Amerigo Vespucci और Villaggio Italia 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक मुंबई में डॉक करेंगे

इतालवी नौसेना का ऐतिहासिक नौकायन जहाज और प्रशिक्षण जहाज तथा Villaggio Italia - इतालवी उत्कृष्टता को समर्पित एक भ्रमणशील लघु "एक्सपो" - आगंतुकों के लिए आरक्षण के आधार पर निःशुल्क खुलेगा।

Villaggio Italia में डिज़ाइन, फोटोग्राफी और टेक्नोलॉजी को समर्पित प्रदर्शनियां, इतालवी वायु सेना के बैंड द्वारा संगीत कार्यक्रम, La Biennale di Venezia के Venice International Film Festival, के सहयोग से फिल्म स्क्रीनिंग और वार्ता और सम्मेलनों द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण के महत्वपूर्ण क्षण होंगे।

Made in Italy के प्रचार के लिए समर्पित इन 5 दिनों में निम्न इतालवी अधिकारी मौजूद रहेंगे:

उद्यम और Made in Italy मंत्री, Adolfo Urso; रक्षा मंत्री की ओर से रक्षा राज्य अवर सचिव, Matteo Perego di Cremnago;

भारत में इटली के राजदूत HE Antonio Bartoli; इतालवी नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल, Enrico Credendino और Difesa Servizi के CEO, Luca Andreoli

Tour Mondiale Vespucci की फ़ोटो और वीडियो का लिंक - https://shorturl.at/EcArC

पहुँच के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

Villaggio Italia और Amerigo Vespucci तक पहुंच निःशुल्क है, उपलब्धता के आधार पर।

बंदरगाह क्षेत्र तक पहुँचने के लिए, यात्रा के लिए चुनी गई तिथि से कम से कम 4 दिन पहले https://tourvespucci.it/en/mumbai-28-november-2-december-2024/ वेबसाइट पर बुकिंग करना आवश्यक है

पोर्ट तक पहुंचने के लिए पहचान दस्तावेज़ दिखाना अनिवार्य होगा

गैर-भारतीय नागरिक बंदरगाह क्षेत्र में केवल पर्यटक वीज़ा के साथ प्रवेश नहीं कर सकेंगे

मुंबई, भारत, 25 नवंबर, 2024 /PRNewswire/ -- इतालवी नौसेना का ऐतिहासिक नौकायन जहाज और प्रशिक्षण जहाज, Amerigo Vespucci, विश्व में Made in Italy का राजदूत, एक विश्व दौरे पर है जो अपने 93 साल के इतिहास में पहली बार, मुंबई, भारत आएगा तथा यह वहां 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक रुकेगा।

Amerigo Vespucci arrives in Mumbai

Nave Amerigo Vespucci का विश्व दौरे के दौरान पूरे इतालवी राष्ट्र के मूल्यों की एकीकृत अभिव्यक्ति और इतालवी उत्कृष्टता और आपूर्ति चेनों का प्रदर्शन करने के लिए, Amerigo Vespucci के मुंबई में में ठहराव के समय उसके साथ अर्थव्यवस्था और इतालवी संस्कृति के प्रसार के लिए एक प्रेरक शक्ति, इटली में निर्मित तथा "इतालवी उत्कृष्टता की राष्ट्रीय टीमों" को एक साथ लाने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी Villaggio Italia भी होगी।

इतालवी सरकार के रक्षा मंत्री Guido Crosetto के दृढ़ समर्थन, तथा मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता सहित 11 मंत्रालयों से समर्थित "World Tour - Villaggio Italia" पहल, प्रशिक्षण पोत की पारंपरिक प्रशिक्षण और नौसैनिक कूटनीति गतिविधियों को अभियान के अंतर्गत आने वाले मुख्य बंदरगाहों में Made in Italy उत्कृष्टता के प्रचार के साथ जोड़ती है।

मुंबई में, Amerigo Vespucci World Tour के 28वें पड़ाव और Villaggio Italia के साथ पांचवीं मुलाकात में, निम्न इतालवी अधिकारी मौजूद रहेंगे: इटली के उद्यम और Made in Italy मंत्री, Adolfo Urso; रक्षा मंत्री की ओर से रक्षा राज्य उपसचिव, Matteo Perego di Cremnago; भारत में इटली के राजदूत, HE Antonio Bartoli; इटली की नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ, Admiral Enrico Credendino और पहल के सभी चरणों का निर्माण और समर्थन करने वाली रक्षा मंत्रालय की इन-हाउस कंपनी Difesa Servizi के CEO, Luca Andreoli।

डिज़ाइन, कला, सिनेमा, फ़ोटोग्राफ़ी, संगीत, टेक्नोलॉजी और नवाचार: मुम्बई के Villaggio Italia में Vespucci World Tour पिछले चरणों में सबसे अधिक सार्वजनिक रुचि को आकर्षित करने वाले सभी अनुभवों के साथ-साथ Amerigo Vespucci पर यात्राओं और निर्धारित सम्मेलनों द्वारा प्रस्तुत मुलाकातों और विश्लेषण के क्षण लेकर आएगा। Villaggio Italia की सभी गतिविधियां और Amerigo Vespucci पर यात्राएं वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद नि:शुल्क उपलब्ध होंगी https://tourvespucci.it/en/mumbai-28-november-2-december-2024/ भारतीय नागरिकों और गैर-भारतीय नागरिकों दोनों के लिए यात्रा के लिए चयनित दिन से 4 दिन पहले, बंदरगाह क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए संकेतित समय के भीतर, गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी (गैर-भारतीय नागरिकों, केवल पर्यटक वीजा के आधार पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी)।

Villaggio Italia द्वारा प्रस्तावित गतिविधियाँ :

DESIGN: मुंबई में इतालवी डिज़ाइन को समर्पित प्रदर्शनी "Italia Geniale" का सर्वेसर्वा होगी, जिसे उद्यम मंत्रालय और Made in Italy तथा रक्षा मंत्रालय ने ADI Design Museum के सहयोग से बनाया गया है तथा जो विश्व को Made in Italy के आविष्कार, रचनात्मकता और डिज़ाइन क्षमताओं के बारे में बताता है; ART:जिसमें Jacopo Cardillo, aka JAGO द्वारा निर्मित "la David" कृति शामिल है, जो एक पहले से ही प्रसिद्ध युवा इतालवी मूर्तिकार (सबसे अधिक 'इंस्टाग्राम' में से एक) है, तथा जो अपनी संगमरमर की मूर्तियों के साथ अतीत से प्रेरित है, लेकिन उससे आगे जाना चाहता है (वह पहला कलाकार है जिसने 2019 में ESA के Beyond मिशन के अवसर पर International Space Station पर संगमरमर की मूर्ति भेजी थी); CINEMA: La Biennale di Venezia का Venice International Film Festival के सहयोग से बनाई गई प्रोग्रामिंग के साथ; PHOTOGRAPHY:जिसमें Ansa द्वारा आयोजित समुद्र, तटों और इतालवी परिदृश्यों तथा उनकी समृद्धि की रक्षा करने की आवश्यकता को समर्पित तस्वीरों की "Italy, travelling through time" तथा विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी "We are the Sea" युक्त प्रदर्शनी। मुंबई में भी, MUSIC:प्रति दिन Villaggio Italia में मुख्य भूमिका में रहेगा, जिसका श्रेय Italian Air Force के बैंड और Puccini गाला की उपस्थिति को जाता है, जो कि Giacomo Puccini की मृत्यु की शताब्दी के अवसर पItalian Cultural Institute द्वारा मुंबई के Royal Opera House (29 नवंबर को शाम 7 बजे IST) में विशेष रूप से आयोजित किया जाएगा।

मुंबई में भी,"विभिन्न संस्कृतियों के सम्मिश्रण के माध्यम से भारत में इतालवियों और इटली में भारतीयों की सफलता की कहानियों" पर ध्यान केंद्रित करते हुए" ANSA, इतालवी प्रेस एजेंसी द्वारा आयोजित (29 नवंबर को दोपहर 3 बजे IST)"Nave Amerigo Vespucci meets India, from Mumbai a look toward Italy" कार्यक्रम में देश के लिए बैठक, विश्लेषण और नेटवर्किंग के क्षण रणनीतिक मुद्दों को समर्पित किए जाएंगे, और इसके पश्चात कॉनफ्रेंस "Invest in Italy: जहां नवप्रवर्तन एक परंपरा है। एक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कॉनफ्रेंस "उद्यम मंत्री और Made in Italy द्वारा संबंधित नेटवर्किंग क्षण के साथ निवेश आकर्षित करने के लिए समर्पित (30नवंबर को 10.30 IST); Blue and Space Economy को समर्पित कॉनफ्रेंस (30नवंबर को 14.30 IST); "Vespucci meets Mumbai" महाराष्ट्र में इतालवी कंपनियों को समर्पित मीटिंग जिसे Italian Chamber of Commerce in India, ICE – Italian Trade Agency, उद्यम मंत्रालय और Made in Italy और विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय (1 दिसम्बर, 10.00 IST) को आयोजित किया जाएगा; "Vespucci meets Festa Italiana" Made in Italy लाइफस्टाइल उत्पादों की प्रदर्शनी जिसे Italian Chamber of Commerce द्वारा आयोजित किया जाएगा (28 नवंबर को शाम 7 बजे IST), "Exploring La Dolce Vita: इटली की ओर से भारत की यात्रा के रोमांच की ऑफर", ENIT और पर्यटन मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया पर्यटन संचालकों को समर्पित, जिसका विशेष ध्यान लक्जरी बाजार पर है (1 दिसंबर को सुबह 11.30 बजे IST), भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे पर IMEC को समर्पित कॉनफ्रेंस (30 नवंबर को शाम 4.30 बजे IST) और कार्यक्रम "शानदार शिल्पकला: इटली और भारत के बीच World of Luxury", विलासिता की दुनिया में इटली और भारत के बीच संभावित तालमेल पर डिज़ाइनरों और कंपनियों के साथ चर्चा (1 दिसंबर शाम 6 बजे IST)।

TECHNOLOGY और INNOVATION: मनमोहक प्रदर्शनी "Looking Beyond" के लिए विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय द्वारा Italian Space Agency और Leonardo ग्रुप के Telespazio/e-GEOS के साथ मिलकर प्रदत सहयोग से मुंबई में एक नया अनौपचारिक स्थान मिलेगा, जो ASI और रक्षा मंत्रालय के इतालवी तारामंडल, COSMO-SkyMed के सैटेलाइटों से प्राप्त की गई हमारे प्लैनेट की 60 शानदार छवियों के बीच एक आकर्षक अनुभव प्रदान करेगा। इससे पृथ्वी अवलोकन, सतत विकास को बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में सैटलाइट टेक्नोलॉजियों के योगदान पर विचार करने का अवसर मिलेगा। अंत में, वर्तमान और भविष्य के बीच, इटली के उत्तर और दक्षिण के बीच, वेनिस के MOSE और मेसिना जलडमरूमध्य पर पुल की परियोजना के साथ सबसे अधिक प्रवर्तनशील इटली के इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी होगी।

Amerigo Vespucci जहाज पर यात्राएं

शुक्रवार 29 नवम्बर से रविवार 1 दिसम्बर तक आप नब्बे वर्षों से भी अधिक समय से प्राचीनतम नौसैनिक और समुद्री परंपराओं के संरक्षक तथा Italian Armed Forces के प्रतीक, "विश्व का सबसे सुन्दर" कहे जाने वाले Amerigo Vespucci जहाज पर सवार होकर, इस जहाज के आकर्षण का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे।

जहाज पर यात्रा निम्न दिनों में उपलब्ध है: शुक्रवार 29 नवम्बर को 10.00 से 12.00 बजे तक; शनिवार 30 नवम्बर को 10.00 से 12.00 बजे तक; रविवार 1 दिसम्बर को 10.00 से 12.00 बजे तक तथा दोपहर 14.30 से 19.30 बजे तक।

यात्रा निःशुल्क है, प्रवेश के लिए आप निम्न लिंक पर जाकर अपना प्रवेश बुक कर सकते हैं https://tourvespucci.it/en/mumbai-28-november-2-december-2024/

यात्रा के लिए, हम आरामदायक जूते पहनने की सलाह देते हैं

Villaggio Italia

Villaggio Italia, अपनी सभी प्रदर्शनियों के साथ, प्रतिदिन सुबह 9.30 बजे से रात 10 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा (अपवाद: 28 नवंबर, जब Villaggio Italia दोपहर 3 बजे खुलेगा और 2 दिसंबर, जब Villaggio Italia Amerigo Vespucci के प्रस्थान के बाद दोपहर 1 बजे बंद हो जाएगा)।

Villaggio Italia में प्रवेश निःशुल्क है।

वेबसाइट https://tourvespucci.it/en/mumbai-28-november-2-december-2024/ पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सीमित स्थानों के साथ Villaggio Italia में निर्धारित गतिविधियों के लिए अपने स्थान आरक्षित कर सकते हैं।

पेंटिंग : erगुरुवार 28 नवंबर, दोपहर 3.30 से रात्रि 10.00 बजे तक: Amerigo Vespucci को समर्पित लाइव पेंटिंग प्रतियोगिता, जिसमें दिन के अंत में सर्वश्रेष्ठ कृतियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

:

संगीत - Villaggio Italia में Italian Air Force के बैंड का प्रदर्शन: गुरुवार 28 नवंबर को, दोपहर 3.00 से 4.00 बजे तक, तथा रात्रि 8.30 से 9.30 बजे तक (कॉन्सर्ट) शुक्रवार 29 नवंबर, प्रातः 10.30 बजे से 11.30 बजे तक शनिवार 30 नवम्बर, प्रातः 10.30 से 11.30 तथा सायं 18.30 से 19.30 बजे तक रविवार 1 दिसंबर, 11.30 से 12.30 और 20.30 से 21.30 बजे तक (कॉन्सर्ट)



सिनेमा – Villaggio Italia में निर्धारित स्क्रीनिंग: शुक्रवार 29 नवंबर, रात 8.00 बजे Micaela Ramazzotti द्वारा "Felicità" शनिवार 30 नवंबर, रात 8 बजे Edoardo de Angelis द्वारा "Commander" रविवार 1 दिसंबर, शाम 6.00 बजे Luchino Visconti द्वारा "Bellissima"



VILLAGGIO ITALIA और AMERIGO VESPUCCI तक पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी:

बंदरगाह क्षेत्र तक पहुँचने के लिए, यात्रा के लिए चुनी गई तिथि से कम से कम 4 दिन पहले https://tourvespucci.it/en/mumbai-28-november-2-december-2024/ वेबसाइट पर बुकिंग करना आवश्यक है

बंदरगाह तक पहुंचने के लिए पहचान दस्तावेज दिखाना आवश्यक होगा

गैर-भारतीय नागरिक केवल पर्यटक वीज़ा के साथ बंदरगाह क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे

