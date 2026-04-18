GTPL Hathway Ltd એ નાણાકીય વર્ષ 26 માં મજબૂત પ્રદર્શન કર્યું છે અને ભવિષ્ય માટે આશાવાદી દૃષ્ટિકોણ જાળવી રાખ્યો છે
18 Apr, 2026, 14:22 IST
અમદાવાદ, ભારત, April 18, 2026 /PRNewswire/ -- GTPL Hathway Limited, ભારતની સૌથી મોટી ડિજિટલ કેબલ ટીવી સેવા પ્રદાતા અને અગ્રણી બ્રોડબેન્ડ સેવા પ્રદાતાએ 31 માર્ચ, 2026ના રોજ સમાપ્ત થતા ત્રિમાસિક માટે તેના નાણાકીય પરિણામોની જાહેરાત કરી છે.
મુખ્ય નાણાકીય હાઇલાઇટ્સ:
|
કુલ આવકમાં વૃદ્ધિ
|
બ્રોડબેન્ડની આવકમાં વૃદ્ધિ
|
ડિજિટલ કેબલ ટીવી સક્રિય સબ્સ્ક્રાઇબર્સ
|
બ્રોડબેન્ડ સક્રિય સબ્સ્ક્રાઇબર્સ
|
₹2,394 મિલિયન
|
₹ 124 મિલિયન
|
9.40 મિલિયન
|
1060 હજાર
- નાણાકીય વર્ષ 26ના 4થા ત્રિમાસિકમાં કુલ આવક ₹ 9,344 મિલિયનરહી, જે 4% વર્ષ-દર-વર્ષ ની વૃદ્ધિ છે
- નાણાકીય વર્ષ 26ની આવક ₹ 37,466 મિલિયન રહી છે જે 7% વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર્શાવે છે અને બ્રોડબેન્ડ આવકમાં 2% વાર્ષિક વધારો થયો છે
- નાણાકીય વર્ષ 26ના 4થા ત્રિમાસિક માં ઇબીઆઈટીડીએ ₹ 908 મિલિયન છે, જેમાં ઇબીઆઈટીડીએ માર્જિન 9.7% રહ્યુ છે અને ઓપરેટિંગ ઇબીઆઈટીડીએ માર્જિન 18% હતું. આખા વર્ષ માટે, ઇબીઆઈટીડીએ ₹ 4,321 મિલિયન રહ્યો છે, જેમાં ઇબીઆઈટીડીએ માર્જિન 11.5% રહ્યુ છે અને ઓપરેટિંગ ઇબીઆઈટીડીએ માર્જિન 22% હતું
- નાણાકીય વર્ષ 26 માટે, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે પ્રતિ શેર ₹ 2/- ના ડિવિડન્ડની ભલામણ કરી છે (20%ની ફેસવેલ્યુ)
|
વિગતો (₹ મિલિયનમાં)
|
નાણાકીય વર્ષ 26ના 4થા ત્રિમાસિક
|
નાણાકીય વર્ષ 26નો ત્રીજો ક્વાર્ટર
|
નાણાકીય વર્ષ 25ના 4થા ત્રિમાસિક
|
નાણાકીય વર્ષ 26
|
ડિજિટલ કેબલ ટીવી આવક
|
2850
|
2970
|
2982
|
11862
|
બ્રોડબેન્ડ આવક
|
1394
|
1433
|
1358
|
5580
|
કુલ આવક
|
9344
|
9382
|
8989
|
37466
|
ઇબીઆઈટીડીએ
|
908
|
1189
|
1144
|
4321
|
ઇબીઆઈટીડીએ માર્જિન (%)
|
9.7 %
|
12.7 %
|
12.7 %
|
11.5 %
|
ઓપરેટિંગ ઇબીઆઈટીડીએ* (%)
|
18 %
|
24 %
|
22 %
|
22 %
*ઓપરેટિંગ ઇબીઆઇટીડીએ(%) = (સક્રિયકરણનું ઇબીઆઇટીડીએ અને અન્ય આવક નેટ) / (સબ્સ્ક્રિપ્શન + આઈએસપી + અન્ય ઓપરેટિંગ આવક)
ઓપરેશનલ હાઇલાઇટસ
ડિજિટલ કેબલ ટીવી
- 31 માર્ચ 2026 સુધીમાં સક્રિય સબ્સ્ક્રાઇબર્સ 9.40 મિલિયન હતા
- 31 માર્ચ 2026 સુધીમાં ચૂકવણી કરનારા સબ્સ્ક્રાઇબર્સ 8.70 મિલિયન હતા
- નાણાકીય વર્ષ 26ના 4થા ત્રિમાસિકમાં કેબલ ટીવીમાંથી સબ્સ્ક્રિપ્શન આવક ₹ 2,850 મિલિયન રહી, નાણાકીય વર્ષ 26 અને માટે ₹ 11,862 મિલિયન
GTPL ઇન્ફિનિટી - એચઆઈટીએસ પ્લેટફોર્મ
- એક સેટઅપ આધારિત એચઆઈટીએસ પ્લેટફોર્મ, જે રાષ્ટ્રવ્યાપી ટેલીવિઝન સિગ્નલ પ્રદાન કરે છે
- અમદાવાદમાં સ્થિત વિશ્વના સૌથી મોટા C-બેન્ડ ટેલિપોર્ટ સેટઅપ દ્વારા સપોર્ટ મળ્યો છે
- સ્કેલેબલ, ખર્ચ-અસરકારક અને ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી સામગ્રી પહોંચાડવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે.
બ્રોડબેન્ડ
- બ્રોડબેન્ડ સબ્સ્ક્રાઇબર્સમાં વર્ષ-દર-વર્ષ (Y-o-Y) 15 હજાર નો વધારો થયો છે, આમ 1060 હજાર થયો છે
- નાણાકીય વર્ષ 26 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં, બ્રોડબેન્ડ આવક વાર્ષિક ધોરણે 3% વધીને ₹ 1,394 મિલિયન થઈ, અને નાણાકીય વર્ષ 26 માટે, તે ₹ 5,580 મિલિયન રહી છે
- વાર્ષિક 2%
- 31 માર્ચ, 2026ના રોજ હોમપાસ 5.95 મિલિયન, હતો, જેમાંથી ~75% એફટીટીએક્સ રૂપાંતર માટે
ઉપલબ્ધ છે
- બ્રોડબેન્ડ એવરેજ રેવન્યુ પ્રતિ યુઝર (એઆરપીયુ) દર મહિને ₹ 465 પ્રતિ સબસ્ક્રાઈબર હતી
- નાણાકીય વર્ષ 26 ના ચોથા ક્વાર્ટરમાં પ્રતિ વપરાશકર્તા સરેરાશ ડેટા વપરાશ 436 જીબીહતો, જે વર્ષ-દર-વર્ષ ધોરણે 10% નો વધારો દર્શાવે છે.
પરિણામો પર ટિપ્પણી કરતા, શ્રીમાન. Anirudhsinh Jadeja - મેનેજીંગ ડિરેક્ટર, GTPL Hathway Limitedએ કહ્યુ કે,
મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 26ના ચોથા ક્વાર્ટર (Q4) દરમિયાન કેબલ ટીવી અને બ્રોડબેન્ડ બંને સેગમેન્ટમાં સ્થિર અને સુસંગત પ્રદર્શન આપ્યું છે. આ અમારા ઓપરેટિંગ મોડેલની મજબૂતાઈ અને ગતિશીલ અને સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણમાં વિકાસ કરવાની અમારી ક્ષમતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
અમારું ધ્યાન ગ્રાહક અનુભવ વધારવા અને વધુ ઊંડા જોડાણને પ્રોત્સાહન આપવા પર સતત રહે છે. પરંપરાગત કેબલ ટીવી અને બ્રોડબેન્ડથી આગળ વધીને, અમે ઓટીટી, ગેમિંગ અને 'ટીવી એવરીવ્હેર' જેવી મૂલ્યવર્ધિત સેવાઓનો સમાવેશ કરવા માટે અમારા સેવા પોર્ટફોલિયોને સક્રિયપણે વિસ્તૃત કરી રહ્યા છીએ; આ સેવાઓ વ્યક્તિગત રીતે અને બંડલ તરીકે ઉપલબ્ધ છે. આ અભિગમ ગ્રાહકોની બદલાતી પસંદગીઓ સાથે સુસંગત છે અને લાંબા ગાળાના ગ્રાહક જાળવણીને પ્રોત્સાહન આપશે અને આવક વૃદ્ધિને વેગ આપશે તેવી અપેક્ષા છે.
નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન એક મોટી સિદ્ધિ અમારા એચઆઈટીએસ પ્લેટફોર્મ, 'GTPL Infinity'નું લોન્ચિંગ હતું. અમદાવાદમાં વિશ્વના સૌથી મોટા સી-બેન્ડ ટેલિપોર્ટ્સમાંના એક સાથે સહયોગ કરીને, આ પ્લેટફોર્મ લગભગ 800 ચેનલોનું રાષ્ટ્રવ્યાપી વિતરણ સક્ષમ બનાવે છે - કોઈપણ વિક્ષેપો વિના અને સંપૂર્ણ વિશ્વસનીયતા સાથે. આનાથી અમારા ભાગીદારોને 24 કલાકની અંદર કામગીરી શરૂ કરવા, ખર્ચને શ્રેષ્ઠ બનાવવા અને નવી વૃદ્ધિની તકો ઉત્પન્ન કરવા માટે સશક્ત બનાવવામાં આવે છે, જેનાથી અમારી વિતરણ ઇકોસિસ્ટમ વધુ મજબૂત બને છે.
આગળ જોતાં, આગામી નાણાકીય વર્ષ એક મહત્વપૂર્ણ સમય રહેશે, કારણ કે અમે અમારી ટીવી વિતરણ ક્ષમતાઓને વધારવા અને મુખ્ય બજારોમાં અમારા બ્રોડબેન્ડ પ્રવેશને વધારવા માટે અમારા નવા લોન્ચ કરેલા પ્લેટફોર્મની અને સંભાવનાનો લાભ લેવા માટે પ્રતિબદ્ધ છીએ."
GTPL હેથવે લિમિટેડ વિશે
GTPL Hathway Limited ડિજિટલ કેબલ ટીવી સેવાઓ પ્રદાન કરતી ભારતની સૌથી મોટું મલ્ટી-સિસ્ટમ ઓપરેટર (એમએસઓ)છે અને દેશના અગ્રણી ખાનગી વાયરલાઇન બ્રોડબેન્ડ સેવા પ્રદાતાઓમાંનું એક છે. કંપની ગુજરાતમાં સૌથી મોટી ડિજિટલ કેબલ ટીવી અને વાયરલાઇન બ્રોડબેન્ડ સેવા પ્રદાતા છે અને પશ્ચિમ બંગાળમાં એક અગ્રણી ડિજિટલ કેબલ ટીવી ઓપરેટર છે. તેની ડિજિટલ કેબલ ટીવી સેવાઓ 26 રાજ્યો અને 4 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના 1,500+ શહેરોમાં વિસ્તરે છે. GTPL એક મજબૂત અને વ્યાપક ઇકોસિસ્ટમનો લાભ મેળવે છે, જેમાં 48,000+ થી વધુ વ્યવસાયિક ભાગીદારો, 200+ બ્રોડકાસ્ટર્સ, 1,750+ એન્ટરપ્રાઇઝ ક્લાયન્ટ્સ અને 30+થી વધુ સરકારી પ્રોજેક્ટ્સમાં સક્રિય ભાગીદારીનો સમાવેશ થાય છે. કંપની 975+ ટીવી ચેનલોનો વ્યાપક પોર્ટફોલિયો ઓફર કરે છે, જેમાં 130+ GTPL-માલિકીની અને સંચાલિત પ્લેટફોર્મ સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે. તેણે તેનું હેડએન્ડ-ઇન-ધ-સ્કાય (એચઆઈટીએસ) પ્લેટફોર્મ, GTPL ઇન્ફિનિટી પણ લોન્ચ કર્યું છે, જે અમદાવાદમાં સ્થિત વિશ્વ-સ્તરીય સી-બેન્ડ ટેલિપોર્ટ દ્વારા સમર્થિત છે અને ટેલકોમ-4 સેટેલાઇટ દ્વારા સંચાલિત છે. આ પ્લેટફોર્મ સમગ્ર ભારતમાં કવરેજ પૂરું પાડે છે, ઝડપથી ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે, અને ~ 800 ચેનલો પ્રદાન કરે છે - જેમાં ~ 100 એચડી. ચેનલોનો સમાવેશ થાય છે. 31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં, કંપની પાસે 9.40 મિલિયન સક્રિય ડિજિટલ કેબલ ટીવી સબ્સ્ક્રાઇબર્સ અને 1.06 મિલિયન બ્રોડબેન્ડ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ છે અને લગભગ 5.95 મિલિયનનો બ્રોડબેન્ડ હોમ-પાસ છે.
સેફ હાર્બર
અપેક્ષિત ભાવિ ઘટનાઓ, કંપનીના નાણાકીય અને સંચાલન પરિણામો વિશેના કોઈપણ આગળ દેખાતા નિવેદનો અમુક ધારણાઓ પર આધારિત છે જેની પરિપૂર્ણતાની કંપની બાંહેધરી આપતી નથી. આ નિવેદનો જોખમો અને અનિશ્ચિતતાને આધીન છે. વાસ્તવિક પરિણામો વ્યક્ત અથવા ગર્ભિત પરિણામોથી નોંધપાત્ર રીતે અથવા ભૌતિક રીતે અલગ હોઈ શકે છે. મહત્વના વિકાસ કે જે કંપનીની કામગીરીને અસર કરી શકે છે તેમાં ઉદ્યોગમાં ઘટાડો, વૈશ્વિક અથવા સ્થાનિક અથવા બંનેમાં, ભારતમાં રાજકીય અને આર્થિક વાતાવરણમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો અથવા વિદેશના મુખ્ય બજારો, કર કાયદા, મુકદ્દમા, મજૂર સંબંધો, વિનિમય દરમાં વધઘટ, તકનીકી ફેરફારો, રોકાણ અને વ્યવસાયની આવક, રોકડ પ્રવાહના અંદાજો, વ્યાજ અને અન્ય ખર્ચ. કંપની તેની તારીખ પછીની ઘટનાઓ અથવા સંજોગોને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે આગળ દેખાતા નિવેદનોને અપડેટ કરવાની કોઈ જવાબદારી લેતી નથી.
