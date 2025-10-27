GLG ने एशिया-प्रशांत बिज़नेसों पर U.S. टैरिफ़ों के प्रभाव पर रिपोर्ट प्रकाशित की

APAC क्षेत्र के 300 से अधिक वरिष्ठ बिज़नेस अग्रणीयों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि उनमें से आधे ने अपना ध्यान U.S. से हटा लिया है, 25% से अधिक ने कीमतें बढ़ा दी हैं, कर्मचारियों की संख्या कम कर दी है, और/या गैर-U.S. बाजारों के लिए मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र को समायोजित कर लिया है

न्यू यॉर्क, 27 अक्टूबर, 2025 /PRNewswire/ -- GLG, विश्व का जानकारी नेटवर्क, ने आज एशिया-प्रशांत (APAC) बिज़नेसों पर U.S. टैरिफ़ों और ट्रेड नीतियों के प्रभाव पर अपने सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी किए, जिसमें U.S. को निर्यात करने वाली APAC फर्मों के 300 से अधिक वरिष्ठ अग्रणीयों से जानकारियां प्राप्त की गई। सर्वेक्षण में पाया गया कि U.S. नीतियों के कारण अधिकांश उत्तरदाताओं को अपने बिज़नेसों के लिए वित्तीय प्रदर्शन में गिरावट की उम्मीद है, एक ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में U.S. पर विश्वास कम हुआ है, और टैरिफ़ लागतों को वहन करने के बजाय उन्होंने कीमतें बढ़ाने या बाजार हिस्सेदारी के नुकसान का जोखिम उठाने का विकल्प चुना है।

सर्वेक्षण में शामिल प्रत्येक देश - ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम - के उत्तरदाताओं ने कहा कि ट्रेड और टैरिफ़ नीति की अस्थिरता उनके बिज़नेसों पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली प्रवृत्ति है, जो मुद्रास्फीति जैसे अन्य वृहद रुझानों और AI जैसे बड़े रुझानों से अधिक है। सर्वेक्षण किए गए देशों में, उपभोक्ता वस्तुओं, खाद्य और कृषि उत्पादों के आधे से अधिक निर्यातकों ने कहा कि उन्होंने अपना बाजार फ़ोकस U.S. से हटा लिया है। विशेष रूप से चीन में, सर्वेक्षण किए गए सभी उद्योगों के 65% से अधिक उत्तरदाताओं ने कहा कि वे U.S. के अलावा अन्य बाजारों को लक्षित करने की सोच रहे हैं।

रिपोर्ट में 50 U.S. आयातकों से प्राप्त जानकारियों में मूल्य वृद्धि, कर्मचारियों की संख्या में कमी, सकारात्मक पहलुओं तथा अन्य विषयों पर निष्कर्ष भी शामिल हैं।

GLG के एशिया-प्रशांत प्रमुख, Moe Ali, ने कहा, "लगातार बदलते आर्थिक परिदृश्य में, यह सर्वेक्षण टैरिफ़ों के नवीनतम प्रभावों - और संभावित अगले कदमों - पर एशिया-प्रशांत और सभी उद्योगों के वरिष्ठ निर्णय निर्माताओं की ओर से एक विशिष्ट अवलोकन प्रस्तुत करता है। अपनी जानकारियां साझा करने के लिए हम अपने शीर्ष विशेषज्ञों के नेटवर्क के प्रति आभारी हैं, तथा अपने ग्राहकों को सत्यापित, प्रत्यक्ष विशेषज्ञता के साथ उनकी रणनीतियों को आकार देने में सहायता करने पर गर्व महसूस करते हैं।"

GLG द्वारा सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर विशेषज्ञ दृष्टिकोण साझा करने के लिए सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में व्यक्तिगत इवेंटों के साथ-साथ वेबकास्ट के आयोजन भी किए जाएंगे।

GLG विश्व का जानकारी नेटवर्क है, जो निर्णयकर्ताओं को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक जानकारियां प्रदान करता है। GLG अपने ग्राहकों को - जिनमें फॉर्च्यून 100 की लगभग आधी कंपनियां और शीर्ष 10 वैश्विक बैंक, परामर्शदाता कंपनियां, तकनीकी कंपनियां, कानूनी फर्म और फार्मास्युटिकल निगम शामिल हैं - विश्व के सत्यापित मानव इंटेलिजेंस के सबसे विविध और अनुभवी स्रोत से जोड़ता है। GLGinsights.com पर जाएँ।

