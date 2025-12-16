Cognizant ने बेंगलुरु में Next-Gen Cyber Defense Center का अनावरण किया

News provided byCognizant Technology Solutions Corporation
16 Dec, 2025, 20:34 IST
वैश्विक उद्यमों के लिए उन्नत AI-संचालित साइबर सुरक्षा संचालन प्रदान करना
बेंगलुरु, भारत, 16 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) ने आज बेंगलुरु में अपने Next-Gen Cyber Defense Center (CDC) के शुभारंभ की घोषणा की है। वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को उन्नत AI संचालित प्लेटफॉर्म केंद्रित साइबर सुरक्षा प्रबंधित सेवाएं, इंजीनियरिंग और परिवर्तन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया यह सेंटर कंपनी के वैश्विक CDC नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण है और यह Cognizant की सबसे बड़ी व्यवस्था है।
Cognizant का दीर्घकालिक तथा एक मजबूत साइबर सुरक्षा अनुभव है, जिसका संचालन गहन विशेषज्ञता वाले अनुभवी पेशेवरों द्वारा किया जाता है। Bengaluru CDC का, विभिन्न उद्योगों और भौगोलिक क्षेत्रों में ग्राहकों को सहायता प्रदान करने वाले विशेषज्ञ चौबीसों घंटे सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया प्रदान करने का लक्ष्य है। इस सेंटर में एक एकीकृत खतरा अनुसंधान प्रयोगशाला है, जिसे अग्रणी टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ रणनीतिक गठबंधनों की सपोर्ट प्राप्त है।
Cognizant के CEO, Ravi Kumar S, ने कहा, "साइबर सुरक्षा एक नए युग में प्रवेश कर रही है जहां हाइपर-क्नैक्टेड उद्यम और AI-संचालित खतरे पारंपरिक सुरक्षा उपायों से आगे निकल जाते हैं। बेंगलुरु में हमारा नया Cyber Defense Center, उन्नत साइबर सुरक्षा खतरों का पूर्वानुमान लगाने, उन्हें रोकने और कम करने में ग्राहकों की सहायता करने वाली इंटेलिजेंस पर आधारित साइबर सुरक्षा इंजीनियरिंग और संचालन सेवाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"
Bengaluru CDC एक बहुस्तरीय टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर पर बनाया गया है जो उन्नत साइबर सुरक्षा क्षमताएं प्रदान कर सकने के लिए Cognizant के Cognizant Neuro® Cybersecurity जैसे स्वामित्व वाले नवाचारों को टेक्नोलॉजी भागीदारों के उद्योग-अग्रणी प्लेटफार्मों के साथ जोड़ता है। कुशल प्रतिभाओं की निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए, सेंटर ने अगली पीढ़ी के साइबर-सुरक्षा पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के साथ भागीदारी की है।
ग्राहकों को जोखिम से निपटने में आत्मनिर्भरता विकसित करते और साइबर रक्षा रणनीतियों में नवाचार को बढ़ावा देते हुए, अपने Cyber Defense Centers के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से, Cognizant सर्वसमावेशी उद्यम साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रही है।
Cognizant का परिचय
Cognizant (Nasdaq: CTSH) आधुनिक बिज़नेसों की इंजीनियरिंग करती है। यह अपने ग्राहकों की टेक्नोलॉजी को आधुनिक बनाने, प्रोसेसों की पुनर्कल्पना करने और अनुभवों को बदलने में सहायता करती है ताकि वे हमारी तेजी से बदलती दुनिया में आगे रह सकें। हम सब मिलकर रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। www.cognizant.com या @cognizant पर जाएं।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
नाम: Sharon Lobo
ईमेल: [email protected]
फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2845642/Cognizant_CDC_Bengaluru_inaguration.jpg
लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1794711/Cognizant_Logo_V1.jpg
