COMPUTEX 2026 में Metanoia ने AI-RAN इकोसिस्टम का प्रदर्शन और अभूतपूर्व 5G Open SDR प्लेटफॉर्म लॉन्च किया

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Metanoia Communications

03 Jun, 2026, 21:21 IST

ताइपे, 3 जून, 2026 /PRNewswire/ -- अगली पीढ़ी के वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेमीकंडक्टर समाधानों में अग्रणी Metanoia Communications ने आज COMPUTEX 2026 में AI-RAN-सक्षम 5G डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट (DU) सर्वरों के साथ अपने 5G Open SDR (Software-Defined Radio) प्लेटफॉर्म के एकीकरण की घोषणा की है। कंपनी ने MOSART (Metanoia Open Source Advanced Radio Technology) के कमर्शियल लॉन्च का भी अनावरण किया, जो वैश्विक Open RAN नवाचार को गति देने के लिए डिज़ाइन किया गया एक ओपन SDR फाउंडेशन है।

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आगंतुक TaiNEX हॉल 1, बूथ K0531 में Metanoia के FR1 और FR2 Open RAN समाधानों के फ्लैगशिप MT2824 5G SoC द्वारा संचालित लाइव प्रदर्शन का अनुभव कर सकते हैं।

ताइवान की राष्ट्रीय 5G पहलों को आगे बढ़ाना

Metanoia ने ताइवान के प्रमुख दूरसंचार और नेटवर्किंग निर्माताओं के साथ रणनीतिक समझौता ज्ञापनों (MoUs) द्वारा समर्थित कई सरकारी प्रायोजित 5G विकास कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की है। ये सहयोग वैश्विक दूरसंचार सप्लाई चेन में ताइवान की स्थिति को मजबूत करने और अगली पीढ़ी के वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए Metanoia की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

O-RAN Alliance WG7 संदर्भ आर्किटेक्चर में पहला सिलिकॉन विक्रेता

उद्योग जगत में एक उपलब्धि हासिल करते हुए, Metanoia पहला सिलिकॉन प्रदाता है जिसे औपचारिक रूप से FR1 24 dBm और 5W रेडियो इकाइयों के लिए O-RAN Alliance WG7 व्हाइट-बॉक्स संदर्भ डिज़ाइन आर्किटेक्चर में शामिल किया गया है, जबकि FR2 50 dBm समर्थन की अंतिम समीक्षा चल रही है।

 "O-RAN.WG7.OMC-HRD: Metanoia-Based O-RU," के तहत सूचीबद्द, यह आर्किटेक्चर दर्शाता है कि Metanoia का अत्यधिक एकीकृत, बिजली-कुशल SoC प्लेटफ़ॉर्म किस प्रकार से रेडियो डिज़ाइन को सरल बनाता है, सिस्टम की जटिलता को कम करता है और Open RAN परिनियोजनों के लिए बाज़ार में आने के समय को कम करता है।

AI-RAN के भविष्य को सक्षम बनाना

उभरते AI-RAN आर्किटेक्चरों के लिए निर्मित,  Metanoia का सॉफ्टवेयर-परिभाषित प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटरों को AI वर्कलोड को नेटवर्क एज के करीब परिनियोजित करने में सक्षम बनाता है, जिससे सॉफ़्टवेयर अपग्रेड के माध्यम से संसाधन उपयोग, ऊर्जा दक्षता और प्लेटफ़ॉर्म की दीर्घायु में सुधार होता है। ODM और OEM भागीदारों के लिए व्यावसायीकरण को गति देने के लिए, Metanoia सर्वसमावेशी हार्डवेयर डिज़ाइन किट (HDKs) और सेमी-टर्नकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट (SDK) प्रदान करता है।

प्रारंभिक उत्पाद पोर्टफ़ोलियो में निम्न शामिल हैं:

4T4R 24 dBm इनडोर O-RU
4T4R 5W और 15W FR1 आउटडोर O-RUs
50 dBm EIRP FR2 आउटडोर रेडियो

Metanoia Communications के CEO, Dr. Stewart Wu ने कहा, "ऑपरेटरों, OEM और ODM को विकसित हो रहे रेडियो नेटवर्क के लिए MOSART एक लचीली बुनियाद प्रदान करता है, तथा एज पर अगली पीढ़ी की AI एप्लीकेशनों को सक्षम बनाता है। O-RAN PlugFest Spring 2026 इवेंट के दौरान सफल इंटरऑपरेबिलिटी सत्यापन के बाद, हम अपने इकोसिस्टम भागीदारों के साथ MOSART की मार्केटिंग और विश्व स्तर पर AI-RAN को अपनाने में तेजी लाने के लिए उत्साहित हैं।"

Metanoia Communications का परिचय

5G, Open RAN और अगली पीढ़ी के वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए Metanoia Communications अत्यधिक एकीकृत सेमीकंडक्टर और सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करती है। अपने SDR आर्किटेक्चर, उन्नत SoC प्लेटफॉर्म और MOSART इकोसिस्टम के माध्यम से, Metanoia ग्राहकों को उत्पाद विकास में तेजी लाने और विश्व स्तर पर स्केलेबल वायरलेस समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

तस्वीर - https://mma.prnewswire.com/media/2993175/image.jpg

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