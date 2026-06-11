Celebal Technologies ने BlackSoil कैपिटल से ₹50 करोड़ जुटाए

मुंबई, भारत, 11 जून, 2026 /PRNewswire/ -- जयपुर स्थित एंटरप्राइज़ डेटा और AI समाधान प्रदाता Celebal Technologies ने भारत के अग्रणी वैकल्पिक क्रेडिट प्लेटफॉर्म BlackSoil कैपिटल से ₹50 करोड़ की डेट फंडिंग प्राप्त की है। यह पूंजी रणनीतिक बैलेंस शीट समर्थन के रूप में उपलब्ध कराई गई है, जिससे कंपनी की नकदी स्थिति मजबूत होगी और वैश्विक स्तर पर उसके बढ़ते परिचालनों के लिए वित्तीय लचीलापन सुनिश्चित होगा।

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यह पूंजी किसी एक विशेष विस्तार परियोजना तक सीमित नहीं है। बल्कि यह कदम Celebal Technologies की उस वित्तीय रणनीति को प्रतिबिंबित करता है, जिसके तहत कंपनी मजबूत पूंजी आधार बनाए रखते हुए भू-राजनीतिक उतार-चढ़ाव और बाजार संबंधी व्यवधानों जैसी बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहती है तथा अपने एंटरप्राइज़ ग्राहकों को सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहती है।

यह पूंजी जुटाने की प्रक्रिया कंपनी द्वारा अपनी पिछली डेट फैसिलिटी का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद संपन्न हुई है। साथ ही, बेहतर होती लाभप्रदता के बीच प्राप्त यह फंडिंग पूंजी प्रबंधन में कंपनी के अनुशासन और उसके निरंतर मजबूत परिचालन प्रदर्शन को दर्शाती है।

Celebal Technologies के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) Hemant Mathur ने कहा: "यह सुविधा पर्याप्त पूंजी बनाए रखने और हर स्थिति के लिए तैयार रहने की हमारी सोच को प्रतिबिंबित करती है।" अपने परिचालन परिणामों को निरंतर बेहतर बनाने और पूर्व वित्तीय दायित्वों का सम्मानपूर्वक पालन करने के बाद, हम इस अवसर का लाभ एक मजबूत और आत्मविश्वासपूर्ण स्थिति से उठा रहे हैं। यह हमें बेहतर निष्पादन सुनिश्चित करने और बाहरी व्यवधानों के बीच भी मजबूती बनाए रखने में सक्षम बनाता है।"

BlackSoil के मैनेजिंग डायरेक्टर Ankur Bansal ने कहा: "क्रियान्वयन में सेलेबल की निरंतरता, लाभप्रदता में लगातार सुधार और पूंजी प्रबंधन के प्रति उसका अनुशासित दृष्टिकोण उसे एक मजबूत साझेदार बनाता है। यह सुविधा वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए सतत विकास करने की सेलेबल की क्षमता में हमारे विश्वास को दर्शाती है।"

वर्ष 2016 में Anupam Gupta और Anirudh Kala द्वारा सह-स्थापित जयपुर स्थित Celebal Technologies डेटा साइंस, एआई और एंटरप्राइज़ क्लाउड समाधानों में विशेषज्ञता रखने वाली अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनी है। कंपनी ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज कराई है और डेटा इंजीनियरिंग, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन, सप्लाई चेन एनालिटिक्स एवं एआई-चालित ऑटोमेशन के माध्यम से विभिन्न उद्यमों के परिचालन को अधिक कुशल बनाने में योगदान दिया है।

Celebal Technologies ने मजबूत विकास प्रदर्शन प्रदर्शित किया है, वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2026 के दौरान कंपनी का राजस्व लगभग 81% की सीएजीआर से बढ़ा है। माइक्रोसॉफ्ट और डेटाब्रिक्स के साथ स्थापित रणनीतिक साझेदारियों ने नवाचार को बढ़ावा देने और उसके वैश्विक ग्राहक नेटवर्क के विस्तार में सहयोग दिया है।

Celebal Technologies के बारे में

Celebal Technologies डेटा & एआई और एंटरप्राइज़ समाधानों में वैश्विक नेतृत्व रखने वाली कंपनी है, जो संगठनों को डिजिटल रूपांतरण और व्यवसायिक नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। एएमईआर (उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिका), यूरोप, मध्य पूर्व तथा एपीएसी (भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान) में विस्तृत वैश्विक उपस्थिति के साथ, कंपनी ऐसे नवोन्मेषी समाधान विकसित करती है जो स्थानीय संदर्भों के अनुरूप होने के साथ-साथ वैश्विक अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता से भी संचालित होते हैं।

डेटाब्रिक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, एडब्ल्यूएस, एसएपी और सिग्मा के भरोसेमंद प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में, सेलेबल टेक एक्सेलेरेटर्स तथा स्केलेबल क्लाउड-नेटिव संरचनाओं की मदद से ईआरपी और डेटा प्लेटफॉर्म्स को आधुनिक बनाती है। 3,000 से अधिक पेशेवरों की मजबूत कार्यबल और 1,500 से अधिक डेटाब्रिक्स प्रमाणनों के साथ, कंपनी विभिन्न उद्योगों में ग्राहकों को बड़े स्तर पर प्रभावी व्यावसायिक परिणाम उपलब्ध कराती है।

इन रणनीतिक सहयोगों के माध्यम से सेलेबल टेक अत्याधुनिक समाधान विकसित और प्रदान करती है, जिससे दुनिया भर के उद्यम अपनी डिजिटल यात्रा को अधिक तेज़, कुशल और प्रभावी बना सकें। कंपनी की व्यापक उन्नत सेवा श्रृंखला में डेटा इंजीनियरिंग, जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, उद्योग-विशिष्ट & डेटा मॉडल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा वेयरहाउस माइग्रेशन, एसएपी एक्सटेंड & इनोवेट, एप्लिकेशन आधुनिकीकरण तथा एंटरप्राइज़ क्लाउड एकीकरण शामिल हैं। इससे Celebal Technologies को पारंपरिक कारोबारी प्रणालियों और आधुनिक क्लाउड तकनीकों के बीच प्रभावी सेतु के रूप में उद्योग में अग्रणी स्थान प्राप्त हुआ है।

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BlackSoil के बारे में

वर्ष 2016 में स्थापित BlackSoil एक अग्रणी वैकल्पिक ऋण प्लेटफॉर्म है, जिसमें आरबीआई के साथ पंजीकृत एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) के साथ पंजीकृत एक वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) शामिल है। 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों (एयूएम) तथा आईसीआरए से प्राप्त ए- (स्थिर) / ए2+ रेटिंग के साथ, BlackSoil ने मजबूत ऋण मूल्यांकन और पुनर्भुगतान प्रदर्शन का रिकॉर्ड स्थापित किया है। कंपनी भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजारों में एमएसएमई उभरती कॉर्पोरेट कंपनियों तथा वित्तीय संस्थानों को सेवाएं प्रदान करती है।

यह प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रही नई अर्थव्यवस्था की कंपनियों को, जिन्हें पारंपरिक ऋण सुविधाएं आसानी से नहीं मिल पातीं, उनकी छोटी और लंबी अवधि की पूंजी जरूरतों के लिए वित्तीय समाधान प्रदान करता है। इसके पोर्टफोलियो में गयारा यूनिकॉर्न कंपनियां और चौदह स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं।

कंपनी अपने निवेश निर्णयों और संचालन में ईएसजी मानकों को शामिल करती है। इसका उद्देश्य जिम्मेदार निवेश, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और टिकाऊ आर्थिक विकास में योगदान करना है। कंपनी को एफएमओ, ग्रे मैटर्स कैपिटल और ट्रायोडोस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जैसे प्रमुख वैश्विक डीएफआई एवं संस्थागत निवेशकों का समर्थन प्राप्त है, साथ ही, ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स, नवनीत एजुकेशन और महावीर एजेंसी के फैमिली ऑफिस भी इसके निवेशक आधार का हिस्सा हैं।

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