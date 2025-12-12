Cognizant ने बेंगलुरु में Artificial Intelligence Lab और Cognizant Moment™ Studio का अनावरण किया

उद्यम परिवर्तन को गति देने के लिए, नवाचार हब AI अनुसंधान और उपयोगकर्ता अनुभव को एकीकृत करता है

बेंगलुरु, भारत, 12 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) ने आज बेंगलुरु में कंपनी की AI बिल्डर रणनीति को आगे बढ़ाने वाला एक नवाचार हब बनाते हुए एक नए Cognizant Moment™ Studio के साथ अपनी India Artificial Intelligence (AI) Lab के उद्घाटन की घोषणा की है। यह लैब और स्टूडियो दोनों ही उस प्रतिबद्धता का भाग हैं जिसकी घोषणा Cognizant ने 2023 में की थी, जिसके तहत अगले तीन वर्षों में जेनरेटिव AI में $1 बिलियन का निवेश किया जाएगा।

India AI Lab सैन फ्रांसिस्को में Cognizant की AI Lab का विस्तार है, जिसे हाल ही में उसका 61वां U.S. पेटेंट प्रदान किया गया था। Cognizant Moment™ Studio कंपनी की डिजिटल अनुभव पद्धति का भाग है जो ग्राहकों को ग्राहक अनुभव को पुन: परिभाषित करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए AI का लाभ उठाने में सहायता करता है। लैब और स्टूडियो मिलकर बिज़नेस के लिए तैयार मल्टी-एजेंट सिस्टमों, AI निर्णय लेने की क्षमताओं, जिम्मेदार AI और AI-फॉर-गुड पहलों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

"एक 'AI बिल्डर' के रूप में कार्य करके उद्यम AI में Cognizant एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश और बिज़नेस मूल्य के बीच सेतु बनाने के लिए हमारे प्लेटफार्मों, साझेदारियों और उच्च कुशल कार्यबल को एक साथ लाता है," Cognizant के CEO, Ravi Kumar S, ने कहा। "अब Agentic AI उद्यम परिवर्तन के लिए अनिवार्य हो गया है, इसलिए वास्तविक सफलताएं मल्टी-एजेंट सिस्टम को भरोसेमंद, मानव-केंद्रित डिज़ाइन के साथ जोड़ने से ही मिलेंगी।" बेंगलुरु में स्थित हमारी India AI Lab और Cognizant Moment Studio, उद्यमों के लिए भरोसेमंद निर्णय लेने में सहायक इंटेलिजेंट सिस्टमों को बनाने के लिए एजेंटिक आर्किटेक्चरों, AI ट्रस्ट और अगली पीढ़ी के उपयोगकर्ता अनुभव पर शोध करते हैं।

दूरदर्शी विचारों को इंटेलिजेंट प्लेटफार्मों और आकर्षक अनुभवों में बदल सकने के लिए, India AI Lab और Cognizant Moment™ Studio रचनात्मकता, टेक्नोलॉजी और एक मजबूत भागीदार इकोसिस्टम को मिलाकर उद्यम नवाचार को गति प्रदान करेंगे। इस लैब की टीम में PhD-स्तर के वैज्ञानिक और AI इंजीनियर शामिल हैं, जो मल्टी-एजेंट AI, निर्णय लेने वाले सिस्टमों और जिम्मेदार AI में उपयोग किए गए अनुसंधान को आगे बढ़ाएंगे। इससे Cognizant के IP पोर्टफोलियो और प्लेटफॉर्म नवाचार को भी मजबूती मिलेगी, जिसके तहत स्वामित्व वाली संरचनाओं, पुन: प्रयोज्य AI कंपोनेंटों और अनुभवात्मक प्लेटफार्म विकसित किए जाएंगे जो उद्योग में नए मानदंड स्थापित करेंगे।

Cognizant के मुख्य AI अधिकारी, Babak Hodjat ने कहा, "India AI Lab, Cognizant के अनुसंधान क्षेत्र का एक बड़ा विस्तार है और AI नवाचार की अगली लहर को गति देने की हमारी महत्वाकांक्षा है। बेंगलुरु की असाधारण इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक प्रतिभा हमें स्केल्ड, विश्वसनीय और इंटर-ऑपरेबल मल्टी-एजेंट सिस्टम, विकासवादी AI और भरोसेमंद निर्णय लेने के क्षेत्र में अपने काम का विस्तार करने में सहायता करेगी, जैसा कि हमारे Neuro AI प्लेटफॉर्म सुइट् में प्रदर्शित होता है।"

Cognizant Moment के वैश्विक प्रमुख, Benjamin Wiener ने कहा, "Cognizant Moment का उद्देश्य ऐसे अनुभव तैयार करना है जो गहराई से प्रतिध्वनित हों - जहां रचनात्मकता, टेक्नोलॉजी और भावनात्मक अखंडता सामंजस्य में काम करती हैं। India AI Lab और Cognizant Moment Studio टेक्नोलॉजीकल विशेषज्ञता को मानवीय अंतर्दृष्टि के साथ मिलाकर डिजिटल अनुभवों की एक नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं जो इंटेलिजेंट, सुरुचिपूर्ण, शक्तिशाली और प्रभावी हों, और हमारे ग्राहकों को निर्बाध रूप से प्रदान किए जाते हैं।"

India AI Lab पूरे देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी करेगी, जिससे संयुक्त अनुसंधान पहल, वास्तविक दुनिया के प्रयोग और उपयोग की गई AI में विद्वानों के लिए इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

