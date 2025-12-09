Federation ने Victorian International Education Award जीता

बैलारैट, ऑस्ट्रेलिया, 9 दिसंबर, 2025 /PRNewswire/ -- Federation University Australia एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ छात्र महसूस करते हैं कि उन्हें देखा, सपोर्ट और सफलता के लिए तैयार किया जा रहा है। उनके परिसर विश्व के सबसे अधिक छात्र-अनुकूल शहरों[1] में से एक, विक्टोरिया में बैलरैट और गिप्सलैंड के स्वागतशील क्षेत्रीय समुदायों से लेकर बेर्विक और मेलबर्न सिटी तक फैले हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के अग्रणी Co-op विश्वविद्यालय के रूप में, Federation ने अपने पाठ्यक्रमों में सशुल्क प्लेसमेंट को शामिल किया है, ताकि स्नातक होने से पहले प्रत्येक छात्र को वास्तविक विश्व का अनुभव, संपर्क और आत्मविश्वास मिल सके। कम छात्रों की कक्षाओं, समर्पित अंतर्राष्ट्रीय सहायता सेवाओं और स्वागतशील बहुसांस्कृतिक परिसर समुदाय के साथ, प्रत्येक छात्र का विश्वविद्यालय अनुभव शुरू से ही व्यक्तिगत लगता है।

Hon. John Brumby AO, Vice-Chancellor Professor Duncan Bentley and Department Secretary Danni Jarrett.

Premier का Award विक्टोरिया में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए सर्वोच्च मान्यता है, तथा यह छात्रों की शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत सफलता सुनिश्चित करने के लिए Federation की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रस्तुतकर्ता, Hon. John Brumby AO, Victorian International Education Advisory Council के अध्यक्ष और विक्टोरिया के पूर्व प्रीमियर, के अनुसार Federation University द्वारा यह Award अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सफलता में किए गए निवेश और स्नातकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कैरियर के लिए तैयार करने में उसके मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड को मान्यता देता है।

विश्वविद्यालय के राष्ट्र-अग्रणी Co-operative Education Model को Excellence in International Student Employability and Career Development Award से भी सम्मानित किया गया था।

छात्रों को Co-op उनके अध्ययन के भाग के रूप में वास्तविक विश्व का कार्य अनुभव और उद्योग से संपर्क प्रदान करके उनके कैरियर को गति देने में सहायता करता है।

आस्ट्रेलिया में पहली बार Co-op द्वारा सशुल्क प्लेसमेंट की सुविधा प्रदान की जा रही है, जो छात्र की डिग्री की अवधि बढ़ाए बिना उसकी योग्यता में शामिल हो जाती है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि Co-op वास्तविक विश्व के परिणामों में बदल रहा है, Federation को समग्र स्नातकोत्तर रोजगार के लिए विक्टोरिया में नंबर एक और समग्र स्नातक रोजगार के लिए विक्टोरिया में नंबर दो नामित किया गया है - कई अंतरराष्ट्रीय छात्रों को उनके Co-op प्लेसमेंट के परिणामस्वरूप अविरत रोजगार प्राप्त हो रहा है।

वर्ष 2013 से, Victorian International Education Awards राज्य के सबसे असाधारण अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, हाल ही में स्नातक डिग्री प्राप्त छात्रों और उद्योग प्रदाताओं को सम्मानित कर रहे हैं।

ये पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र में नेतृत्व और नवाचार में उत्कृष्टता को उजागर करते हैं, तथा विश्व स्तरीय शिक्षा गंतव्य के रूप में विक्टोरिया की स्थिति को सुदृढ़ करते हैं।

Federation University के कुलपति और अध्यक्ष, Professor Duncan Bentley के उद्धरण

"Federation में, हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र हमारे विश्वविद्यालय और समुदाय के लिए महत्वपूर्ण हैं।"

"ये पुरस्कार ऐसे अवसर सृजित करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं जो विक्टोरिया और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सफलता सुनिश्चित करते हैं।"

उप-कुलपति, वैश्विक, सहभागिता और गुणवत्ता, Carolyn Chong के उद्धरण

"हमें यह मान्यता प्राप्त करने पर गर्व है, लेकिन असली पुरस्कार तो हमारे छात्रों को सफल होते देखना है।" प्रत्येक पहल - Co-op प्लेसमेंट से लेकर छात्र सहायता तक - छात्रों को उनके कैरियर और जीवन में यथासंभव सर्वोत्तम शुरुआत देने के लिए तैयार की गई है।"

Federation University के Co-op मॉडल के माध्यम से गारंटीकृत सशुल्क प्लेसमेंट की जानकारी प्राप्त करें।

[1] QS Best Student Cities 2026

