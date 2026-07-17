GTPL Hathway वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही: कुल राजस्व ₹1,000 करोड़ के पार एवं ईबीआईटीडीए में तिमाही-दर-तिमाही 20% की बढ़ोतरी

अहमदाबाद, भारत, 16 जुलाई, 2026 /PRNewswire/ -- भारत की सबसे बड़ी डिजिटल टीवी सेवा प्रदाता और अग्रणी ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता GTPL Hathway Limited ने 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की।

मुख्य वित्तीय हाइलाइट्स



प्रमुख समेकित व्यवसाय एवं वित्तीय मुख्‍यांश: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही

कुल राजस्व ब्रॉडबैंड राजस्व डिजिटल टीवी सक्रिय सब्सक्राइबर ब्रॉडबैंड सक्रिय सब्सक्राइबर ₹10,199 मिलियन ₹ 1,425 मिलियन 9.60 मिलियन 1060 हजार

वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कुल राजस्‍व ₹ 10,199 मि‍लि‍यन रहा, जो कि 12% वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि है

में कुल राजस्‍व रहा, जो कि की वृद्धि है वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के लिए ईबीआईटीडीए ₹ 1,092 मिलि‍यन रहा, जिसमें ईबीआईटीडीए मार्जिन 10.7% और ऑपरेटिंग ईबीआईटीडीए मार्जिन 22% रहा

के लिए ईबीआईटीडीए रहा, जिसमें ईबीआईटीडीए मार्जिन और ऑपरेटिंग ईबीआईटीडीए मार्जिन रहा वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कर पश्चात लाभ ₹ 23 मिलियन रहा

विवरण (₹ मिलियन में) वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही वित्त वर्ष 2026 डिजिटल टीवी राजस्व 2,913 2,850 3,018 11,862 ब्रॉडबैंड राजस्व 1,425 1,394 1,359 5,580 कुल राजस्व 10,199 9,344 9,091 37,466 ईबीआईटीडीए 1,092 910 1,123 4,323 ईबीआईटीडीए मार्जिन (%) 10.7 % 9.7 % 12.4 % 11.5 % ऑपरेटिंग ईबीआईटीडीए* (%) 22 % 17 % 22 % 21 % कर के बाद का लाभ 23 (153) 105 156

परिचालन संबंधी हाइलाइट्स

डिजिटल टीवी

30 जून, 2026 तक सक्रिय सब्सक्राइबर की संख्या 9.60 मिलियन थी

थी 30 जून, 2026 तक भुगतान करने वाले सब्सक्राइबर की संख्या 8.90 मिलियन थी

थी वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में डिजिटल टीवी से सब्‍सक्रिप्‍शन राजस्‍व ₹ 2,913 मि‍लि‍यन रहा

डिजिटल टीवी का रणनीतिक अधिग्रहण: GTPL Hathway एवं ACT Group

₹36.23 करोड़ में ACT Group के सात डिजिटल टीवी व्यवसायों के अधिग्रहण हेतु व्यवसाय हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, इस लेनदेन के 15 सितंबर 2026 तक पूर्ण होने की अपेक्षा है

इससे चार प्रमुख राज्यों में ~6 लाख डिजिटल टीवी सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, जिससे दक्षिण और पूर्वी भारत में GTPL की बाजार उपस्थिति और अधिक मजबूत होगी

जुड़ेंगे, जिससे दक्षिण और पूर्वी भारत में GTPL की बाजार उपस्थिति और अधिक मजबूत होगी इससे GTPL की क्षेत्रीय डिजिटल टीवी उपस्थिति और मजबूत होगी तथा इसके विस्तारित ग्राहक आधार में क्रॉस-सेलिंग के अवसरों का विस्तार होगा।

ब्रॉडबैंड

ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष (Y-o-Y) 10 हजार की वृद्धि हुई, इस प्रकार यह संख्या 1060 हजार पर पहुंच गई

की वृद्धि हुई, इस प्रकार यह संख्या पर पहुंच गई वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में ब्रॉडबैंड राजस्व 5% वर्ष-दर-वर्ष (Y-o-Y) बढ़कर ₹ 1,425 मिलियन हो गया

वर्ष-दर-वर्ष (Y-o-Y) बढ़कर ₹ हो गया 30 जून, 2026 तक कंपनी का होमपास 5.95 मिलियन रहा। कुल 5.95 मिलियन में से लगभग 75% एफटीटीएक्स कन्वर्ज़न के लिए उपलब्ध हैं

कुल एफटीटीएक्स कन्वर्ज़न के लिए उपलब्ध हैं ब्रॉडबैंड औसत राजस्व प्रति प्रयोक्‍ता (एआरपीयू) ₹ 470 प्रति सब्सक्राइबर प्रति माह रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष (Y-o-Y) ₹ 5 की वृद्धि है

प्रति सब्सक्राइबर प्रति माह रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष (Y-o-Y) की वृद्धि है प्रति माह प्रति प्रयोक्‍ता औसत डेटा खपत 436 जीबी रही, जो वर्ष-दर-वर्ष (Y-o-Y) 6% की वृद्धि थी।

GTPL Hathway Limited के प्रबंध निदेशक Mr. Anirudhsinh Jadeja ने परिणामों पर टिप्पणी करते हुए कहा,

"वैश्विक स्तर पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों तथा भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से उत्पन्न बाज़ार की अनिश्चितताओं के बावजूद, हमारी कंपनी ने इस तिमाही के दौरान स्थिर प्रदर्शन किया और डिजिटल टीवी तथा ब्रॉडबैंड—दोनों व्यवसायों में अपने सक्रिय ग्राहक आधार और राजस्व को बनाए रखा।

हमारे हिट्स प्लेटफ़ॉर्म, GTPL इन्फिनिटी का लॉन्च, हमारे टीवी डिस्ट्रिब्यूशन इकोसिस्टम को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्लेटफ़ॉर्म देश भर में कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक विस्तार योग्य एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध कराता है। हम इस प्लेटफ़ॉर्म के प्रति उत्साहजनक प्रतिक्रिया और बढ़ती रुचि देख रहे हैं तथा इसके दीर्घकालिक विकास की क्षमता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं।

व्यवसाय नेटवर्क के विस्तार, सेवा गुणवत्ता में निरंतर सुधार और हाई-स्पीड कनेक्टिविटी की बढ़ती मांग के कारण हमारा ब्रॉडबैंड विकास के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में आगे बढ़ रहा है।

आगे बढ़ते हुए, हम अपने मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डिजिटल सर्विस इकोसिस्टम और बंडल ऑफरिंग्स का निरंतर लाभ उठाते रहेंगे, ताकि दोनों व्यावसायिक क्षेत्रों में विकास को गति दी जा सके और सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य का सृजन किया जा सके।"

GTPL Hathway Limited के बारे में

GTPL Hathway Limited भारत का एक सबसे बड़ा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) है जो डिजिटल टीवी सेवाएं प्रदान करता है और देश के अग्रणी निजी वायरलाइन ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं में से एक है। यह कंपनी गुजरात में सबसे बड़ी डिजिटल टीवी और वायरलाइन ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता है और पश्चिम बंगाल में एक प्रमुख डिजिटल टीवी ऑपरेटर है। इसकी डिजिटल टीवी सेवाएँ भारत के 27 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के 1,600 से अधिक शहरों तक फैली हुई हैं। GTPL को एक मजबूत और व्यापक इकोसिस्टम का लाभ मिलता है, जिसमें 51,000+ बिज़नेस पार्टनर, 200+ ब्रॉडकास्टर्स, 1,750+ एंटरप्राइज क्लाइंट्स, और 30+ सरकारी परियोजनाओं में सक्रिय भागीदारी शामिल है। यह कंपनी 975+ टीवी चैनलों का एक व्यापक पोर्टफोलियो पेश करती है, जिसमें 130+ GTPL के स्वामित्व वाली और संचालित प्लेटफॉर्म सेवाएं शामिल हैं। इसने अपना हेडएंड-इन-द-स्काई (हिट्स) प्लेटफ़ॉर्म GTPL इन्फिनिटी भी लॉन्च किया, जिसे अहमदाबाद में स्थित विश्वस्तरीय सी-बैंड टेलीपोर्ट का समर्थन प्राप्त है और जो टेलकॉम–4 उपग्रह द्वारा संचालित है। यह प्लेटफ़ॉर्म पूरे भारत में कवरेज प्रदान करता है, तेज़ी से डिप्लॉयमेंट सक्षम बनाता है और ~800 चैनल, जिनमें ~100 एचडी चैनल शामिल हैं, उपलब्ध कराता है। 30 जून 2026 तक, GTPL ने 9.60 मिलियन सक्रिय डिजिटल टीवी सब्सक्राइबर, 1.06 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर को सेवा प्रदान की, और इसका ब्रॉडबैंड होम-पास फ़ुटप्रिंट लगभग 5.95 मिलियन था।

सुरक्षित बंदरगाह

कंपनी की अपेक्षित भविष्य की घटनाओं, वित्तीय और परिचालन परिणामों के बारे में कोई भी दूरंदेशी बयान कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं, जिनकी पूर्ति की कंपनी गारंटी नहीं देती है। ये कथन जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं। वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित परिणामों से काफी हद तक या भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो कंपनी के संचालन पर प्रभाव डाल सकते हैं, उनमें उद्योग में वैश्विक या घरेलू गिरावट, भारत या विदेश में प्रमुख बाजारों में राजनीतिक और आर्थिक वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव, कर कानून, मुकदमेबाजी, श्रम संबंध, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव, तकनीकी परिवर्तन, निवेश और व्यावसायिक आय, नकदी प्रवाह अनुमान, ब्याज और अन्य लागत शामिल हैं। कंपनी का विवरण की तारीख के बाद होने वाली घटनाओं या परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए भविष्योन्मुखी बयानों को अद्यतन करने के लिए कोई दायित्व नहीं है।