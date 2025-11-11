FPT ने मार्केट में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए ABES को भारत में अपना पहला वितरक नियुक्त किया

ट्यूरिन, इटली, 11 नवंबर, 2025 /PRNewswire/ -- FPT, Iveco Group ब्रांड जो ऑन- और ऑफ-रोड वाहनों के लिए पावरट्रेनों और समाधानों के डिज़ाइन, उत्पादन और बिक्री के साथ-साथ समुद्री और बिजली उत्पादन एप्लीकेशनों के लिए समर्पित है, ने हाल ही में भारत के लिए अपने पहले अधिकृत वितरक की घोषणा की है - AB Engineering and Systems Private Limited (ABES) - चेन्नई में ABES के नव-नवीनीकृत कार्यालय के उद्घाटन समारोह में। ABES द्वारा प्रायोजित भव्य रात्रिभोज का मुख्य आकर्षण FPT के F28 इंजन का अनावरण था, जो भारत के निर्माण और कृषि उद्योगों में कॉम्पैक्ट शक्ति और बहुमुखी प्रतिभा लाएगा। F28 ने जनवरी 2025 में पहले ही Bharat Construction Equipment Expo के दौरान CASE Construction Equipment स्टैंड पर अपनी शुरुआत कर दी थी।

2016 में स्थापित और चेन्नई, तमिलनाडु में मुख्यालय वाली ABES औद्योगिक स्वचालन और इंजीनियरिंग समाधानों में एक गतिशील शक्ति के रूप में उभरी है। इस साझेदारी के माध्यम से, ABES OEMs को FPT के विश्वस्तरीय इंजनों की सप्लाई करेगा, और अपने नए लॉन्च किए गए ब्रांड AB POWER की उच्च-क्षमता वाली एप्लिकेशन इंजीनियरिंग और सेवा टीम के माध्यम से इन ग्राहकों को मजबूत समर्थन प्रदान करेगा।

अपनी उन्नत इंजीनियरिंग और टिकाऊ पावरट्रेन समाधानों के लिए प्रसिद्ध, FPTऑन-, ऑफ-रोड, समुद्री और बिजली उत्पादन एप्लीकेशनों के लिए इंजनों की एक बहुमुखी रेंज प्रदान करता है। भारत में अपने पहले वितरक के रूप में ABES को नियुक्त करके, FPT का लक्ष्य स्थानीय इंजन वितरण नेटवर्क को मजबूत करना, तथा विद्युत उत्पादन, कृषि, निर्माण, समुद्री और औद्योगिक उपकरण जैसे क्षेत्रों में OEMs के विकास को सपोर्ट करना है।

रिबन काटने के समारोह के साथ ABES की नई सुविधा का आधिकारिक उद्घाटन हुआ, जिसके बाद पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन अनुष्ठान किया गया और दोनों पक्षों के नेतृत्व ने भाषण दिए। समारोह के दौरान, ABES को FPT प्राधिकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया। उसी शाम, भव्य रात्रिभोज में F28 इंजन की आधिकारिक प्रस्तुति दी गई, जो कि ऑफ-रोड एप्लीकेशनों के लिए डिज़ाइन किया गया एक कॉम्पैक्ट और उच्च प्रदर्शन वाला सिंगल-इंजन समाधान है।

जनवरी 2025 में, F28 इंजन ने Bharat Construction Equipment Expo में CASE Construction Equipment के बूथ पर अपनी शुरुआत की, जो भारतीय मार्केट के लिए इसकी आधिकारिक शुरुआत थी। F28 इंजन को विशेष रूप से हाल ही में शुरू किए गए Bharat Stage CEV V उत्सर्जन मानकों का पालन करने के लिए तैयार किया गया है। इस अनावरण से स्थानीय ग्राहकों को इंजन को करीब से अनुभव करने तथा इसके प्रदर्शन, टेक्नोलॉजी और अनुपालन के लाभों के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने का अनूठा अवसर मिला है।

"हमें FPT वितरण नेटवर्क में ABES का स्वागत करते हुए गर्व हो रहा है," एशिया और ANZ के लिए FPT की उपाध्यक्षा, Eugenia Valente, ने कहा। "भारत एक तेज़ी से बढ़ती हुई और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्केट है, और ABES की मज़बूत तकनीकी क्षमताएँ, ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण, और राष्ट्रव्यापी कवरेज इसे ऑफ-रोड, बिजली उत्पादन और समुद्री क्षेत्रों में हमारे उन्नत पावरट्रेन समाधान प्रदान करने के लिए एक आदर्श भागीदार बनाते हैं। यह साझेदारी भारतीय मार्केट के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण कदम है, तथा यह हमारे वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के साथ पूरी तरह से संरेखित है।"

"FPT के साथ साझेदारी करना सम्मान की बात है।" यह सहयोग हमें F28 जैसे विश्वस्तरीय इंजन और स्पेयर पार्ट्स को भारतीय OEMs तक पहुँचाने में सक्षम बनाएगा," ABES के प्रबंध निदेशक, Anand Saraiya ने टिप्पणी की, "हमारी मज़बूत एप्लिकेशन इंजीनियरिंग क्षमताओं और असाधारण बिक्री-पश्चात सेवा के बल पर, हमें विश्वास है कि ABES ग्राहकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सहायता कर सकता है। साथ मिलकर, हम प्रदर्शन और विश्वसनीयता के लिए उद्योग के मानकों को पुनः परिभाषित करेंगे।"

FPT की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी को ABES के मजबूत वितरण नेटवर्क के साथ एकीकृत करके, यह सहयोग भारतीय OEMs के लिए विश्वसनीय, उच्च-प्रदर्शन इंजनों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करेगा। यह सफल साझेदारी न केवल गतिशील मार्केटों में FPT के निरंतर निवेश को रेखांकित करती है, बल्कि पूरे विश्व में ग्राहक विस्तार के अवसरों का समर्थन करते हुए पूरे भारत में कुशल, टिकाऊ पावरट्रेन समाधानों को अपनाने को भी प्रेरित करती है।

FPT, Iveco Group N.V. (EXM: IVG), का एक ब्रांड है, जो ऑन- और ऑफ-रोड चलने वाले वाहनों के लिए पावरट्रेनों और समाधानों के डिज़ाइन, उत्पादन और बिक्री के साथ-साथ समुद्री और बिजली उत्पादन एप्लीकेशनों के लिए समर्पित है। पूरे विश्व में दस उत्पादन स्थलों और दस R&D केंद्रों में 8,000 से अधिक लोग FPT के लिए काम करते हैं। लगभग 100 विभिन्न देशों में सक्रिय, इसका वैश्विक बिक्री और ग्राहक सेवा विभाग सभी ब्रांड ग्राहकों को सपोर्ट करता है। व्यापक उत्पाद प्रस्तुति में 30 hp से लेकर 1,000 hp तक की पॉवर आउटपुट वाली छह इंजन श्रेणियां, 500 Nm तक टॉर्क के साथ ट्रांसमिशन, और 2.45 से 32 टन GAW (ग्रॉस एक्सल वेट) तक के फ्रंट और रियर एक्सल शामिल हैं। मार्केट में FPT औद्योगिक एप्लीकेशनों के लिए प्राकृतिक गैस इंजनों की सबसे विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, जिनकी शक्ति 50 से 520 hp तक होती है। एक समर्पित ePowertrain प्रभाग, इलेक्ट्रिक ड्राइवलाइनों, बैटरी पैकों और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टमों के साथ, नेट शून्य-उत्सर्जन गतिशीलता की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। यह व्यापक प्रस्तुति, तथा R&D पर इसका मजबूत फोकस, FPT को औद्योगिक पावरट्रेनों और समाधानों में विश्व का अग्रणी बनाता है। अधिक जानकारी के लिए, www.fptindustrial.com पर जाएँ।

AB Engineering and Systems भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग में एक विश्वसनीय नाम है, जिसकी उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियरिंग समाधान और सेवाएं प्रदान करने में विशेषज्ञता है। इतालवी इंजन निर्माताओं के साथ हमारी साझेदारी भारतीय उद्योगों में बेहतरीन यूरोपीय टेक्नोलॉजी लाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो ऑटोमोटिव, समुद्री, बिजली उत्पादन और औद्योगिक एप्लीकेशनों सहित कई अन्य क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करती है।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2818324/image_830901_26982067.jpg