेशनों और वीडियो क्षमताओं को जोड़ती है। AiPPT Agent एक इंटेलिजेंट कार्यप्रवाह के माध्यम से इन अनुभवों को जोड़ता है जो उपयोगकर्ताओं के विचारों और सामग्रियों को पूर्ण प्रस्तुतियों में बदलने में सहायता करता है।

AI सामग्री बनाने और मैनेज करने के लिए एक नया कार्यस्थल

चार मोड वाले इकोसिस्टम के साथ-साथ, AiPPT.com ने अपने कार्यस्थल को दोबारा डिज़ाइन किया है ताकि उपयोगकर्ता AI द्वारा उत्पन्न सभी परिणामों को एक ही स्थान पर मैनेज कर सकें।

अपडेट किया गया कार्यस्थल एक केंद्रीकृत लाइब्रेरी के माध्यम से प्रस्तुतियों और रचनात्मक परियोजनाओं को व्यवस्थित करता है, जिससे पिछले कार्यों की खोज, पुनः उपयोग और मैनेज करना आसान हो जाता है। लिंकों के माध्यम से उपयोगकर्ता प्रस्तुतियाँ साझा कर सकते हैं, दर्शकों के जुड़ाव का डेटा देख सकते हैं और कार्यस्थल से पहुँच अनुमतियों को सीधे नियंत्रित कर सकते हैं।

अधिक लचीले AI संचार अनुभवों का निर्माण करना

उपयोगकर्ताओं द्वारा विभिन्न ऑडियंस और प्लेटफार्मों के लिए सामग्री सृजन करने के दौरान, प्रस्तुति टूल्स को स्लाइड निर्माण के अतिरिक्त अन्य को भी सपोर्ट समर्थन करने की आवश्यकता होती है। AiPPT.com एक ही कनेक्टेड अनुभव में प्रस्तुति सृजन, विज़ुअल डिज़ाइन, संपादन, शेयरिंग और सामग्री मैनेजमेंट को मिलाकर AI-सहायता प्राप्त निर्माण का विस्तार करना जारी रखता है।

AiPPT.com का परिचय

AiPPT.com एक AI संचालित प्रस्तुति और सामग्री सृजन मंच है जो उपयोगकर्ताओं को विचारों, दस्तावेजों, URLs, और शोध सामग्रियों को पेशेवर प्रस्तुतियों में बदलने में सहायता करता है। यह प्लेटफॉर्म AI सृजन, एडिटिंग, विज़ुअल सृजन, दस्तावेज़ समझना, कन्वर्जन टूल्स और सामग्री मैनेजमेंट विशेषताओं को एक ही कार्यस्थल में एकीकृत करता है।

संपर्क जानकारी: 
ईमेल: [email protected]

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