CCTV+ : bonjour Pékin ! Une ville animée par les arts du spectacle

PÉKIN, 17 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Où peut-on découvrir la scène artistique de Pékin en une seule journée ? Vous serez surpris. Entre expériences gastronomiques immersives et opéra centenaire, en passant par les concerts sur les toits et les spectacles au bord du fleuve, découvrez comment Pékin transforme des lieux du quotidien en scènes inoubliables. Ici, la culture ne se contente pas d'être admirée : on s'y plonge corps et âme.

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