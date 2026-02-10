Milliken ने PLASTINDIA 2026 में अगली पीढ़ी के पॉलिमर समाधानों पर प्रकाश डाला

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2026 /PRNewswire/ -- Milliken & Company नई दिल्ली, भारत, में 5-10 फरवरी तक आयोजित होने वाले PLASTINDIA 2026 में प्लास्टिक उद्योग की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए उन्नत पॉलिमर नवाचारों का एक पूरा पोर्टफोलियो प्रदर्शित कर रही है। इस वर्ष की प्रदर्शनी में, Milliken पॉलिमर को बेहतर बनाने और प्लास्टिक उद्योग के भविष्य को आकार देने की गतिविधियों सहित नए उत्पाद नवाचारों को प्रदर्शित कर रही है।

PLASTINDIA 2026 Group Photo Millad ClearX™ 9000, the next generation clarifying technology for polypropylene (PP).

60 से अधिक वर्षों से, Milliken ने संसाधन दक्षता को अधिकतम और संसाधन उपयोग को कम करने वाले समाधान प्रदान करने के लिए सामग्री विज्ञान का उपयोग किया है। PLASTINDIA 2026 में, कंपनी उन उत्पाद संबंधी सफलताओं पर प्रकाश डाल रही है जो ग्राहकों को बेहतर उत्पाद गुणवत्ता और बेहतर परिचालन उत्पादकता के माध्यम से महत्वाकांक्षी मैन्यूफ़ैक्चरिंग लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

Milliken के प्लास्टिक एडिटिव्स बिज़नेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, Wim Van De Velde, ने कहा, "PLASTINDIA 2026 भारत के प्लास्टिक उद्योग की गति को दर्शाता है। हम Milliken के कनवर्टरों को कम संसाधनों का उपयोग और परिचालन दक्षता बढ़ाने में सहायता करने वाले नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक हैं।"

PLASTINDIA में प्रदर्शित प्रमुख नवाचारों में निम्न शामिल हैं:

Millad ClearX™ 9000: पॉलीप्रोपाइलीन (PP) के लिए यह अगली-पीढ़ी की विशुद्धीकरण टेक्नोलॉजी कम एडिटिव लोडिंग स्तरों पर अति-स्पष्ट पारदर्शिता प्रदान करती है। Millad ClearX™ 9000 एडिटिव अनुकूलता को बढ़ाता है ताकि रेज़िन उत्पादकों और कनवर्टरों को कम डाउनटाइम, कम बर्बादी और तेजी से बदलाव का अनुभव मिल सके - जिससे मैन्यूफ़ैक्चरिंग दक्षता में मापने योग्य सुधार प्राप्त होते हैं। खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग, घरेलू स्टोरेज और चिकित्सा एप्लीकेशनों के लिए उपयुक्त, यह पारदर्शी PP एप्लीकेशनों में मूल्य, एस्थेटिक्स और परिचालन दक्षता के लिए एक नया मानक स्थापित करता है।

Hyperform ® HPN ® : Milliken के न्यूक्लियेटिंग एजेंट पॉलीप्रोपाइलीन के प्रदर्शन को बदल देते हैं। ये बेहतर एस्थेटिक्स, तेज़ चक्र-समय और भोजन के संपर्क में आने पर विश्वास प्रदान करते हैं—ये सब ऑप्टिकल स्पष्टता में सुधार, धुंध को कम करने और आइसोट्रोपिक संकुचन सुनिश्चित करने के साथ-साथ होता है। इंजेक्शन मोल्डिंग और पतली दीवार वाले एप्लीकेशनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त, ये समाधान होमोपॉलिमर, इम्पैक्ट और ब्लॉक कोपॉलिमर PP पर काम करते हैं।

LeneX™ UGN-52: Milliken की नवीनतम बैरियर सुधार टेक्नोलॉजी HDPE और LLDPE फिल्मों, कंटेनरों, पाउचों और दवा की बोतलों के प्रदर्शन में सुधार करती है। ये समाधान पॉलीइथिलीन (PE) में अवरोधक गुणों को बेहतर बनाते हुए सामग्री के उपयोग और पार्ट के वजन को कम करने के लिए डाउनगेजिंग को सक्षम बनाते हैं, जिससे डिज़ाइनरों को अधिक मोनो-मटेरियल उत्पाद बनाने में सहायता मिलती है और पुनर्चक्रण अनुकूलता में सुधार होता है।

DeltaMax®: अनूठे और पुनर्चक्रित PP के भौतिक गुणों और प्रोसेसिंग क्षमता को अधिकतम करने वाले प्रदर्शन संशोधक। यह उत्पाद पॉलीप्रोपाइलीन के समग्र प्रदर्शन में वृद्धि करने के लिए मेल्ट फ्लो और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को संतुलित करता है। यह कनवर्टरों को मशीनों को तेज चक्र समय या कम तापमान पर चलाकर ऊर्जा बचाने में भी सहायता करता है।

KeyPlast® : पॉलीइथिलीन टेरेफ्थालेट (PET), पॉलीस्टाइरीन (PS), पॉलीकार्बोनेट (PC), पॉलीलैक्टिक एसिड और एक्रिलिक सहित विभिन्न पॉलिमर सिस्टमों में पारदर्शिता और चमक के लिए रंग।

RESIST XTR™: Milliken RESIST™ XTR रंगीन पदार्थों का एक विस्तारित पोर्टफोलियो प्रदान करता है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) में उच्च-वोल्टेज बैटरी कनेक्टर जैसी मांग वाली एप्लीकेशनों के लिए आवश्यक चरम रंगीन प्रदर्शन को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए अत्यंत एग्रो ऑरेंज (नारंगी) रंग शामिल हैं। अत्यधिक तापमान पर प्रोसेसिंग के लिए इंजीनियर किए गए पॉलिमरों के लिए ये उच्च-प्रदर्शन वाले रंग उत्कृष्ट तापीय स्थिरता, बेहतर प्रकाश प्रतिरोध और UV मौसम प्रतिरोध प्रदान करते हैं।

EXPLAZ™: EXPLAZ एक लेज़र मार्किंग एडिटिव है जो पॉलीएमाइड्स में लेज़र मार्केटिंग को अनुकूलित करता है। EXPLAZ का प्राकृतिक रूप से सफेद रंग पॉलीएमाइड्स में लेज़र मार्किंग को बेहतर बनाता है, जिससे यह सफेद या चमकीले रंग के पॉलीएमाइड मिश्रणों के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त बन जाता है, और बेस पॉलिमर पर न्यूनतम विज़ुअल प्रभाव सुनिश्चित करता है। 0.2% LDR जितनी कम लोडिंग का उपयोग करके प्रभावी प्रदर्शन के साथ, EXPLAZ अनुकूलित प्रोसेसिंग और बेजोड़ एस्थेटिक्स दोनों प्रदान करता है।

ClearShield™ अल्ट्रावायलेट (UV) अब्सॉर्बरों से लेकर ClearTint™ पॉलीमरिक रंगों इत्यादि तक, Milliken के रासायनिक उत्पाद कई उद्योगों में मूल्यवर्धन करते हैं। Milliken की टीम PLASTINDIA 2026 के दौरान गहन परामर्श प्रदान करने और इन नवाचारों को मैन्यूफ़ैक्चरिंग प्रोसेसों और अंतिम उत्पादों को बेहतर बनाने के लिए अनुकूलित करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित रहेगी। उपस्थित लोगों को अपनी विशिष्ट उद्योग आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित समाधानों को जानने के लिए Milliken विशेषज्ञों के साथ बैठकें निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया PLASTINDIA 2026 में हॉल 4F, B09 स्थित Milliken बूथ पर जाएँ।

Milliken का परिचय

Milliken & Company एक वैश्विक मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है, जिसका सामग्री विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना आज ही भविष्य की सफलताओं को जन्म देता है। उद्योग-अग्रणी मोलिक्यूलों से लेकर टिकाऊ नवाचारों तक, Milliken लोगों के जीवन को बेहतर बनाने और अपने ग्राहकों तथा समुदायों के लिए समाधान प्रदान करने वाले उत्पाद बनाता है। हजारों पेटेंट और कपड़ा, फर्श, रसायन और स्वास्थ्य-सेवा बिज़नेसों में एप्लीकेशनों के पोर्टफोलियो का लाभ उठाते हुए, कंपनी ईमानदारी और उत्कृष्टता की साझा भावना का उपयोग करके आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्व पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। Milliken के जिज्ञासु दिमागों और प्रेरित समाधानों के बारे में अधिक जानने के लिए milliken.com और Facebook , Instagram और LinkedIn पर जाएँ।

