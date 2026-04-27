Association for Financial Professionals ने भारत में प्रमाणन तैयारी पाठ्यक्रमों के विस्तार हेतु Bee-Pro Solutions के साथ साझेदारी की

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Association for Financial Professionals

27 Apr, 2026, 10:30 IST

रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य उभरते प्रतिभा केंद्र में FPAC® और CTP® प्रमाणन की तैयारी तक पहुंच को गति प्रदान करना है

रॉकविल, एमडी., 27 अप्रैल, 2026 /PRNewswire/ -- Certified Treasury Professional (CTP) और Financial Planning & Analysis Professional (FPAC) प्रमाणपत्रों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणन तैयारी पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए  Association for Financial Professionals (AFP) ने भारत स्थित प्रशिक्षण प्रदाता Bee-Pro Solutions Private Limited के साथ एक नई रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है।

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The Association for Financial Professionals announced a new partnership with Bee-Pro Solutions Private Limited to deliver certification preparation courses for the Certified Treasury Professional (CTP) and Financial Planning & Analysis Professional (FPAC) credentials.
The Association for Financial Professionals announced a new partnership with Bee-Pro Solutions Private Limited to deliver certification preparation courses for the Certified Treasury Professional (CTP) and Financial Planning & Analysis Professional (FPAC) credentials.

यह सहयोग वित्तीय पेशे के वैश्विक मानक को ऊंचा उठाने और वित्तीय पेशेवरों को कैरियर में सफलता प्राप्त करने में सहायता करने के लिए AFP की प्रतिबद्धता पर आधारित है। इस साझेदारी के माध्यम से, Bee-Pro Solutions भारत के तेजी से बढ़ते कॉर्पोरेट क्षेत्र में वित्तीय पेशेवरों को AFP की कठिन प्रमाणन परीक्षाओं की तैयारी में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किए गए स्थानीयकृत, प्रशिक्षक-नेतृत्व वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा।

AFP के राजस्व और विकास के प्रबंध निदेशक, Justin Barch ने कहा, "विश्व स्तरीय ट्रेजरी और FP&A विशेषज्ञता की बढ़ती मांग वाला भारत एक गतिशील और तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करता है। Bee-Pro Solutions के साथ साझेदारी करके, हम भारत में वित्तीय पेशेवरों के लिए AFP प्रमाणपत्र अर्जित करने और अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक तैयारी संसाधनों की उपलब्धता को आसान बना रहे हैं।"

AFP द्वारा प्रायोजित CTP प्रमाणन को विश्व स्तर पर कॉर्पोरेट कोषागार में अग्रणी प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि कोषागार विशेषज्ञों ने कॉर्पोरेट लिक्विडिटी, पूंजी और जोखिम प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन किया है।

AFP द्वारा प्रायोजित FPAC प्रमाणन, कॉर्पोरेट वित्तीय नियोजन और विश्लेषण व्यवसाय के लिए मुख्य दक्षताओं का एक समूह स्थापित करता है। प्रमाणित FPAC पेशेवर स्वाभाविक रूप से वित्तीय विशेषज्ञों, रणनीतिक संचारकों और व्यवसाय के विश्वसनीय सलाहकारों के रूप में अग्रणी भूमिका निभाते हैं।

Bee-Pro Solutions के पास पेशेवर प्रशिक्षण का गहरा अनुभव और भारत में बाजार की मजबूत समझ है। AFP के विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन मानकों को Bee-Pro की क्षेत्रीय वितरण क्षमताओं के साथ मिलाकर, यह साझेदारी एक विस्तार योग्य और प्रभावशाली प्रशिक्षण इकोसिस्टम बनाने के लिए तैयार है।

"Bee-Pro Solutions में, हमारा ध्येय हमेशा से अकादमिक सिद्धांत और बोर्डरूम-तैयार वित्तीय नेतृत्व के बीच की अंतर को दूर करना रहा है। FPAC और CTP क्रेडेंशियल प्रदान करने के लिए AFP के साथ साझेदारी करना उस ध्येय का एक स्वाभाविक विकास है," Bee-Pro Solutions Private Limited के संस्थापक और निदेशक, Pradeep Sahasrabudhe, ने कहा। "जैसे-जैसे भारत के Global Capability Centers (GCCs) उच्च-प्रभाव वाले रणनीतिक समर्थन की ओर बढ़ रहे हैं, ये प्रमाणन वित्त पेशेवरों को रिपोर्टिंग से अधिक वास्तविक व्यावसायिक साझेदारी की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक रोडमैप प्रदान करते हैं। हम AFP के वैश्विक गोल्ड स्टैन्डर्ड को अपने पेशेवर नेतृत्व वाले प्रशिक्षण के साथ मिलाकर इस क्षेत्र में रणनीतिक वित्त अग्रणीयों की अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए उत्साहित हैं।"

CTP प्रमाणन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, ctpcert.financialprofessionals.org पर जाएं।

FPAC प्रमाणन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, fpacert.financialprofessionals.org पर जाएं।

Bee-Pro Solutions द्वारा प्रदान किए जाने वाले आगामी पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी के लिए, beeprolearning.com पर जाएं।

AFP®
का परिचय वाशिंगटन, D.C. के बाहर मुख्यालय और सिंगापुर में क्षेत्रीय रूप से स्थित, Association for Financial Professionals (AFP) एक पेशेवर समाज है जो कोषागार तथा वित्त सदस्यों और उनके संगठनों की सफलता को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। AFP द्वारा स्थापित और प्रशासित, Certified Treasury Professional और Certified Corporate FP&A Professional प्रमाणपत्र ट्रेजरी और वित्त में उत्कृष्टता के मानक स्थापित करते हैं। प्रति वर्ष, AFP लगभग 7,000 कॉर्पोरेट वित्तीय पेशेवरों के लिए विश्व स्तर पर सबसे बड़े नेटवर्किंग सम्मेलन का आयोजन करता है।

Bee Pro Solutions Pvt. Ltd. का परिचय
Bee-Pro Solutions Private Limited भारत में स्थित वित्त और व्यवसाय पेशेवरों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण समाधान प्रदान करने में विशेषज्ञता वाली एक पेशेवर प्रशिक्षण प्रदाता कंपनी है। कंपनी का ध्यान नवप्रवर्तनशील और सुलभ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थानीय बाजार की जरूरतों से जोड़ने पर केंद्रित है।

मीडिया संपर्क
Joe Hodanich
वरिष्ठ निदेशक, डिजिटल रणनीति और सामग्री
Association for Financial Professionals
ईमेल: [email protected]

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2964378/APAC_26_AFP_Bee_Pro.jpg
लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/508493/5934387/Association_for_Financial_Professionals_Logo.jpg

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