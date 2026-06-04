Cognizant ने AI सृजनकर्ताओं का एक समूह विकसित करने के लिए Ace Team प्रोग्राम लॉन्च किया

News provided by

Cognizant Technology Solutions Corporation

04 Jun, 2026, 01:26 IST

डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण को आगे बढ़ाने वाले भविष्य के AI सृजनकर्ताओं के लिए उच्च-प्रभावशाली कैरियर ट्रैक

बेंगलुरु, भारत, 3 जून, 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) ने आज शीर्ष इंजीनियरिंग प्रतिभाओं का एक समूह बनाने के लिए डिज़ाइन की गई एक रणनीतिक पहल Cognizant Ace Team प्रोग्राम के लॉन्च की घोषणा की, जो ग्राहकों के लिए अत्याधुनिक डिजिटल परिवर्तन प्रदान करेगा और कंपनी के AI सृजनकर्ता संगठन के रुप में विकसित होने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा।

Cognizant Ace Team को एक चयनात्मक भर्ती प्रोग्राम, एक विशिष्ट प्रतिभा मार्ग और Cognizant की उन्नत क्षमता रणनीति के अनुरुप एक केंद्रीय रुप से संचालित इंजीनियरिंग समुदाय के संयोजन के रुप में संरचित किया गया है।

इस प्रोग्राम का उद्देश्य AI-आधारित उपकरणों, आधुनिक आर्किटेक्चर और परिणाम-उन्मुख तरीकों का उपयोग करके ग्राहकों की वास्तविक चुनौतियों पर काम करने हेतु उच्च क्षमता वाले इंजीनियरों का एक समुदाय तैयार करना है। Ace Team के सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें ग्राहकों के लिए सार्थक व्यावसायिक परिणाम लाने वाले अग्रणी और उभरते टेक्नोलॉजी समाधानों में सीधे योगदान देने वाली केंद्रित, उच्च-प्रभाव वाली टीमों में परिनियोजित किया जाए तथा उनसे महत्वपूर्ण पहलों को शुरु करने की उम्मीद की जाए।

भारत पर केंद्रित लॉन्च के साथ, Ace Team द्वारा Cognizant के AI सृजनकर्ता संगठन में परिवर्तन की आधारशिला के रुप में काम किया जाएगा, जो उच्च-स्तरीय, AI-के-लिए तैयार इंजीनियरिंग बल के माध्यम से अति-उत्पादकता, AI-औद्योगीकरण और एजेंटिफिकेशन की कंपनी की तीन-आयामी रणनीति में परिवर्तन को गति प्रदान करेगी। इस प्रोग्राम का उद्देश्य उच्च-मूल्य वाले, विशिष्ट AI उत्पादों के सृजन को सक्षम बनाना और जटिल, बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी पहलों के क्रियान्वयन में सहायता करना के साथ-साथ पूरे इकोसिस्टम में नवाचार को गति देना है। इसके प्रभाव में बाजार में उत्पादों को लाने में लगने वाले समय को कम करना, संपूर्ण आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाना और व्यापकता, विश्वसनीयता तथा निरंतर नवाचार को सपोर्ट करने हेतु भविष्य के लिए तैयार प्लेटफॉर्म विकसित करना शामिल होगा।

Cognizant India के अध्यक्ष - वैश्विक परिचालन और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, Rajesh Varrier, ने कहा, "Cognizant Ace Team प्रोग्राम का लॉन्च हमारी इंजीनियरिंग क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि AI के प्रयोग से उद्यम वास्तविक दुनिया के कार्यान्वयन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। मापनीय और विस्तार योग्य AI परिणाम प्रदान करना, तेजी से AI-के-लिए तैयार कौशल और मजबूत इंजीनियरिंग के बुनियादी सिद्धांतों पर निर्भर करता है। Ace Team के माध्यम से, हम सीधे तौर पर हमारी अति-उत्पादकता, AI के औद्योगीकरण और एजेंटिफिकेशन की त्रि-आयामी रणनीति का समर्थन करने वाले एक विशिष्ट प्रतिभा इंजन का निर्माण कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य हमें AI को अवधारणाओं से उत्पादन तक ले जाने और इसे उद्योगों में बड़े पैमाने पर लागू करने में सक्षम बनाना है।"

Cognizant Ace Team प्रोग्राम में चयन संस्थागत मानदंडों के बजाय उन्नत तकनीकी दक्षता, AI में निपुणता और मजबूत संचार कौशल पर आधारित होता है। बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रोसेस में संचार मूल्यांकन, योग्यता मूल्यांकन, तकनीकी मूल्यांकन और तकनीकी साक्षात्कार शामिल हैं और इसे फुल-स्टैक AI विकास, डेटा संरचनाएं और एल्गोरिदम, त्वरित इंजीनियरिंग, पुनर्प्राप्ति-संवर्धित पीढ़ी, एजेंटिक AI और आधुनिक फ्रंट-एंड विकास का आकलन करने हेतु उद्योग-के-लिए तैयार क्षमताओं के लिए डिज़ाइन किया गया है।

चयनित उम्मीदवारों को अलग-अलग कैरियर पथों, परिनियोजन मॉडलों और कार्य प्रकारों के साथ भिन्न-भिन्न भूमिकाओं में नियुक्त किया जा सकता है। Ace Team के सदस्यों से प्रोडक्शन कोडबेस पर काम करने और विभिन्न उद्योगों में RAG पाइपलाइन, एजेंटिक कार्यप्रवाहों और LLM‑एकीकृत एप्लीकेशनों सहित AI-नेटिव क्षमताओं का निर्माण करते हुए फुल-स्टैक AI इंजीनियर के रुप में शामिल होकर अपनी यात्रा के शुरुआती चरण में ही वास्तविक क्लाइंट परियोजनाओं में योगदान देना शुरु करने की अपेक्षा की जाती है।

अपने प्रारंभिक चरण में, यह प्रोग्राम मौजूदा ऑफर धारकों और Tier-1 संस्थानों से पास किए और आवश्यकतानुसार आगे विस्तारित करने का लचीलापन दिखाने वाले ऑफ-कैंपस उम्मीदवारों का चयन करेगा। समय के साथ, Cognizant की प्रीमियम कैंपसों, भागीदार संस्थानों, आंतरिक सहयोगियों और एक से तीन वर्ष के अनुभव वाले बाहरी कर्मचारियों को शामिल करने के लिए भागीदारी का विस्तार करने की योजना है।

Cognizant का परिचय
Cognizant (Nasdaq: CTSH) एक AI सृजनकर्ता और टेक्नोलॉजी सेवाओं का प्रदाता है, जो हमारे ग्राहकों के लिए फुल-स्टैक AI समाधान बनाकर AI निवेश और उद्यम मूल्य के बीच अंतर को दूर करता है। हमारी गहन उद्योग, प्रोसेस और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता मानव क्षमता को बढ़ाते, ठोस परिणाम प्राप्त करते और वैश्विक उद्यमों को तेजी से बदलती दुनिया में आगे रखते हुए हमें किसी संगठन के अद्वितीय संदर्भ को टेक्नोलॉजी सिस्टमों में सृजित करने में सक्षम बनाती है। इसकी कार्यविधि देखने के लिए www.cognizant.ai या @cognizant पर जाएं। 

अधिक जानकारी के लिए, कृपया संपर्क करें:

Hema Swamy: [email protected]

Also from this source

Cognizant Launches Ace Team Program to Develop Cohort of AI Builders

Cognizant Launches Ace Team Program to Develop Cohort of AI Builders

Cognizant (NASDAQ: CTSH) today announced the launch of the Cognizant Ace Team Program, a strategic initiative designed to build a cohort of top...
Cognizant ने बेंगलुरु में Next-Gen Cyber Defense Center का अनावरण किया

Cognizant ने बेंगलुरु में Next-Gen Cyber Defense Center का अनावरण किया

Cognizant (NASDAQ: CTSH) ने आज बेंगलुरु में अपने Next-Gen Cyber Defense Center (CDC) के शुभारंभ की घोषणा की है। वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को उन्नत AI...
More Releases From This Source

Explore

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

Computer & Electronics

Computer & Electronics

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics