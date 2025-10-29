Cosmoprof Asia Hong Kong 2025 में दक्षिण कोरिया की अग्रणी बाल झड़ने की उपचार कंपनी, AESMED Co., Ltd., भाग लेगी

AESMED Co., Ltd.

29 Oct, 2025, 17:23 IST

AESMED द्वारा 1111 Hair Care Day अभियान को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा

सियोल, दक्षिण कोरिया, 29 अक्टूबर, 2025 /PRNewswire/ -- दक्षिण कोरिया की एक अग्रणी बाल झड़ने की उपचार कंपनी AESMED Co., Ltd. ने एशिया के सबसे बड़े B2B अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य व्यापार मेले, Cosmoprof Asia Hong Kong 2025 में अपनी भागीदारी की घोषणा की है। यह मेला 12-14 नवंबर, 2025 को Hong Kong Convention & Exhibition Centre में आयोजित किया जाएगा। पूरे विश्व में सौंदर्य उद्योग को आकार देने वाले प्रमुख प्लेटफ़ार्म के रूप में कार्य करने वाला Cosmoprof Asia नवीनतम टेक्नोलॉजियों, उत्पाद नवाचारों और समाधानों को प्रस्तुत करने के लिए वैश्विक सौंदर्य अग्रणीयों को एक साथ लाता है।

Cosmoprof Asia Hong Kong 2025 में, AESMED अपने गैर-लाभकारी अभियान, 1111 Hair Care Day पर विशेष ध्यान देगी। यह अभियान 2020 में बालों के झड़ने के उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बालों के झड़ने का अनुभव करने वालों को अवसर और आत्मविश्वास प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। बालों के गुच्छे के प्रतीक "1011" से पूरे बालों के प्रतीक "1111" में परिवर्तन से प्रेरित होकर, यह अभियान प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर से 11 नवम्बर तक की अवधि को "Hair Care Season" घोषित करता है, तथा 11 नवम्बर को "Hair Care Day" घोषित करता है। COVID-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया यह अभियान 2025 में अपने छठे वर्ष को चिन्हित कर रहा है। इसने चीन, जापान, मलेशिया, तुर्की और अज़रबैजान में अग्रणी कोरियाई बाल झड़ने वाले क्लीनिकों और विदेशी भागीदारों की भागीदारी प्राप्त की है।

AESMED, 20 से अधिक वर्षों से कोरियाई बाल झड़ने के उपचार बाजार में अग्रणी है। 2012 में, AESMED ने साइटोकाइन्स के क्रियाविधियों का विश्लेषण करने वाली एलोपेसिया साइटोकाइन्स थेरेपी विकसित की थी, जो बालों के झड़ने (DHT द्वारा उत्पादित) को प्रेरित करने के साथ-साथ उन्हें दबाने और बालों के विकास को बढ़ावा देने वाले साइटोकाइन्स का विश्लेषण भी करती है। यह नवप्रवर्तनशील चिकित्सा दक्षिण कोरिया के प्रमुख बाल झड़ने वाले क्लीनिकों में एक आवश्यक प्रोग्राम बन गई है और कई देशों के क्लीनिकों में, जातीयता या धर्म की परवाह किए बिना इसे अच्छी तरह से स्वीकार किया गया है।

वैश्विक स्तर पर, बाल झड़ने की समस्या से ग्रस्त लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, तथा बाल झड़ने के उपचार के लिए चिकित्सा तकनीक में प्रगति हो रही है। हालाँकि, सामाजिक जागरूकता अभी भी सीमित है। Biomedical Research Institute of Inha University Hospital(Director Gwang-Seong Choi) द्वारा जुलाई 2025 में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में बताया गया है कि बाल झड़ने से पीड़ित महिला रोगियों में बाल झड़ने की गंभीरता के अनुपात में अवसाद, चिंता और जीवन की गुणवत्ता की चिंताएं बढ़ जाती हैं। रोगियों को रूप-रंग में परिवर्तन, भावनात्मक परेशानी, सामाजिक अलगाव और बढ़ते चिकित्सा व्यय से जूझना पड़ता है।

AESMED के 1111 Hair Care Day अभियान में इस बात पर जोर दिया गया है कि बालों का झड़ना स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है। प्रत्येक वर्ष 11 नवम्बर को समर्पित इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना तथा बालों के झड़ने को एक सामान्य स्वास्थ्य चिंता के रूप में देखते हुए इसके प्रति सहानुभूति को बढ़ावा देना है।

इसके अतिरिक्त, AESMED का इरादा सियोल में आयोजित 2026 World Congress for Hair Research का लाभ उठाकर अभियान की वैश्विक पहुंच का विस्तार करना है।

AESMED के CEO, Jeongwoo Yi, ने कहा, "किसी भी स्मारक दिवस को व्यावसायिक हितों से प्रेरित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका सार्वजनिक महत्व होना चाहिए। इसे बिखरे हुए प्रयासों को जोड़ने वाले धागे और सुई के रूप में काम करना चाहिए। मुझे आशा है कि मैं 11 नवंबर को पूरे उद्योग और शिक्षा जगत की भागीदारी की मध्य बालों के झड़ने पर आयोजित होने वाले वैश्विक वेब सेमिनार में जा पाऊँगा।"

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.AESMED.co.kr पर जाएँ। 

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2805639/251023.jpg 

