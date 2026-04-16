EY के नए सर्वेक्षण ने बेबी बूमर के उपयोगकर्ताओं के लिए AI साक्षरता प्रशिक्षण के अवसर का अनावरण किया

बेबी बूमर्स में से 38% का कहना है कि वे सक्रिय रूप से AI सीख रहे हैं, जबकि 15% ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई

बेबी बूमर के उपयोगकर्ता इस बात से अवगत हैं कि AI के परिणाम गलत हो सकते हैं; लेकिन उनमें पक्षपात की कम समझ प्रदर्शित होती है

आयु-समावेशी डिज़ाइन में निवेश करने वाले संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा

लंदन, 16 अप्रैल 2026 /PRNewswire/ -- व्यवसायों और शिक्षा जगत यह मानकर जोखिम उठा रहे हैं कि बेबी बूमर पीढ़ी, जिसकी आयु इस रिपोर्ट के लॉन्च के समय 60-85 वर्ष है, की AI को अपनाने में दिलचस्पी नहीं है, जिससे सामाजिक समावेश के दृष्टिकोण से एक विशाल जनसांख्यिकी पीछे छूट जाएगी, और व्यावसायिक दृष्टिकोण से एक अवसर चूक जाएगा।

EY Ripples और American Association of Retired Persons' (AARP) की Older Adults Technology Services (OATS) ने 16 देशों में 60-85 आयु वर्ग के 2,515 लोगों का सर्वेक्षण किया है। यह नई रिपोर्ट, Understanding Older Generations' Adoption of AI , एक सूक्ष्म तस्वीर प्रकट करती है जो वृद्ध वयस्कों और टेक्नोलॉजी के बारे में आम धारणाओं को चुनौती देती है।

बूमर डिजिटल विभाजन

Age UK के Offline and Overlooked 2025 अध्ययन के अनुसार, UK में 65 वर्ष से अधिक आयु के सर्वेक्षण किए गए एक तिहाई से अधिक लोगों में बुनियादी इंटरनेट कौशल की कमी है, जिनमें से कई वाई-फाई सेटअप करने या पासवर्ड प्रबंधित करने जैसे मूलभूत कार्यों को पूरा करने में असमर्थ हैं। AI की जानकारी के संदर्भ में, EY के इस नए शोध में पाया गया है कि 24% बूमर उत्तरदाताओं ने AI से काफी या बहुत अच्छी तरह परिचित होने की बात कही है, और उत्साहजनक रूप से, 38% लोग ऑनलाइन संसाधनों, शैक्षिक वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से इसके बारे में सक्रियता से सीख रहे हैं। केवल 15% लोगों ने AI के बारे में सीखने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिससे इसे अपनाने और शिक्षा प्राप्त करने में दिलचस्पी का पता चलता है।

EY की वैश्विक कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व अग्रणी, Gillian Hinde कहती हैं:

"EY संगठन समावेशी AI शिक्षा का निर्माण करके डिजिटल विभाजन के अंतर को दूर करने में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो वृद्ध वयस्कों को आत्मविश्वास से टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए सशक्त बनाता है। कोई भी पीछे न छूट जाए सुनिश्चित करने के लिए काम करना AI युग में इस महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी की क्षमता को उजागर करने की कुंजी है।"

बूमर AI का उपयोग और साक्षरता

पुरानी पीढ़ियों द्वारा AI का उपयोग करने से वे विशेष रूप से काम (84%), शिक्षण (83%) और रचनात्मक गतिविधियों (80%) के लिए सकारात्मक अनुभव रिपोर्ट करती हैं। AI टूल्स का उपयोग करने वाले 79% उत्तरदाताओं ने शिक्षण को सबसे अधिक महत्व दिया है। दिलचस्प बात यह है कि 44% लोग आसानी से उपयोग होने वाले संसाधन या गाइड चाहते हैं, जबकि 32% लोग AI प्रदाताओं से ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पसंद करते हैं। स्व-निर्देशित शिक्षण की इच्छा स्पष्ट है - लेकिन बेहतर सहायता सिस्टमों की आवश्यकता भी उतनी ही स्पष्ट है। फिर भी, डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताओं जैसी बाधाएं बनी हुई हैं, जिनका उल्लेख 41% उत्तरदाताओं ने किया है। साक्षरता के संबंध में, 80% उत्तरदाताओं का मानना है कि "AI द्वारा उत्पादित प्रत्येक चीज की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए जांच नहीं की गई है," जो आउटपुट के बारे में अत्याधिक अविश्वास का सुझाव देता है।

व्यापार की अनिवार्यता

व्यवसायों के लिए, यह एक विशाल अप्रयुक्त बाजार का प्रतिनिधित्व करता है। बुजुर्ग पीढ़ी एक बड़ी और बढ़ती हुई जनसांख्यिकी है जिसकी विविध आवश्यकताएं हैं और डिजिटल माध्यमों से उसकी भागीदारी लगातार बढ़ रही है। जो संगठन आयु-समावेशी डिजाइन में निवेश, स्पष्ट ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया प्रदान और पारदर्शी डेटा संचालन प्रदान करते हैं, वे इस मूल्यवान ग्राहक आधार के साथ विश्वसनीय संबंध बनाएंगे। यह नया शोध दर्शाता है कि अभी भी कार्यरत लोग सेवानिवृत्त लोगों की तुलना में तीन गुना अधिक AI का उपयोग करते हैं, जो यह उजागर करता है कि कार्यस्थल AI को अपनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना हुआ है, यहां तक कि पुरानी पीढ़ियों के लिए भी। इससे पता चलता है कि AI उपकरणों के व्यापक रूप से सामने आने से पहले कार्यबल छोड़ने वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

शिक्षा के माध्यम से बढ़ती उम्र की पीढ़ी को AI अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना

समन्वित कार्यवाही के माध्यम से, नीति निर्माताओं और शिक्षकों के पास पुस्तकालयों, सामुदायिक केंद्रों और वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से सुलभ AI सीखने के मार्ग तैयार करने का अवसर है। व्यवसाय अपने AI उत्पादों में सुगमता और स्पष्टता को प्राथमिकता दे सकते हैं। और बुजुर्ग पीढ़ियों को भी विश्वसनीय संसाधनों की खोज और उम्र के अनुकूल उपकरणों के साथ प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। EY संगठन, अपनी ओर से, एक टेक्नोलॉजी मंच Arist जैसे संगठनों के साथ पायलट प्रोग्रामों के माध्यम से इस आवश्यकता को पूरा कर रहा है, जिसका ध्यान इंस्टेंट मैसेजिंग सहित विभिन्न उपकरणों के माध्यम से सुलभ और कार्यवाही योग्य AI अपस्किलिंग सामग्री प्रदान करने पर केंद्रित है। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को अपने दैनिक जीवन में आत्मविश्वास के साथ AI का उपयोग करने में सहायता करना है, जिसमें प्रियजनों के साथ संचार को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी AI उपकरणों का उपयोग करना, बजट और स्वास्थ्य प्रबंधन जैसे रोजमर्रा के कार्यों को सरल बनाना और अपने शौक तथा रुचियों से संबंधित एप्लीकेशनों का पता लगाना शामिल है। प्रारंभिक पायलट परियोजना 2026 के मध्य में जर्मनी और इंडोनेशिया में शुरू की जाएगी।

AARP के OATS के बिजनेस ऑपरेशंस के उपाध्यक्ष, Alex Glazebrook, कहते हैं:

"वरिष्ठ नागरिक अपनी अनूठी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीकों से टेक्नोलॉजी और AI को अपने जीवन में तेजी से एकीकृत कर रहे हैं। हमारे Senior Planet प्रोग्राम के माध्यम से, हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए निशुल्क AI कक्षाएं प्रदान करते हैं, और ये लगातार हमारे सबसे अधिक मांग वाले प्रोग्रामों में से कुछ हैं। इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े स्पष्ट हैं: जब AI की बात आती है, तो बुजुर्ग लोग जिज्ञासु होते हैं और इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं।"

EY का परिचाय

EY ग्राहकों, लोगों, समाज और प्लेनेट के लिए नया मूल्य सृजित करने के साथ-साथ पूंजी बाजारों में विश्वास का निर्माण करके एक बेहतर कार्यशील दुनिया का निर्माण कर रहा है।

डेटा, AI और उन्नत टेक्नोलॉजी की बदौलत, EY की टीमें ग्राहकों को आत्मविश्वास के साथ भविष्य को आकार देने और आज तथा कल के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान विकसित करने में सहायता करती हैं।

EY की टीमें बीमा, परामर्श, टैक्स, रणनीति और लेनदेन सहित सेवाओं के पूरे स्पेक्ट्रम में काम करती हैं। क्षेत्रीय जानकारियों, वैश्विक स्तर पर जुड़े बहु-विषयक नेटवर्क और विविध इकोसिस्टम भागीदारों से प्रेरित होकर, EY की टीमें 150 से अधिक देशों और क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर सकती हैं।

हम पूरे आत्मविश्वास के साथ भविष्य को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

EY से तात्पर्य वैश्विक संगठन से है, और यह Ernst & Young Global Limited की सदस्य फर्मों में से एक या अधिक को संदर्भित कर सकता है, जिनमें से प्रत्येक एक अलग कानूनी इकाई है। गारंटी द्वारा सीमित एक UK कंपनी, Ernst & Young Global Limited ग्राहकों को सेवाएं प्रदान नहीं करती है। EY द्वारा व्यक्तिगत डेटा एकत्रीकरण और उसका उपयोग करने के तरीकों के बारे में जानकारी और डेटा संरक्षण कानून के तहत व्यक्तियों के अधिकारों का विवरण ey.com/privacy के माध्यम से उपलब्ध है। EY की सदस्य कंपनियाँ उन क्षेत्रों में कार्य नहीं करती हैं, जहाँ स्थानीय कानूनों के तहत इसकी मनाही है। हमारे संगठन के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया ey.com पर जाएं।

यह समाचार विज्ञप्ति EYGM Limited द्वारा जारी की गई है, जो वैश्विक EY संगठन की एक सदस्य है और ग्राहकों को कोई सेवा प्रदान नहीं करती है।

रिपोर्ट की जानकारी

क्रियाविधि

रिपोर्ट का मूलभूत तत्व एक ऑनलाइन सर्वेक्षण का परिणाम है जो AI के प्रति बुजुर्ग पीढ़ियों के दृष्टिकोण और उसके उपयोग का पता लगाता है। 29 अक्टूबर 2025 से 13 नवंबर 2025 तक, सर्वेक्षण में पांच क्षेत्रों के 16 देशों से समान रूप से प्राप्त 2,515 प्रतिक्रियाएं शामिल की गई थीं: मध्य पूर्व, अफ्रीका और भारत (MEAI); एशिया-प्रशांत; यूरोप; लैटिन अमेरिका; और उत्तरी अमेरिका। उत्तरदाताओं की आयु 60 से 85 वर्ष के बीच थी। इस सर्वेक्षण के साथ-साथ चुनिंदा पेशेवरों के साक्षात्कार और जापान तथा भारत में 60 से 85 वर्ष की आयु के लोगों के साथ दो फोकस समूह भी आयोजित किए गए थे।

यह सर्वेक्षण कई मौजूदा AI साक्षरता ढांचों पर आधारित है जिनका परीक्षण पहले EY संगठन द्वारा जनरेटिव AI (GenAI) पर केंद्रित Gen Z (EY 2024) के बीच किया गया था, जो वर्तमान में कार्यस्थल में उपयोग की जाने वाली AI की सबसे बड़ी श्रेणी है (EY 2023)। GenAI से तात्पर्य डेटा में मौजूद पैटर्न का विश्लेषण करने और नए आउटपुट उत्पन्न करने के लिए एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करने वाले AI उपकरणों से है। गैर-अंग्रेजी भाषाओं से अंग्रेजी में खुले प्रश्नों के उत्तरों का अनुवाद करने और खुले प्रश्नों के उत्तरों को विषयगत रूप से समूहित करने में AI का उपयोग किया गया था; इसका उपयोग किसी भी मात्रात्मक विश्लेषण में नहीं किया गया था।

परिभाषा कुंजी

बेबी बूमर: आम तौर पर बेबी बूमर को 60-85 वर्ष की आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

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