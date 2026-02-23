Borchers ने Paint India को उन्नत कोटिंग एडिटिव और स्थानीय सहायता प्रदान की

Milliken ब्रांड ने भारत और एशिया के कोटिंग बाजारों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए उत्प्रेरक, फैलावक और चिपकाव संवर्धकों पर प्रकाश डाला

स्पार्टनबर्ग, साउथ कैरोलिना, 23 फ़रवरी, 2026 /PRNewswire/ -- Borchers, एक Milliken ब्रांड और कोटिंग एडिटिवों का वैश्विक अग्रणी, मुंबई में 19-21 फ़रवरी तक Paint India में आधुनिक कोटिंग फॉर्मूलेशनों में प्रदर्शन, दक्षता और स्थायित्व को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई उन्नत एडिटिव टेक्नोलॉजियों को प्रदर्शित कर रहा है। उपस्थित लोग हॉल 6, स्टैंड W9 पर जाकर भारत और व्यापक एशियाई कोटिंग बाजारों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए विशेष समाधानों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Onsite Booth Image for Paint India

इस आयोजन में, Borchers जल आधारित सिस्टमों की ओर बदलाव, अधिक कुशल मैन्यूफ़ैक्चरिंग प्रोसेस और कठिन जलवायु के लिए बेहतर बाहरी स्थायित्व सहित प्रमुख उद्योग प्रवृत्तियों को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किए गए उत्प्रेरकों, फैलावकों और चिपकाव प्रवर्तकों के एक पोर्टफोलियो पर प्रकाश डाल रहा है।

Milliken के पॉलीमर सॉल्यूशंस बिजनेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, Jeff Losch, ने कहा, "उच्च प्रदर्शन की अपेक्षाओं, स्थिरता लक्ष्यों और अधिक मैन्यूफ़ैक्चरिंग दक्षता की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर, भारत का कोटिंग उद्योग तेजी से विकास कर रहा है। Borchers की टेक्नोलॉजियों और Milliken की स्थानीय तकनीकी क्षमताओं के माध्यम से, हम ग्राहकों को फॉर्मूलेशन विकास में तेजी लाने में सहायता तथा उन्हें आवश्यक स्थायित्व और प्रदर्शन प्रदान कर रहे हैं।"

Paint India में प्रदर्शित प्रमुख नवाचारों में निम्न शामिल हैं:

  • Borchi® OXY–Coat 1101, एक उच्च-प्रदर्शन प्रदान करने वाला उत्प्रेरक है जो पारंपरिक कोबाल्ट ड्रायरों की तुलना में जलजनित एल्किड कोटिंग्स के सुखाने के समय को कम करने के साथ-साथ स्थायित्व को बढ़ाता है। यह तकनीक महत्वपूर्ण प्रदर्शन विशेषताओं को बनाए रखते हुए उद्योग को कोबाल्ट ड्रायर और सॉल्वेंट आधारित एल्किड से दूर जाने में सहायता करती है।
  • एशियाई कोटिंग बाजार के लिए अगली पीढ़ी के डिस्पर्सेंट औद्योगिक कोटिंग्स में पिगमेंट फैलाव को सुव्यवस्थित करने और कई पिगमेंट के कुशल को-ग्राइंडिंग को सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं - जिससे फॉर्मूलेटरों को प्रोसेसिंग चरणों को कम करने, समय बचाने और उत्पादन लागत को कम करने में सहायता मिलती है। प्रदर्शित उत्पादों में निम्न शामिल हैं:
    • Borchi® Gen 5113 - कार्बनिक और कार्बन ब्लैक पिगमेंट
    • Borchi® Gen 5115 - टाइटेनियम डाइऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड पिगमेंट
    • Borchi® Gen 0311 - व्यापक पिगमेंट अनुकूलता

परीक्षणों में, इन फैलावक पदार्थों ने मानक समाधानों की तुलना में बेहतर रंग की तीव्रता, बढ़ी हुई स्थिरता और मजबूत बाढ़-रोधी प्रदर्शन प्रस्तुत किया है।

  • Borchi® Gen AOD, एक चिपकाव प्रमोटर जिसे बेक्ड पॉलिएस्टर सिस्टमों और अन्य एप्लीकेशनों में अलौह सब्सट्रेट्स के चिपकाव को बेहतर बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह उत्पाद क्रॉस-हैच परीक्षण द्वारा पुष्टि किया गया बेहतर DTM चिपकाव और बढ़ी हुई MEK प्रतिरोध प्रदान करने के साथ-साथ चमक या धुंधलेपन में किसी प्रकार की कमी आए बिना उत्कृष्ट फिल्म दृश्यता को बनाए रखता है।

इन उत्पाद संबंधी प्रगति को भारत में Borchers की विस्तारित स्थानीय उपस्थिति का समर्थन प्राप्त है। पिछले एक वर्ष में, कंपनी ने Milliken की पुणे प्रयोगशाला में अपनी तकनीकी टीम और क्षमताओं को बढ़ाया है, जिससे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करके तेजी से फॉर्मूलेशन विकास और नए प्रारंभिक-बिंदु फॉर्मूलेशन तैयार करना संभव हो गया है। यह स्थानीयकृत दृष्टिकोण ग्राहकों को विकास की समयसीमा कम करने, बाजार में उत्पाद लाने की गति बढ़ाने और इष्टतम कोटिंग प्रदर्शन प्राप्त करने में सहायता करता है।

Paint India में अपनी भागीदारी के माध्यम से, Borchers यह प्रदर्शित कर रहा है कि क्षेत्रीय रूप से केंद्रित नवाचार - Milliken की वैश्विक सामग्री विज्ञान विशेषज्ञता के साथ मिलकर - कोटिंग निर्माताओं को आज की प्रदर्शन चुनौतियों का सामना करने और उद्योग के भविष्य के लिए तैयार होने में किस प्रकार से सहायता करता है। Borchers के कोटिंग एडिटिव समाधानों के संपूर्ण पोर्टफोलियो के बारे में अधिक जानकारी के लिए, borchers.com पर जाएं।

Milliken का परिचय

Milliken & Company एक वैश्विक मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है, जिसका सामग्री विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना आज ही भविष्य की सफलताओं को जन्म देता है। उद्योग-अग्रणी मोलिक्यूलों से लेकर टिकाऊ नवाचारों तक, Milliken लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और अपने ग्राहकों तथा समुदायों के लिए समाधान प्रदान करने वाले उत्पाद बनाता है। हजारों पेटेंट और कपड़ा, फर्श, रसायन और स्वास्थ्य-सेवा बिज़नेसों में एप्लीकेशनों के पोर्टफोलियो का लाभ उठाते हुए, कंपनी ईमानदारी और उत्कृष्टता की साझा भावना का उपयोग करके आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्व पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। Milliken के जिज्ञासु दिमागों और प्रेरित समाधानों के बारे में अधिक जानने के लिए milliken.com और Facebook, Instagram और Linkedin पर जाएं।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2916666/Onsite_Booth_Image_Paint_India.jpg

