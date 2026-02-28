G2 के 2026 के Best CAD & PLM Software Awards में ZWCAD को #8 रैंक मिला; ZWSOFT को APAC को Top APAC Company नामित किया गया

गुआंगज़ौ, चीन, 27 फ़रवरी, 2026 /PRNewswire/ -- ZWSOFT ने आज घोषित किया है कि उसके प्रमुख उत्पाद, ZWCAD, को G2 के 2026 Best CAD & PLM Software Awards में #8 रैंक दिया गया है, जो कंपनी के निरंतर वैश्विक विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त, ZWSOFT को क्षेत्र में Best APAC Software Companies में से एक के रूप में 24वें रैंक पर मान्यता दी गई है।

2026 की मान्यता यह दर्शाती है कि ZWCAD को निरंतर ग्राहक संतुष्टि और लगातार उत्पाद प्रदर्शन को दर्शाते हुए G2 के Top 50 Best CAD और PLM Software उत्पादों में तीसरी बार सूचीबद्ध किया गया है। कंपनी के बढ़ते क्षेत्रीय नेतृत्व और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपस्थिति को उजागर करते हुए, इस वर्ष पहली बार ZWSOFT को Best APAC Software Companies में शामिल किया गया है।

सत्यापित उपयोगकर्ता की फ़ीडबैक पर आधारित मान्यता

G2 के Best Software Awards प्रामाणिक, सत्यापित उपयोगकर्ताओं की समीक्षाओं और बाजार में उपस्थिति के आंकड़ों पर आधारित हैं, जो उन्हें वैश्विक सॉफ्टवेयर उद्योग में सबसे भरोसेमंद मानकों में से एक बनाते हैं। प्रति वर्ष हजारों सॉफ्टवेयर उत्पादों और कंपनियों का मूल्यांकन किया जाता है, जिनमें से केवल चुनिंदा कंपनियों को ही रैंकिंग में स्थान मिलता है।

CAD और PLM श्रेणी में ZWCAD की #8 स्थिति उपयोग में आसानी, विश्वसनीयता, प्रदर्शन और मूल्य सहित प्रमुख क्षेत्रों में इसके मजबूत प्रदर्शन को रेखांकित करती है। पूर्ण DWG संगतता, एक परिचित इंटरफ़ेस और मजबूत डिज़ाइन क्षमताओं के साथ, ZWCAD पूरे विश्व में आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, निर्माण, मैन्यूफ़ैक्चरिंग और अन्य उद्योगों में पेशेवरों को सपोर्ट करता रहता है।

क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव को आगे बढ़ाना

Top APAC Software Companies में नामित होना, नवाचार और ग्राहक-केंद्रित विकास के प्रति ZWSOFT की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करता है। एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मुख्यालय वाली और वैश्विक स्तर पर तेजी से विस्तार कर रही कंपनी के रूप में, यह मान्यता पूरे विश्व के उपयोगकर्ताओं को विश्वसनीय CAx समाधान प्रदान करने पर ZWSOFT के रणनीतिक फोकस को और मजबूत करती है।

"G2 और हमारे वैश्विक उपयोगकर्ता समुदाय से लगातार मान्यता प्राप्त करना हमारे लिए सम्मान की बात है," ZWSOFT के वैश्विक मार्केटिंग प्रमुख, Adam Yao, ने कहा। "Top 50 CAD और PLM Software उत्पादों में तीसरी बार रैंक प्राप्त करना, और अग्रणी APAC सॉफ्टवेयर कंपनियों में नई मान्यता प्राप्त करना, हमारे उत्पाद की मजबूती और ग्राहक सफलता के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है।"

भविष्य पर नज़र

प्रदर्शन, उपयोगिता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए ZWCAD सहित ZWSOFT अपने CAx उत्पाद पोर्टफोलियो में सुधार करता रहेगा। 2026 में मिली G2 मान्यताएं दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने और पूरे विश्व के डिजाइनरों और इंजीनियरों को सशक्त बनाने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को और अधिक प्रमाणित करती हैं।

ZWSOFT का परिचय

1998 में संस्थापित, ZWSOFT एक विश्व-अग्रणी All-in-One CAx Solutions Provider है, जो आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, निर्माण और मैन्यूफ़ैक्चरिंग पेशेवरों को सपोर्ट करने के लिए ZWCAD और ZW3D जैसे उत्पाद प्रस्तुत करता है। 90 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 1.4 मिलियन उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करते हुए, ZWSOFT विश्वसनीय, कुशल और सुलभ डिजाइन समाधान प्रदान करने के लिए अपनी मुख्य तकनीकों को स्वयं विकसित करता है।

सतत नवाचार को सशक्त बनाने के अपने ध्येय से प्रेरित होकर, ZWSOFT पूरे विश्व के पेशेवरों को एक बेहतर भविष्य का डिजाइन, निर्माण और विकास में सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.zwsoft.com पर जाएं।