BRAHMA AI dan Hakuhodo Technologies Menjalin Kemitraan untuk Memperluas Penerapan High-Fidelity Digital Human di Seluruh Jepang dan Kawasan Asia-Pasifik

Kolaborasi Strategis

Kemitraan ini akan berfokus untuk:

Mengembangkan dan menerapkan teknologi manusia digital canggih yang didukung oleh kecerdasan buatan (termasuk model interaktif)

Menyediakan produk dan layanan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang disesuaikan dengan pasar Jepang

Memasarkan manusia digital yang tampak seperti manusia sungguhan yang disebut ATMAN kepada klien korporasi

Menciptakan format narasi baru, konten bermerek, dan pengalaman pelanggan yang imersif

Mengintegrasikan manusia digital, ATMAN, ke dalam kampanye dan platform yang dipimpin oleh Hakuhodo DY Group

Memperluas penerapan di berbagai sektor industri dan di kalangan pemegang hak kekayaan intelektual (HKI) di Jepang dan kawasan Asia-Pasifik

Tim inti di bidang kreatif dan teknis dari kedua organisasi tersebut akan bekerja sama secara erat untuk mendorong pengembangan konsep dan menghasilkan konten berkualitas tinggi yang kaya akan nuansa budaya.

Fondasi yang Terbukti Berhasil

Kemitraan ini dikembangkan berdasarkan kesuksesan kolaborasi sebelumnya, terutama peluncuran perdana replika digital Hibari Misora, yang dibuat menggunakan model AI eksklusif, ATMANs, yang dilatih menggunakan rekaman video dan audio historis.

Penampil digital tersebut tampil di sebuah program spesial BS Nippon TV berjudul "Hibari Misora Kembali di Era Reiwa" (ditayangkan pada 7–8 Januari 2026), bersama para seniman kontemporer. Proyek ini menunjukkan potensi kreatif dan komersial dari high-fidelity digital human, yaitu ATMAN, dalam media modern.

Tujuan Strategis

Melalui kemitraan ini, para pihak berharap dapat:

Mempercepat adopsi teknologi manusia digital di kalangan korporasi

Membangun kategori baru komunikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) melalui manusia digital, yaitu ATMANs.

Menyediakan manusia digital (ATMAN) yang adaptif secara budaya dan memiliki tingkat ketelitian tinggi, yang dirancang khusus untuk pasar regional

Membuka peluang bisnis yang dapat dikembangkan di berbagai sektor, mulai dari media, hiburan, ritel, hingga komunikasi

Peran dan Kontribusi

BRAHMA AI

Menyediakan teknologi AI inti dan sistem manusia digital, ATMAN

Memimpin inovasi dalam pengembangan high-fidelity digital human, ATMAN

Mendukung penerapan dan peningkatan kapasitas di tingkat korporasi

Teknologi Hakuhodo

Memimpin integrasi klien, arahan kreatif, dan peluncuran di pasar

Menyediakan akses bagi klien korporat di seluruh Jepang dan kawasan Asia Pasifik

Menyumbangkan strategi kreatif, kemampuan produksi, dan keahlian dalam pelokalan

Prospek Masa Depan

Dengan menatap masa depan , kemitraan akan memperluas inisiatif bersama di seluruh Jepang dan kawasan Asia-Pasifik yang lebih luas, dengan berfokus pada:

Format visual baru dan aplikasi kreatif

Integrasi yang lebih mendalam ke dalam alur kerja perusahaan guna menerapkan manusia digital, ATMANs

Peluang pengembangan bersama dan komersialisasi bersama

Model bisnis yang dapat ditingkatkan dan berorientasi pada konten yang memanfaatkan manusia digital, ATMANs

Komentar Eksekutif

Prabhu Narasimhan, CEO, BRAHMA AI:

"Manusia digital, atau ATMAN, menandai perubahan mendasar dalam cara merek dan audiens berinteraksi. Kemitraan kami dengan Hakuhodo memungkinkan kami menghadirkan karakter digital yang kaya nuansa budaya dan berkualitas tinggi, yaitu ATMANs, dalam skala perusahaan di seluruh kawasan Asia-Pasifik."

Jo Plaete, CTO, BRAHMA AI:

"Dengan menggabungkan warisan kreativitas Hakuhodo DY Group dengan inovasi teknologi BRAHMA AI, kami sedang membangun kategori komunikasi yang baru. Kemitraan ini memungkinkan jenama-jenama untuk mengeksplorasi cara-cara berekspresi yang benar-benar baru melalui manusia digital."

Ken Matsuzaki, Ahli Teknologi Kreatif, Hakuhodo Technologies:

"Teknologi manusia digital yang luar biasa dari BRAHMA AI telah memainkan peran penting dalam memajukan inisiatif kreatif kami. Melalui perpaduan inovasi ini dengan keahlian kami, kami berharap dapat memperkuat kerja sama kami dan memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada klien di seluruh Jepang dan kawasan Asia-Pasifik."

Tentang BRAHMA AI

BRAHMA AI adalah platform konten AI untuk perusahaan yang memungkinkan organisasi untuk membuat, mengelola, dan mendistribusikan media berbasis AI melalui BRAHMA AI Studio dan BRAHMA AI Core, yang didasarkan pada fondasi Mind² dan menghadirkan kualitas, keandalan, serta tata kelola yang terdepan di sektor industri. BRAHMA AI didirikan berdasarkan teknologi yang telah meraih delapan Academy Award untuk Kategori Efek Visual Terbaik, termasuk untuk film Interstellar, Tenet, serta Dune Bagian Satu dan Dua. Misinya adalah menghadirkan konten AI berkualitas Hollywood ke sektor korporat, sekaligus menetapkan standar dalam hal kualitas, ketepatan, dan kepercayaan.

Kunjungi: www.brahma.io

Tentang Hakuhodo Technologies Inc.

Sebuah perusahaan strategi teknologi yang merencanakan dan mengembangkan berbagai strategi teknologi, termasuk pemasaran full-funnel, pasar antarmuka konsumen, media, dan bidang-bidang kreatif. Didirikan pada bulan April 2022 dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan struktur pengembangan Hakuhodo DY Group, serta memperkuat dan mengembangkan struktur tersebut.

Kunjungi: https://www.hakuhodo-technologies.co.jp

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2998280/BRAHMA_AI_Hibari.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/3001661/BRAHMA_AI_Logo.jpg

SOURCE BRAHMA AI