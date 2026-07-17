CCTV+: Hello, Beijing! A City Alive with Performing Arts
News provided byCCTV+
17 Jul, 2026, 09:20 IST
BEIJING, July 17, 2026 /PRNewswire/ -- Where can you experience Beijing's performing arts scene in just one day? More places than you might expect. From immersive dining experiences and century-old opera to rooftop concerts and riverside performances, discover how Beijing transforms everyday places into unforgettable stages. Here, culture isn't something you simply watch—it's something you step into.
Video - https://mma.prnewswire.com/media/3006467/7_17.mp4
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