Arise ने एंटरप्राइज़ AI के लिए एक AI DataOps क्षमता Halo लॉन्च की

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Arise

18 Aug, 2026, 17:30 IST

AI मूल्यांकन, RLHF, AI सुरक्षा और मानव-सहभागी कार्यप्रवाहों का समर्थन करने वाली नई क्षमता प्रमाणित पेशेवरों को विशेषज्ञ मानवीय प्रतिक्रिया और डोमेन विशेषज्ञता से जोड़ती है।

मियामी, अगस्त 18, 2026 /PRNewswire/ -- Arise, उद्यमों को बड़े पैमाने पर विशेषज्ञ इकोसिस्टम से जोड़ने वाली एक टेक्नोलॉजी प्लेटफ़ॉर्म कंपनी, ने आज प्रमाणित विशेषज्ञता को उद्यम AI कार्यक्रमों से जोड़ने वाली एक AI DataOps क्षमता Halo बाय Arise के लॉन्च की घोषणा की है।

जनरेटिव AI प्रयोग के उत्पादन की ओर बढ़ते हुए, संगठनों पर मॉडल की कार्यक्षमता में सुधार करने के साथ-साथ सटीकता, सुरक्षा और नियंत्रण बनाए रखने का दबाव बढ़ता जा रहा है। परंपरागत डेटा एनोटेशन दृष्टिकोणों में अक्सर तेजी से जटिल और उच्च-परिणाम वाली AI एप्लीकेशनों के लिए आवश्यक विशेष ज्ञान की कमी होती है।

Halo प्रमाणित पेशेवरों को लेबलिंग और एनोटेशन, वरीयता रैंकिंग, मानवीय फीडबैक, मानवीय फीडबैक से सुदृढ़ीकरण शिक्षण (RLHF), रेड-टीमिंग, सुरक्षा समीक्षा और AI मूल्यांकन कार्यप्रवाहों से जोड़ता है। डोमेन विशेषज्ञता को इन कार्यप्रवाहों में शामिल करके, Halo संगठनों को वह मानवीय जानकारियाँ प्रदान करता है जिनका उपयोग वे मॉडल की गुणवत्ता में सुधार, जोखिम को कम और परिनियोजन को गति देने के लिए करते हैं।

Arise के विशेषज्ञों के वैश्विक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए, Halo AI परियोजनाओं को स्वास्थ्य सेवा, वित्त, कानूनी और रोबोटिक्स सहित अत्यंत विनियमित और तकनीकी रूप से मांग वाले क्षेत्रों में डोमेन प्रमाणित विशेषज्ञों से जोड़ता है, जिससे विशेषज्ञता को सटीकता और संदर्भ सबसे अधिक मायने रखने वाले क्षेत्रों के साथ संरेखित किया जा सके।

"यह Arise की सेवा प्रस्तुतियों का एक स्वाभाविक विकास है," Arise के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Mohit Thukral ने कहा। "वर्षों से, Arise निर्णय और जवाबदेही के मायने रखने वाले कार्यप्रवाहों में उद्यमों को पेशेवरों से जोड़ रहा है। AI ने उसी आवश्यकता को एक नए पैमाने पर उत्पन्न किया है। AI DataOps के लिए हमारा Halo प्लेटफ़ार्म उद्यमों को AI मॉडल मूल्यांकन, मानव-आधारित प्रतिक्रिया और जिम्मेदार AI अपनाने में सहायता प्रदान करने वाली विशेषज्ञता तक पहुंच प्रदान करता है।"

Arise की मुख्य राजस्व अधिकारी, Selena Lyons, ने कहा, "नियमित उद्योगों में, AI का प्रदर्शन डोमेन विशेषज्ञता और जवाबदेही से अविभाज्य है। Halo प्रमाणित डोमेन पेशेवरों को योग्य विशेषज्ञों, सुरक्षित वातावरण और हर स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन को एक साथ लाने वाले वितरण मॉडल के साथ जोड़ता है। यह संयोजन मानवीय फीडबैक को एक स्थायी कार्यक्षमता वाले लाभ में बदल देता है।"

कार्यबल ऑर्कस्ट्रैशन के कई वर्षों के अनुभव पर निर्मित, Halo कठोर स्क्रीनिंग और मूल्यांकन क्षमता, बहु-स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन और वितरण वातावरण को जोड़ता है जो उद्यम-स्तरीय सुरक्षा, अनुपालन और डेटा अखंडता सुनिश्चित करने में सहायता करता है।

Halo पहले से ही जटिल उपयोग मामलों में विशेषज्ञता और मानवीय मूल्यांकन की आवश्यकता वाली AI पहलों का समर्थन कर रहा है।

Arise का परिचय

Arise उद्यमों को बड़े पैमाने पर विशेषज्ञ इकोसिस्टम में सक्रिय करने में सहायता करने वाली एक Warburg Pincus-समर्थित टेक्नोलॉजी कंपनी है। 200,000 से अधिक विशेषज्ञों के वैश्विक नेटवर्क और स्वामित्व वाले कार्यबल ऑर्केस्ट्रेशन तकनीक के माध्यम से, Arise संगठनों को गति, लचीलापन और सटीकता के साथ व्यावसायिक मांग के अनुरूप विशेषज्ञता को संरेखित करने में सक्षम बनाता है। पूरे विश्व के अग्रणी उद्यमों के लिए, Arise ग्राहक अनुभव, व्यावसायिक सेवाओं और AI DataOps समाधानों का समर्थन करता है।

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