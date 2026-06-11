Clear Robotics को शून्य उत्सर्जन वाले स्वायत्त जहाजों का विश्व का सबसे बड़ा फ्लीट बनाने के लिए 1.75 मिलियन डॉलर का ठेका मिला

बैंगलोर, मुंबई और दिल्ली, भारत, 11 जून, 2026 /PRNewswire/ -- आज, भारत में निर्मित समुद्री टेक्नोलॉजी कंपनी Clear Robotics ने घोषित किया है कि उसने AI-सक्षम स्वायत्त जहाजों के अपने व्यावसायिक रूप से प्रमाणित फ्लीट को विश्व स्तर पर विस्तारित करने के लिए $1.75 मिलियन USD Pre-Series A राउंड पूरा कर लिया है।

समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित Shipsfocus Ventures के नेतृत्व में, यह फंडिंग राउंड उद्योग में मजबूत मान्यता का संकेत देता है और इसमें Katapult Ocean, SGInnovate, M7 Holdings MGS Ventures और अन्य रणनीतिक भागीदारों से महत्वपूर्ण अनुवर्ती निवेश शामिल हैं।

यह कंपनी 26 पूरी तरह से इलेक्ट्रिक, महत्वपूर्ण समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों का समाधान करने वाले AI-अनुकूलित मानवरहित सतह पोतों (USVs) के फ्लीट का संचालन करती है। स्वायत्त नेविगेशन और डेटा विश्लेषण के लिए AI का उपयोग करके, Clear Robotics बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के उच्च परिचालन दक्षता सुनिश्चित करता है।

इस पूंजी निवेश से Clear Robotics के दक्षिणपूर्व एशिया, भारत और मध्य पूर्व में रणनीतिक विस्तार को गति मिलेगी। यह धनराशि बड़े मानवरहित जहाजों के विकास को गति देगी, स्वचालित बंदरगाह सर्वेक्षण के लिए अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाएगी, और खुले समुद्र में संचालन की तैयारी के लिए स्वामित्व वाले कमर्शियल रेट्रोफिट टेक्नोलॉजी का विस्तार करेगी।

Clear Robotics का इस क्षेत्र में एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड और प्रतिष्ठा है - इसने 2024 में Pier71 Smart Port Challenge और 2022 में Captain's Table पुरस्कार जीता था। पिछले एक वर्ष में, उन्होंने सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस जैसे प्रमुख बाजारों में अपना विस्तार किया है - जहां President Marcos ने हाल ही में एक बड़े तटीय उद्घाटन के लिए उनके पायलट जहाजों को लॉन्च किया था।

Clear Robotics के सह-संस्थापक और CEO, Sidhant Gupta, ने कहा, "यह फंडिंग एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है, जो संचालन के लिए एक व्यापक समाधान बनने और विश्व के सबसे बड़े मानवरहित जहाजों के फ्लीट का निर्माण करने की दिशा में हमारे मार्ग को गति प्रदान करती है।"

Clear Robotics के सह-संस्थापक और CTO, Utkarsh Goel, ने कहा, "यह नई पूंजी हमें अपनी इंजीनियरिंग टीम का विस्तार करने, स्वचालित बंदरगाह सर्वेक्षण में अपने अनुसंधान एवं विकास को गति देने और अगली पीढ़ी के बड़े पोत वर्गों का निर्माण करने में सहायता करेगी।"

"Clear Robotics समुद्री क्षेत्र के आवश्यक मध्य भाग के लिए एक विश्वसनीय, स्केलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण कर रहा है। सिद्धांत और उनकी टीम प्रयोगशाला प्रदर्शनों की तुलना में व्यावहारिक परिनियोजन को प्राथमिकता देते हैं, और वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में बार-बार प्रयोग करते हैं। कार्यान्वयन ही उनकी वास्तविक शक्ति है, और हमने इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व इसलिए किया क्योंकि वे समुद्री क्षेत्र में काम के अगले युग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं," Shipsfocus Ventures के प्रबंध भागीदार, Chye Poh Chua ने कहा।

Clear Robotics का परिचय

Sidhant Gupta और Utkarsh Goel द्वारा 2020 में संस्थापित, Clear Robotics एक पूरी तरह से एकीकृत इलेक्ट्रिक मानवरहित पोत टेक्नोलॉजी और स्वायत्त रेट्रोफिट समाधानों में अग्रणी भारत में निर्मित समुद्री टेक्नोलॉजी कंपनी है। यह महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकताओं के लिए स्वायत्त, शून्य-उत्सर्जन समाधान प्रदान करती है - जैसे कि उन्नत AI-संचालित सर्वेक्षण विकास के साथ प्रदूषण निवारण और समुद्री निगरानी - ताकि स्वायत्त शिपिंग को सुरक्षित, टिकाऊ और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके।

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