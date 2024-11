Great Place To Work® India द्वारा Opus Technologies को 2024 में महिलाओं के लिए भारत के शीर्ष 100 (मध्यम आकार) सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में सम्मिलित किया गया

पुणे, भारत, 6 नवंबर, 2024 /PRNewswire/ -- Opus Technologies को Great Place To Work® India द्वारा महिलाओं के लिए 2024 के शीर्ष 100 सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में सम्मिलित किया गया है।

Opus Technologies ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसे Great Place To Work© India द्वारा India's Top 100 Best Workplaces™ for Women 2024 के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यह प्रतिष्ठित सम्मान एक ऐसा वातावरण बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है जहां महिलाएं व्यवसायिक रूप से आगे बढ़ सकें और महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

Opus में, हम महिलाओं को उनके द्वारा संगठन के लिए अत्यंत महत्व अर्जित करने के लिए सम्मानित करते हैं। हमारी महिला कर्मचारी निरंतर नेतृत्व का प्रदर्शन करती हैं, नवाचार को बढ़ावा देती हैं, तथा कंपनी के सभी स्तरों पर उत्कृष्टता हासिल करती हैं। यह सम्मान उनकी उपलब्धियों का समारोह मनाता है और तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने वाले कार्यस्थल को बढ़ावा देने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

कार्यस्थल संस्कृति पर एक वैश्विक अथॉरिटी के रूप में, Great Place To Work तीन दशकों से अधिक समय से विभिन्न संगठनों में कर्मचारी अनुभव और लोगों की कार्य-पद्धतियों का अध्ययन कर रहा है। प्रति वर्ष, पूरे विश्व के 150 से अधिक देशों के 100 मिलियन से अधिक कर्मचारी अपने कार्यस्थल की संस्कृति को सशक्त बनाने के लिए मूल्यांकन, बेंचमार्किंग और कार्यों की योजना बनाने के लिए Great Place To Work में भाग लेते हैं।

इस वर्ष भारत के लिए, कठोर मूल्यांकन पद्धति के आधार पर, India's Best Workplaces for Women 2024 में 200 संगठनों को मान्यता दी गई है। ये संगठन, अन्य प्रथाओं के अतिरिक्त, विशेष रूप से उन लोगों की प्रथाओं में उत्कृष्ट हैं जिन्हें उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए तैयार किया है और जिनके फीडबैक पर वे उच्च विश्वास संस्कृति बनाने के लिए सक्रियतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। India's Best Workplaces for 2024 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों की रिपोर्ट और पूरी सूची (वर्णमाला क्रम में) हमारी वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

"आज के गतिशील व्यावसायिक परिदृश्य में, हम लंबे समय से यह मानते आए हैं कि जब लोग वास्तव में समर्थित और मूल्यवान महसूस करते हैं, तो व्यवसाय न केवल जीवित रहते हैं - बल्कि फलते-फूलते हैं। यह बात कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं के लिए विशेष रूप से सत्य है। लचीलेपन, समानता और समावेशन को प्राथमिकता देने वाले वातावरण को बढ़ावा देकर, हम सभी कर्मचारियों को हर दिन काम पर अपनी पूरी क्षमता लाने के लिए सशक्त बनाते हैं।

हालाँकि, हम स्वयं को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पाते हैं। वर्षों की प्रगति के बावजूद, कार्यबल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 26% पर स्थिर बना हुआ है, तथा कार्यकारी या C-स्तरीय पदों पर उनकी भागीदारी मात्र 122% है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि महिलाओं में कार्यस्थल के प्रति भावना में गिरावट आ रही है, जो उनके कार्य वातावरण में बढ़ते अलगाव का संकेत है।

हमारा शोध स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जब महिलाओं को अपनेपन की भावना का अनुभव होता है, तो उनके द्वारा अपने कार्यस्थल को बेहतर मानने की संभावना 6 गुना अधिक होती है। यह स्पष्ट आंकड़ा इस बात को रेखांकित करता है कि समावेशिता और समानता को प्राथमिकता देने वाले संगठनों में अपार संभावनाएं छिपी होती हैं।

India's Best Workplaces™ for Women 2024 रिपोर्ट को जारी करते हुए हम वास्तव में समावेशी वातावरण बनाने में अग्रणी कंपनियों का समारोह मना रहे हैं। ये संगठन समझते हैं कि महिलाओं का समर्थन करना कोटा पूरा करने के साथ-साथ लोगों को अग्रसर करने की संस्कृति विकसित करने के बारे में है।

India's Best Workplaces for Women के सभी विजेताओं को: स्वर्ण मानक स्थापित करने के लिए बधाई। ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, जहां महिलाएं स्वयं को मूल्यवान, सुनी जाने वाली और सशक्त महसूस करें, हम सभी के लिए प्रेरणा और कार्रवाई का आह्वान है। आइये, हम सब मिलकर ऐसे कार्यस्थलों का निर्माण जारी रखें जहां प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी लिंग का हो, अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंच सके।"

- Balbir Singh, CEO, Great Place To Work®️ India

Opus Technologies के CEO, Praveen TM, ने कहा, "Great Place To Work© India से महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यस्थलों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त होना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह सम्मान एक ऐसे कार्यस्थल के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है जहां प्रत्येक महिला मूल्यवान महसूस करे और नेतृत्व करने में सशक्त हो। हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारा विविधतापूर्ण कार्यबल हमारे नवाचार और विकास की कुंजी है, और हम अपने संगठन के सभी पहलुओं में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना जारी रखेंगे।"

इस उपलब्धि के बारे में बोलते हुए, Opus Technologies की मुख्य जन अधिकारी, Babitha P, ने कहा, "यह मान्यता विविधता, समानता और समावेशन के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। Opus में, हम एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए समर्पित हैं, जहां हर कोई, विशेषत: महिलाएं, उन्नति कर सकें और सशक्त महसूस कर सकें। विविध दृष्टिकोणों को अपनाना हमारी संस्कृति का मूल है और हमारी सफलता का प्रमुख चालक है।"

30 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर, Great Place To Work कार्यस्थल संस्कृति पर वैश्विक अथॉरिटी है। अपने स्वामित्व वाले For All™ Model and Trust Index™ Survey के माध्यम से, यह संगठनों को लगातार सकारात्मक कर्मचारी अनुभव बनाने के लिए मान्यता और उपकरण प्रदान करती है। इसका मिशन हर स्थान को सभी के लिए काम करने का एक बेहतरीन स्थल बनाने में सहायता करना, व्यापार विकास को बढ़ावा देना, जीवन में सुधार लाना और समुदायों को सशक्त बनाना है। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित Great Place To Work Certification™ और अत्यधिक प्रतिस्पर्धी Best Workplaces Lists के माध्यम से, Great Place To Work नियोक्ताओं को प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने, कंपनी संस्कृति का मानकीकरण करने और राजस्व बढ़ाने में सक्षम बनाता है। इसका प्लेटफ़ार्म अग्रणीयों को प्रत्येक कर्मचारी के अनुभव को सही मायने में जानने, विश्लेषण करने और समझने तथा विश्व भर के 150 देशों में 100 मिलियन से अधिक कर्मचारियों से एकत्रित आंकड़ों के साथ परिणामों की तुलना करने में सक्षम बनाता है।

Opus Technologies का परिचय:

लगभग तीन दशकों के अनुभव के साथ, Opus Technologies परिणाम-संचालित भुगतान रणनीतियों की एक वैश्विक प्रदाता है। अपने काम में अद्वितीय गुणवत्ता और मूल्य प्रदान कर सकने के लिए Opus अपनी गहन टेक्नोलॉजी दक्षता को भुगतान और फिनटेक में बेजोड़ डोमेन विशेषज्ञता के साथ जोड़ता है।

अधिक जानकारी के लिए https://opustechglobal.com/ पर जाएं।

