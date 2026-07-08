BE OPEN द्वारा विकसित Art Limitless प्रोग्राम कला और SDG#12 के अंतःप्रतिच्छेदन को प्रोत्साहित करता है

लुगानो, स्विट्जरलैंड, 8 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- 2026 के दूसरे छमाही के लिए, BE OPEN Art ऑनलाइन गैलरी के भीतर BE OPEN द्वारा विकसित Art Limitless प्रोग्राम, UN Sustainable Development प्रोग्राम के SDG#12 को समर्पित किया जाएगा। Art Limitless प्रोग्राम को विशेष रूप से सतत कला-निर्माण, कलाकारों और कला में समावेशिता का समर्थन करने के लिए प्रतियोगिताओं, डिस्प्ले वेबिनारों, मास्टर-क्लासें और ज्ञान एवं मार्गदर्शन के अन्य स्रोत प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था।

SDG#12 - Responsible Consumption and Production - का उद्देश्य हमारे पारिस्थितिकीय पदचिह्न को कम, संसाधन दक्षता में बढ़ोतरी और चक्रीय अर्थव्यवस्था में ट्रैन्ज़िशन करने के लिए वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग के तरीकों में मौलिक परिवर्तन करना है। रचनात्मकता का सतत सृजन, अपव्यय में कमी और जन-जागरूकता एवं प्रेरणादायक विचारों के साथ मार्गदर्शन इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है।

टिकाऊ सामाजिक और आर्थिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ पुनर्चक्रित सामग्री और त्यागी गई वस्तुओं को शामिल करते हुए सामग्री की सोर्सिंग पर पुनर्विचार एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम से कलाकार परिवर्तन को प्रेरित करके पारिस्थितिकीय पदचिह्न को सक्रियतापूर्वक चुनौती दे सकते हैं।

ऐसे कलाकारों और उनकी रचनाओं को सुर्खियों में लाने के लिए, BE OPEN Art हर महीने ऑनलाइन गैलरी में चुनिंदा कलाकृतियां पोस्ट कर रहा है, और लोगों को वोट देने तथा Artist of the Month का चयन करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। वोटों की संख्या के आधार पर इनमें से एक को विजेता घोषित किया जाएगा। इस पुरस्कार में 1000 यूरो के अनुदान के साथ-साथ सामाजिक और पारंपरिक मीडिया में प्रचार-प्रसार शामिल किया जाएगा।

500 यूरो का एक और पुरस्कार आवंटित करने वाली, BE OPEN की संस्थापक, Elena Baturina, ने प्रोग्राम के लक्ष्यों पर टिप्पणी करते हुए कहा: "BE OPEN के लिए, स्थायी कलाकारों का समर्थन करने का अर्थ समाज के और उसके लिए नए दृष्टिकोण और दृष्टि प्रदान करना है। हमें उम्मीद है कि ये अनुदान कलाकारों को सपने देखते, रचना करते और अपने दिल की बात सुनते रहने के लिए सशक्त बनाएंगे, और दर्शकों को एक सार्थक तथा अत्यंत आवश्यक संवाद में शामिल करेंगे।"

लोगों के मत से प्राप्त 300 यूरो के पुरस्कार विजेता का चयन गैलरी की वेबसाइट पर एक खुले ऑनलाइन वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा।

2025 में एक Art Limitless प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसका पहला वर्ष कला में समावेशिता को समर्पित था। रचनात्मकता और समावेशिता की लाभकारी शक्ति को दर्शाते हुए इस गैलरी में दिव्यांग कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया था। गैलरी में हर महीने चुनिंदा कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई थी: साल के अंत में तीन विजेताओं का चयन और उन्हें नकद पुरस्कार दिए गए थे।