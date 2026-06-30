BRAHMA AI, तथा Hakuhodo Technologies ने जापान और APAC में उच्च-गुणवत्ता वाले डिजिटल मानवों का विकास करने के लिए साझेदारी की

लंदन और टोक्यो, 30 जून, 2026 /PRNewswire/ -- BRAHMA AI तथा Hakuhodo Technologies ने आज जापान और एशिया-प्रशांत (APAC) क्षेत्र में उद्यम स्तर पर उच्च-विश्वसनीयता वाले डिजिटल मानवों का विकास, व्यावसायीकरण और परिनियोजन करने के लिए एक कूटनीतिक साझेदारी की घोषणा की है।

एक समझौता ज्ञापन (MOU) के तहत निश्चित रुप देने के लिए, यह साझेदारी BRAHMA AI की उन्नत AI-संचालित डिजिटल मानव टेक्नोलॉजी को Hakuhodo DY Group की गहरी रचनात्मक विशेषज्ञता, ग्राहक नेटवर्क और जापान तथा APAC में बाजार नेतृत्व के साथ संयोजित करने के लिए एक संयुक्त ढांचा स्थापित कर रही है।

Digital Human (ATMAN) of Hibari Misora, featured in the BS Nippon TV program “Hibari Misora brought back in the Reiwa Era.”

कूटनीतिक सहयोग

यह साझेदारी निम्न पर केंद्रित होगी:

उन्नत AI-संचालित डिजिटल मानव टेक्नोलॉजियों (संवादात्मक मॉडल सहित) का विकास और परिनियोजन करना

जापानी बाजार के अनुरूप तैयार किए गए AI उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना

उद्यम ग्राहकों के लिए ATMANs नामक सजीव दिखने वाले डिजिटल मानवों का व्यावसायीकरण करना

कहानी कहने के नए प्रारूप, ब्रांडेड सामग्री और इमर्सिव ग्राहक अनुभव तैयार करना

Hakuhodo DY Group के नेतृत्व के अंतर्गत अभियानों और प्लेटफार्मों में डिजिटल मानवों (ATMAN) का एकीकरण करना

जापान और APAC क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों और बौद्धिक संपदा (IP) मालिकों के बीच एप्लीकेशनों का विस्तार करना

दोनों संगठनों की प्रमुख रचनात्मक और तकनीकी टीमें अवधारणा विकास को आगे बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता वाली, सांस्कृतिक रूप से सूक्ष्म सामग्री प्रदान करने के लिए मिलकर काम करेंगी।

एक प्रमाणित बुनियाद

यह साझेदारी एक सफल पूर्व सहयोग पर आधारित है, जो विशेष रूप से ऐतिहासिक फुटेज और ऑडियो पर प्रशिक्षित मालिकाना AI मॉडलों, ATMANs, का उपयोग करके बनाई गई Hibari Misora की डिजिटल छवि की शुरुआत है।

डिजिटल कलाकार को एक BS Nippon TV के एक विशेष प्रोग्राम "Hibari Misora brought back in the Reiwa Era" (7-8 जनवरी, 2026 का प्रसारण) में समकालीन कलाकारों के साथ दिखाया गया था। इस परियोजना में आधुनिक मीडिया में उच्च-गुणवत्ता वाले डिजिटल मानवों, ATMANs, की रचनात्मक और व्यावसायिक दोनों क्षमताओं को प्रदर्शित किया गया था।

कूटनीतिक उद्देश्य

इस साझेदारी के माध्यम से, पक्षकार निम्न लक्ष्यों पर कार्य करेंगे:

डिजिटल मानव टेक्नोलॉजियों को अपनाने की प्रक्रिया को गति देना

डिजिटल मानवों, ATMANS, के माध्यम से AI-संचालित संचार की एक नई श्रेणी स्थापित करना

क्षेत्रीय बाजारों के अनुरूप सांस्कृतिक रूप से अनुकूल, उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल मानव, ATMANs, प्रदान करना

मीडिया, मनोरंजन, रिटेल और संचार क्षेत्रों में विस्तार योग्य व्यावसायिक अवसरों को अनलॉक करना

भूमिकाएँ और योगदान

BRAHMA AI

मुख्य AI टेक्नोलॉजी और डिजिटल मानव, ATMANs, सिस्टम प्रदान करना

उच्च-विश्वसनीयता वाले डिजिटल मानव (ATMAN) के विकास में नवाचार का नेतृत्व करना

उद्यम परिनियोजन और स्केलिंग को सपोर्ट करना

Hakuhodo टेक्नोलॉजियाँ

ग्राहक एकीकरण, रचनात्मक निर्देशन और बाजार में परिनियोजन का नेतृत्व करना

जापान और APAC में उद्यम ग्राहकों तक पहुंच प्रदान करना

रचनात्मक रणनीति, उत्पादन क्षमता और स्थानीयकरण विशेषज्ञता में योगदान देना

भविष्य दृष्टिकोण

आगे चलकर, यह साझेदारी निम्न पर ध्यान केंद्रित करते हुए जापान और व्यापक APAC क्षेत्र में संयुक्त पहलों में विस्तार करेगी:

नए दृश्य प्रारूप और रचनात्मक एप्लिकेशनें

डिजिटल मानव, ATMANs, का उपयोग करने के लिए उद्यम कार्यप्रवाहों में गहन एकीकरण

सह-विकास और सह-व्यावसायीकरण के अवसर

डिजिटल मानवों, ATMANs, का उपयोग करने वाले स्केलेबल, कंटेंट-संचालित व्यावसायिक मॉडल

कार्यकारी टिप्पणी

Prabhu Narasimhan, CEO, BRAHMA AI:

"डिजिटल मानव, ATMANs, ब्रांडों और दर्शकों के जुड़ने के तरीकों में एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। Hakuhodo के साथ हमारी साझेदारी हमें पूरे APAC में उद्यम स्तर पर सांस्कृतिक रूप से सूक्ष्म, उच्च-गुणवत्ता वाले डिजिटल मानव, ATMANs, प्रदान करने में सक्षम बनाती है।"

Jo Plaete, CTO, BRAHMA AI:

"Hakuhodo DY Group की रचनात्मक विरासत को BRAHMA AI के टेक्नोलॉजीकल नवाचार के साथ मिलाकर, हम संचार की एक नई श्रेणी स्थापित कर रहे हैं। यह साझेदारी ब्रांडों को डिजिटल मानवों के माध्यम से अभिव्यक्ति के बिल्कुल नए तरीकों का पता लगाने में सक्षम बनाती है।"

Ken Matsuzaki, रचनात्मक टेक्नोलॉजिस्ट, Hakuhodo Technologies:

"BRAHMA AI की असाधारण डिजिटल मानव टेक्नोलॉजी ने हमारी रचनात्मक पहलों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपनी विशेषज्ञता के साथ एकीकृत करके, हम इस नवाचार को अपने सहयोग को मजबूत करने और जापान तथा APAC में ग्राहकों को अधिक मूल्य प्रदान करने के लिए तत्पर हैं।"

BRAHMA AI का परिचय

BRAHMA AI एक उद्यम AI सामग्री प्लेटफॉर्म है जो संगठनों को BRAHMA AI Studio और BRAHMA AI Core के माध्यम से अपने Mind² फाउंडेशन द्वारा निर्देशन तथा उद्योग-अग्रणी विश्वसनीयता, विश्वास और संचालन प्रदान करने वाला AI-संचालित मीडिया बनाने, मैनेज और वितरित करने में सक्षम बनाता है। BRAHMA AI उस टेक्नोलॉजी पर आधारित है जिसने Interstellar, Tenet तथा Dune Parts एक और दो सहित आठ Academy Awards for Best Visual Effects जीते हैं। इसका लक्ष्य गुणवत्ता, विश्वसनीयता और विश्वास के लिए मानक स्थापित करते हुए, उद्यमों के लिए Hollywood-स्तर की AI सामग्री उपलब्ध कराना है।

यहां जाएँ: www.brahma.io

Hakuhodo Technologies Inc. का परिचय

यह फुल-फनल मार्केटिंग, उपभोक्ता इंटरफेस बाजार, मीडिया और रचनात्मक क्षेत्रों सहित विभिन्न टेक्नोलॉजी कूटनीतियों की योजना और विकास करने वाली एक टेक्नोलॉजी कूटनीति कंपनी है। अप्रैल 2022 में Hakuhodo DY Group की विकास संरचना को समेकित करने और उस संरचना को मजबूत तथा विकसित करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी।

यहां जाएँ: https://www.hakuhodo-technologies.co.jp

फ़ोटो: https://mma.prnewswire.com/media/2998280/BRAHMA_AI_Hibari.jpg

लोगो: https://mma.prnewswire.com/media/3001661/BRAHMA_AI_Logo.jpg