BRAHMA AI dan Hakuhodo Technologies Menjalin Kemitraan untuk Memperluas Penerapan High-Fidelity Digital Human di Seluruh Jepang dan Kawasan Asia-Pasifik
Berita ini disediakan olehBRAHMA AI
30 Jun, 2026, 16:46 WIB
LONDON dan TOKYO, 30 Juni, 2026 /PRNewswire/ -- BRAHMA AI dan Hakuhodo Technologies hari ini mengumumkan kemitraan strategis untuk mengembangkan, mengkomersialkan, dan menerapkan high-fidelity digital human dalam skala korporat di seluruh Jepang dan kawasan Asia-Pasifik (APAC).
Kerja sama yang disepakati melalui Nota Kesepahaman (MOU) ini, membentuk sebuah kerangka kerja bersama untuk menggabungkan teknologi manusia digital berbasis AI canggih dari BRAHMA AI dengan keahlian kreatif mendalam, jaringan klien, serta kepemimpinan pasar Hakuhodo DY Group di Jepang dan kawasan Asia Pasifik (APAC).
Kolaborasi Strategis
Kemitraan ini akan berfokus untuk:
- Mengembangkan dan menerapkan teknologi manusia digital canggih yang didukung oleh kecerdasan buatan (termasuk model interaktif)
- Menyediakan produk dan layanan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang disesuaikan dengan pasar Jepang
- Memasarkan manusia digital yang tampak seperti manusia sungguhan yang disebut ATMAN kepada klien korporasi
- Menciptakan format narasi baru, konten bermerek, dan pengalaman pelanggan yang imersif
- Mengintegrasikan manusia digital, ATMAN, ke dalam kampanye dan platform yang dipimpin oleh Hakuhodo DY Group
- Memperluas penerapan di berbagai sektor industri dan di kalangan pemegang hak kekayaan intelektual (HKI) di Jepang dan kawasan Asia-Pasifik
Tim inti di bidang kreatif dan teknis dari kedua organisasi tersebut akan bekerja sama secara erat untuk mendorong pengembangan konsep dan menghasilkan konten berkualitas tinggi yang kaya akan nuansa budaya.
Fondasi yang Terbukti Berhasil
Kemitraan ini dikembangkan berdasarkan kesuksesan kolaborasi sebelumnya, terutama peluncuran perdana replika digital Hibari Misora, yang dibuat menggunakan model AI eksklusif, ATMANs, yang dilatih menggunakan rekaman video dan audio historis.
Penampil digital tersebut tampil di sebuah program spesial BS Nippon TV berjudul "Hibari Misora Kembali di Era Reiwa" (ditayangkan pada 7–8 Januari 2026), bersama para seniman kontemporer. Proyek ini menunjukkan potensi kreatif dan komersial dari high-fidelity digital human, yaitu ATMAN, dalam media modern.
Tujuan Strategis
Melalui kemitraan ini, para pihak berharap dapat:
- Mempercepat adopsi teknologi manusia digital di kalangan korporasi
- Membangun kategori baru komunikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) melalui manusia digital, yaitu ATMANs.
- Menyediakan manusia digital (ATMAN) yang adaptif secara budaya dan memiliki tingkat ketelitian tinggi, yang dirancang khusus untuk pasar regional
- Membuka peluang bisnis yang dapat dikembangkan di berbagai sektor, mulai dari media, hiburan, ritel, hingga komunikasi
Peran dan Kontribusi
BRAHMA AI
- Menyediakan teknologi AI inti dan sistem manusia digital, ATMAN
- Memimpin inovasi dalam pengembangan high-fidelity digital human, ATMAN
- Mendukung penerapan dan peningkatan kapasitas di tingkat korporasi
Teknologi Hakuhodo
- Memimpin integrasi klien, arahan kreatif, dan peluncuran di pasar
- Menyediakan akses bagi klien korporat di seluruh Jepang dan kawasan Asia Pasifik
- Menyumbangkan strategi kreatif, kemampuan produksi, dan keahlian dalam pelokalan
Prospek Masa Depan
Dengan menatap masa depan , kemitraan akan memperluas inisiatif bersama di seluruh Jepang dan kawasan Asia-Pasifik yang lebih luas, dengan berfokus pada:
- Format visual baru dan aplikasi kreatif
- Integrasi yang lebih mendalam ke dalam alur kerja perusahaan guna menerapkan manusia digital, ATMANs
- Peluang pengembangan bersama dan komersialisasi bersama
- Model bisnis yang dapat ditingkatkan dan berorientasi pada konten yang memanfaatkan manusia digital, ATMANs
Komentar Eksekutif
Prabhu Narasimhan, CEO, BRAHMA AI:
"Manusia digital, atau ATMAN, menandai perubahan mendasar dalam cara merek dan audiens berinteraksi. Kemitraan kami dengan Hakuhodo memungkinkan kami menghadirkan karakter digital yang kaya nuansa budaya dan berkualitas tinggi, yaitu ATMANs, dalam skala perusahaan di seluruh kawasan Asia-Pasifik."
Jo Plaete, CTO, BRAHMA AI:
"Dengan menggabungkan warisan kreativitas Hakuhodo DY Group dengan inovasi teknologi BRAHMA AI, kami sedang membangun kategori komunikasi yang baru. Kemitraan ini memungkinkan jenama-jenama untuk mengeksplorasi cara-cara berekspresi yang benar-benar baru melalui manusia digital."
Ken Matsuzaki, Ahli Teknologi Kreatif, Hakuhodo Technologies:
"Teknologi manusia digital yang luar biasa dari BRAHMA AI telah memainkan peran penting dalam memajukan inisiatif kreatif kami. Melalui perpaduan inovasi ini dengan keahlian kami, kami berharap dapat memperkuat kerja sama kami dan memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada klien di seluruh Jepang dan kawasan Asia-Pasifik."
BRAHMA AI adalah platform konten AI untuk perusahaan yang memungkinkan organisasi untuk membuat, mengelola, dan mendistribusikan media berbasis AI melalui BRAHMA AI Studio dan BRAHMA AI Core, yang didasarkan pada fondasi Mind² dan menghadirkan kualitas, keandalan, serta tata kelola yang terdepan di sektor industri. BRAHMA AI didirikan berdasarkan teknologi yang telah meraih delapan Academy Award untuk Kategori Efek Visual Terbaik, termasuk untuk film Interstellar, Tenet, serta Dune Bagian Satu dan Dua. Misinya adalah menghadirkan konten AI berkualitas Hollywood ke sektor korporat, sekaligus menetapkan standar dalam hal kualitas, ketepatan, dan kepercayaan.
Kunjungi: www.brahma.io
Tentang Hakuhodo Technologies Inc.
Sebuah perusahaan strategi teknologi yang merencanakan dan mengembangkan berbagai strategi teknologi, termasuk pemasaran full-funnel, pasar antarmuka konsumen, media, dan bidang-bidang kreatif. Didirikan pada bulan April 2022 dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan struktur pengembangan Hakuhodo DY Group, serta memperkuat dan mengembangkan struktur tersebut.
Kunjungi: https://www.hakuhodo-technologies.co.jp
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2998280/BRAHMA_AI_Hibari.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/3001661/BRAHMA_AI_Logo.jpg
SOURCE BRAHMA AI
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