Anteriad के नए शोध के अनुसार, भारत के B2B मार्केटर्स AI, दक्षता और डेटा-संचालित विकास में अग्रणी हैं

बेंगलुरु, भारत, 19 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- AI और डेटा-संचालित, तकनीक-सक्षम B2B मार्केटिंग में वैश्विक अग्रणी, Anteriad ने आज अपनी निम्न नई शोध रिपोर्टके निष्कर्षों की घोषणा की है: "2025 B2B Marketing Edge: India Edition"। Ascend2 के साथ साझेदारी में किए गए इस अध्ययन में पूरे भारत के 115 B2B मार्केटर्स का सर्वेक्षण किया गया और एक स्पष्ट प्रवृत्ति सामने आई है: भारत के B2B मार्केटिंग अग्रणी विकास, नवाचार और टेक्नोलॉजी अपनाने में अमेरिका और ब्रिटेन के अपने समकक्षों से आगे निकल रहे हैं।

जबकि वैश्विक मार्केटर्स आर्थिक दबाव और बढ़ती अपेक्षाओं से जूझ रहे हैं, भारत के B2B मार्केटर्स अधिक मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं और अगली पीढ़ी के उपकरणों को तेजी से अपना रहे हैं। अध्ययन में यह डेटा भारत को सबसे गतिशील और तेजी से विकसित हो रहे B2B मार्केटिंग समुदायों में से एक के रूप में रेखांकित करता है।

मुख्य निष्कर्ष:

मजबूत राजस्व वृद्धि: 57% ने राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी, जबकि अमेरिका के लिए यह 34% और UK के लिए 24% थी

अधिक विस्तृत भूमिकाएँ: पिछले वर्ष 93% ने नई ज़िम्मेदारियाँ संभाली हैं, जो अमेरिका में 74% और ब्रिटेन में 73% से कहीं अधिक है

उच्चतम प्रयोजन डेटा अपनाना: भारत में 48% B2B मार्केटर्स दर्शकों को लक्षित करने के लिए प्रयोजन डेटा का उपयोग करते हैं, जो सर्वेक्षण किए गए क्षेत्रों में सबसे अधिक है

प्रदर्शन गुणक के रूप में AI: 75% का कहना है कि AI उनका समय बचाता है, जबकि 68% कहते है कि AI उन्हें एक मार्केटर्स के रूप में विकसित होने में सहायता कर रही है, जो US या UK उत्तरदाताओं की तुलना में काफी अधिक है।

रिपोर्ट में भारत में मार्केटर्स द्वारा दर्शकों तक पहुंचने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीतियों, उनके द्वारा सबसे अधिक उपयोग किए जाने चैनल, तथा उनके द्वारा डेटा का उपयोग करने के तरीकों के बारे में भी विवरण दिया गया है। US और UK की तुलना में डेटा और टेक्नोलॉजी के एक अलग मिश्रण को अपनाने के अतिरिक्त, भारत के सर्वेक्षण उत्तरदाताओं ने संकेत दिया है कि परीक्षण के लिए उनकी समय और संसाधन समर्पित करने की अधिक संभावना है। समग्र रूप से देखा जाए तो रिपोर्ट में पाया गया है कि भारत में B2B मार्केटर्स एक तेज "मार्केटिंग मशीन" का निर्माण कर रहे हैं, जो नए अवसरों का परीक्षण करने और तेजी से सुधार करने की गुंजाइश प्रदान करती है।

"आज, B2B मार्केटर्स एक जटिल, बड़े पैमाने पर डिजिटल परिदृश्य का सामना कर रहे हैं, जिसे डेटा और AI-संचालित समाधानों और 'परीक्षण और सीखने' की संस्कृति के साथ सबसे अच्छी तरह से संचालित किया जा सकता है। Anteriad के कार्यकारी उपाध्यक्ष-APAC, Jake Phibbs, ने कहा, "हमारा शोध दर्शाता है कि भारत के B2B मार्केटर्स इस साहसिक दृष्टिकोण को अपना रहे हैं और अपने दैनिक कार्यों में AI से बेहतर परिणाम देख रहे हैं तथा प्रयोजन डेटा सहित रणनीति और डेटा का अधिक रणनीतिक मिश्रण चुन रहे हैं। यह गतिशील क्षेत्र विश्व को दिखा रहा है कि आधुनिक, उच्च-प्रदर्शन मार्केटिंग कैसा हो सकता है।"

रिपोर्ट का परिचय

यह India Edition 450+ B2B मार्केटर्स के 2025 B2B Marketing Edge के वैश्विक अध्ययन पर आधारित है। इसमें इस बात का परीक्षण किया गया है कि भारत स्थित 115 उत्तरदाता डेटा, AI, दक्षता और विकास के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण अपना रहे हैं, जो उन्हें अन्य क्षेत्रों के समकक्षों से अलग करता है।

कार्यप्रणाली

Anteriad ने उत्तरी अमेरिका, यूरोप और APAC क्षेत्र में स्थित 466 मार्केटिंग निर्णयकर्ताओं, वरिष्ठ मैनेजमेंटऔर उससे ऊपर के अधिकारियों का सर्वेक्षण करने के लिए Ascend2 के साथ साझेदारी की है। ये मार्केटर्स 250 या अधिक कर्मचारियों वाले B2B संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह सर्वेक्षण फरवरी 2025 में किया गया था।

