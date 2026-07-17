Barrel Energy Inc. ने नए कॉर्पोरेट कार्यालयों और परिचालन सुविधा के साथ Happy Traps प्रभाग के विस्तार की घोषणा की

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Barrel Energy, Inc.

17 Jul, 2026, 19:30 IST

नए मुख्यालय और परिचालन विस्तार से कंपनी को पूरे देश में नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों का विस्तार करने में सहायता मिलेगी

हैनाक्रॉइक्स, न्यूयॉर्क, 17 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- Barrel Energy Inc. (OTC: BRLL) ने आज अपने Happy Traps प्रभाग के माध्यम से अपने नवीकरणीय ऊर्जा प्लेटफॉर्म के महत्वपूर्ण विस्तार की घोषणा की है, जिसके तहत न्यूयॉर्क के हैनाक्रॉइक्स में नए कॉर्पोरेट कार्यालयों की स्थापना और एक नई परिचालन सुविधा का निर्माण किया गया है। यह विस्तार एक दीर्घकालिक कमर्शियल पट्टे के निष्पादन के बाद हुआ है जो कंपनी के प्रशासनिक कार्यालयों, कमर्शियल फ्लीट मैनेजमेंट, उपकरण भंडारण और भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए परिचालन मुख्यालय के रूप में कार्य करेगा।

वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा बाजार के आगामी दशक में वार्षिक $2 ट्रिलियन से अधिक होने का अनुमान है, जबकि नवीकरणीय प्राकृतिक गैस (RNG), अवायवीय पाचन, बायोगैस और वेस्ट से ऊर्जा क्षेत्र सामूहिक रूप से उत्तरी अमेरिका में कई बिलियन डॉलर के वार्षिक बाजार अवसरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नगरपालिकाओं, कृषि उत्पादकों, कमर्शियल व्यवसायों और औद्योगिक कार्यों से उत्पन्न हो रही बढ़ती मांग से प्रेरित होकर, Barrel Energy का मानना है कि ये दीर्घकालिक बाजार के मूलभूत सिद्धांत, कंपनी के Happy Traps प्रभाग को रणनीतिक विकास के लिए तैयार करते हैं क्योंकि कंपनी भविष्य की परियोजनाओं और ग्राहक मांग को सपोर्ट करने के लिए अपने परिचालन इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रही है।

यह नया परिचालन केंद्र कंपनी द्वारा राष्ट्रव्यापी स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा परिचालन के विस्तार के साथ-साथ विस्तारित इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, उपकरण परिनियोजन, फ्लीट मैनेजमेंट और भविष्य के मैन्यूफ़ैक्चरिंग कार्यों में सहयोग प्रदान करेगा।

Barrel Energy Inc. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, Jarmin Kaltsas, ने कहा:

"यह विस्तार Barrel Energy के राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नवीकरणीय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सतत ऊर्जा समाधानों की मांग लगातार बढ़ रही है, और Happy Traps में हमारा निवेश हमारी विकास रणनीति को क्रियान्वित करने और पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्राहकों को सपोर्ट करने के लिए आवश्यक परिचालन आधार प्रदान करता है।"

Barrel Energy Inc. का परिचय

Barrel Energy Inc. (OTC: BRLL) नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ टेक्नोलॉजी और रणनीतिक विकास के अवसरों पर केंद्रित एक विविध ऊर्जा कंपनी है। अपनी Happy Traps प्रभाग के माध्यम से, कंपनी पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरपालिकाओं, कृषि कार्यों, कमर्शियल ग्राहकों और औद्योगिक सुविधाओं को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए नवीकरणीय वेस्ट-से-ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है।

भविष्योन्मुखी वक्तव्य

इस प्रेस विज्ञप्ति में संघीय प्रतिभूति कानूनों के अर्थ के अंतर्गत भविष्योन्मुखी कथन शामिल हैं। ऐसे वक्तव्यों में भविष्य की व्यावसायिक योजनाओं, सुविधाओं के निर्माण, अपेक्षित वृद्धियां, संभावित राजस्व अवसरों, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का परिनियोजन, रणनीतिक साझेदारियों और भविष्य के परिचालन विस्तार से संबंधित वक्तव्य शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। भविष्य से संबंधित इन वक्तव्यों में ऐसे जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं जिनके कारण वास्तविक परिणाम अनुमानित परिणामों से काफी भिन्न हो सकते हैं। निवेशकों को इन जोखिमों के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के पास Barrel Energy द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की समीक्षा करनी चाहिए।

निवेशक संबंध
Barrel Energy Inc. (OTC: BRLL)

Barrel Energy - 3859 एस. वैली व्यू बुलेवार्ड, STE 2 #107, लास वेगास, NV, 89103 दूरभाष-
888-397-9114 ईमेल [email protected] सोशल मीडिया brllenergy - सभी प्लेटफॉर्म

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