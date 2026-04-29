GAC ने एक साथ तीन वैश्विक मॉडल लॉन्च किए! i60, N60 और YUE7 वैश्विक बाजार के सभी प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हैं।

बीजिंग, 29 अप्रैल 2026 /PRNewswire/ -- वैश्विक स्तर परबिल्कुल नया GAC! Auto China 2026 में, GAC International ने एक उन्नत वैश्विक रणनीति प्रणाली का अनावरण करते हुए 24 अप्रैल को अपना पहला समर्पित वैश्विक लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया था। इसके अतिरिक्त, इसने वैश्विक बाजारों के लिए लक्षित तीन प्रमुख मॉडल - GAC YUE7, AION i60, और AION N60 - को भी प्रस्तुत किए थे, जिन्होंने व्यापक ध्यान आकर्षित किया था। GAC की वैश्विक यात्रा में संयुक्त रूप से एक नया अध्याय शुरू करने के लिए डीलर प्रतिनिधियों, प्रमुख भागीदारों और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय मीडिया सहित लगभग 330 प्रतिभागी GAC बूथ पर एकत्रित हुए थे।

Group Photo of Distinguished Guests and Leaders at the GAC International Launch Event, Auto China 2026

वैश्विक बाजार के प्रमुख क्षेत्रों को सटीक रूप से लक्षित करने वाले तीन मॉडल लॉन्च किए गए थे।

वैश्विक रणनीति को क्रियान्वित करने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, इस लॉन्च में वैश्विक बाजारों के लिए लक्षित तीन प्रमुख मॉडलों - GAC YUE7, AION i60 और AION N60 - को प्रदर्शित किया गया था।

AION i60 को "रेंज-चिंता-मुक्त पारिवारिक कार" के रूप में स्थापित किया गया है। रेंज की चिंता काफी हद तक दूर करते हुए यह GAC की नई पीढ़ी की GAC ADiMOTION सिरीज़ से लैस है, जिसकी CLTC संयुक्त रेंज 1,240 किमी तक है। इस मॉडल को पहले ही दो पुरस्कार मिल चुके हैं: "Top 10 REEV Models" और "Top 10 EV Models"। इस वर्ष के अंत में इसे आधिकारिक तौर पर वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया जाएगा।

AION N60 एक स्मार्ट वैश्विक फ्लैगशिप है, जो अमोर्फस मिश्र धातु-सिलिकॉन कार्बाइड इलेक्ट्रिक ड्राइव का उपयोग करने वाला विश्व का पहला वाहन है। इसमें GAC का सबसे उन्नत Quark Electric Drive 2.0 लगा है, जो 2025 का "Global New Energy Vehicle Innovation Technology" पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र पावरट्रेन है, जिसकी अधिकतम मोटर दक्षता विश्व में सबसे अधिक 99% है। Level 2 इंटेलिजेंट ड्राइविंग के साथ मिलकर, भविष्य में अधिक किफायती, स्मार्ट और सुरक्षित गतिशीलता का अनुभव प्रदान करते हुए इसकी ऊर्जा खपत मात्र 11.7 kWh प्रति 100 किमी है।

GAC YUE7 परिवारों के लिए GAC की पहली इंटेलिजेंट, मजबूत SUV है, जिसे सभी परिदृश्यों में उपयोग के लिए तैयार किया गया है। इस मॉडल में कठिन ऑफ-रोड प्रदर्शन और दैनिक आराम के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, श्रेणी में अग्रणी एकीकृत फ्रेम और डिजिटल चेसिस है। इसने -40°C की अत्यधिक ठंड में भी अपना अनवरत मजबूत प्रदर्शन प्रमाणित किया है।

GAC की प्रमुख वैश्विक बाजार खंडों को सटीक रूप से लक्षित करने के लिए ये तीनों मॉडल, वैश्विक उपयोगकर्ताओं की गहरी समझ पर आधारित हैं। जैसे-जैसे ये मॉडल धीरे-धीरे वैश्विक बाजारों में पहुंचेंगे, वे GAC की विदेशी बिक्री के लिए मजबूत समर्थन प्रदान करेंगे।

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