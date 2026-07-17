GTPL Hathway નાણાકીય વર્ષ 27નું 1લું ત્રિમાસિક: કુલ આવક 1 હજાર કરોડને પાર કરી ગઈ અને ઈબીઆઈટીડીએ ત્રિમાસિક ગાળામાં 20% વધી ગયો છે

News provided by

GTPL Hathway Ltd

17 Jul, 2026, 12:08 IST

અમદાવાદ, ભારત, જુલાઈ 17, 2026 /PRNewswire/ -- GTPL Hathway Limited, ભારતની સૌથી મોટી ડિજિટલ કેબલ ટીવી સેવા પ્રદાતા અને અગ્રણી બ્રોડબેન્ડ સેવા પ્રદાતાએ 30 જૂન, 2026ના રોજ સમાપ્ત થતા ત્રિમાસિક માટે તેના નાણાકીય પરિણા

મુખ્ય નાણાકીય હાઇલાઇટ્સ:

મુખ્ય એકીકૃત વ્યવસાય અને નાણાકીય હાઇલાઇટ: નાણાકીય વર્ષ 27નું 1લું ત્રિમાસિક

કુલ આવક

બ્રોડબેન્ડ આવક

ડિજિટલ કેબલ ટીવી સક્રિય સબ્સ્ક્રાઇબર્સ

બ્રોડબેન્ડ સક્રિય સબ્સ્ક્રાઇબર્સ

₹10,199 મિલિયન

₹ 1,425 મિલિયન

9.60 મિલિયન

1060 હજાર
  • નાણાકીય વર્ષ 27ના 1લા ત્રિમાસિકમાં કુલ આવક ₹ 10,199 મિલિયનરહી, જે 12% વર્ષ-દર-વર્ષ ની વૃદ્ધિ છે 
  • નાણાકીય વર્ષ 27ના 1લા ત્રિમાસિક માં ઇબીઆઈટીડીએ ₹ 1,092 મિલિયન છે, જેમાં ઇબીઆઈટીડીએ માર્જિન 10.7% રહ્યુ છે અને ઓપરેટિંગ ઇબીઆઈટીડીએ માર્જિન 22% હતું 
  • નાણાકીય વર્ષ 27ના 1લા ત્રિમાસિકમા નફો ₹ 23 મિલિયન છે

વિગતો (મિલિયનમાં)

નાણાકીય વર્ષ 27નું 1લું ત્રિમાસિક

નાણાકીય વર્ષ 26ના 4થા ત્રિમાસિક

નાણાકીય વર્ષ 26ના પ્રથમ ત્રિમાસિક

નાણાકીય વર્ષ 26

ડિજિટલ ટીવી આવક

2,913

2,850

3,018

11,862

બ્રોડબેન્ડ આવક

1,425

1,394

1,359

5,580

કુલ આવક

10,199

9,344

9,091

37,466

ઇબીઆઈટીડીએ

1,092

910

1,123

4,323

ઇબીઆઈટીડીએ માર્જિન (%)

10.7 %

9.7 %

12.4 %

11.5 %

ઓપરેટિંગ ઇબીઆઈટીડીએ* (%)

22 %

17 %

22 %

21 %

કર પછી નફો

23

(153)

105

156

ઓપરેશનલ હાઇલાઇટસ

ડિજિટલ ટીવી

  • 30 જૂન 2026 સુધીમાં સક્રિય સબ્સ્ક્રાઇબર્સ 9.60 મિલિયન હતા
  • 30 જૂન 2026 સુધીમાં ચૂકવણી કરનારા સબ્સ્ક્રાઇબર્સ 8.90 મિલિયન હતા
  • નાણાકીય વર્ષ 27ના 1લા ત્રિમાસિકમાં કેબલ ટીવીમાંથી સબ્સ્ક્રિપ્શન આવક ₹ 2,913 મિલિયન રહી

વ્યૂહાત્મક ડિજિટલ ટીવી સંપાદન: GTPL Hathway x ACT Group

  • ACT Groupના સાત ડિજિટલ ટીવી વ્યવસાયોને ₹36.23 કરોડમાં હસ્તગત કરવા માટે બિઝનેસ ટ્રાન્સફર કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા; આ વ્યવહાર 15મી સપ્ટેમ્બર 26 સુધીમાં પૂર્ણ થવાની અપેક્ષા છે
  • ચાર મુખ્ય રાજ્યોમાં ~ 6 લાખ ડિજિટલ ટીવી સબ્સ્ક્રાઇબર્સ ઉમેરાયા, જેનાથી દક્ષિણ અને પૂર્વ ભારતમાં GTPLની હાજરી વધુ મજબૂત બની
  • આનાથી GTPLની પ્રાદેશિક ડિજિટલ ટીવી હાજરી વધુ મજબૂત બને છે અને તેના વિસ્તૃત ગ્રાહક આધારમાં ક્રોસ-સેલિંગની તકો ખુલે છે.

બ્રોડબેન્ડ

  • બ્રોડબેન્ડ સબ્સ્ક્રાઇબર્સમાં વર્ષ-દર-વર્ષ 10 હજાર નો વધારો થયો છે, આમ 1060 હજાર બન્યા છે
  • નાણાકીય વર્ષ 27ના 1લા ત્રિમાસિક માટે બ્રોડબેન્ડ આવક વર્ષ-દર-વર્ષ 5% વધીને આવક ₹ 1,425 મિલિયન છે
  • 30 જૂન, 2026ના રોજ હોમપાસ 5.95 મિલિયન હતો. 5.95 મિલિયનમાંથી, ~75% એફટીટીએક્સ રૂપાંતર માટે ઉપલબ્ધ છે
  • બ્રોડબેન્ડ સરેરાશ આવક પ્રતિ વપરાશકર્તા (એઆરપીયુ) પ્રતિ સબ્સ્ક્રાઇબર દર મહિને ₹ 470 રહી, જે વાર્ષિક ધોરણે ₹5 વધી છે
  • દર મહિને પ્રતિ વપરાશકર્તા સરેરાશ ડેટા વપરાશ 436 જીબીહતો, જે વાર્ષિક 6%નો વધારો દર્શાવે છે.

પરિણામો પર ટિપ્પણી કરતા, શ્રીમાન. Anirudhsinh Jadeja - મેનેજીંગ ડિરેક્ટર, GTPL Hathway Limitedએ કહ્યુ કે,

"ભૌગોલિક રાજકીય વિકાસથી ઉદ્ભવતા પડકારજનક વૈશ્વિક વાતાવરણ અને બજારની અનિશ્ચિતતાઓ હોવા છતાં, અમારી કંપનીએ ત્રિમાસિક ગાળા દરમિયાન સ્થિર કામગીરી દર્શાવી, ડિજિટલ ટીવી અને બ્રોડબેન્ડ વ્યવસાયો બંનેમાં તેનો સક્રિય ગ્રાહક આધાર અને આવક જાળવી રાખી.

અમારા હિટ્સ પ્લેટફોર્મ, GTPL ઇન્ફિનિટીનું લોન્ચિંગ, અમારા ટીવી વિતરણ ઇકોસિસ્ટમને મજબૂત બનાવવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. આ પ્લેટફોર્મ દેશભરમાં સામગ્રી વિતરણ માટે એક સ્કેલેબલ અને કાર્યક્ષમ ઉકેલ પૂરો પાડે છે. અમે પ્લેટફોર્મમાં પ્રોત્સાહક હકારાત્મક રસ જોઈ રહ્યા છીએ અને તેની લાંબા ગાળાની વૃદ્ધિ સંભાવના વિશે વિશ્વાસ રાખીએ છીએ.

નેટવર્ક વિસ્તરણ, સેવા ગુણવત્તામાં સુધારો અને હાઇ-સ્પીડ કનેક્ટિવિટીની વધતી માંગ દ્વારા સમર્થિત, અમારા બ્રોડબેન્ડ વ્યવસાય વૃદ્ધિનો મુખ્ય ચાલકબળ બની રહ્યો છે.

જેમ જેમ આપણે આગળ વધીશું, તેમ તેમ અમે અમારા મજબૂત વિતરણ નેટવર્ક, ડિજિટલ સેવા ઇકોસિસ્ટમ અને બંડલ ઓફરિંગનો ઉપયોગ કરીને વૃદ્ધિને વેગ આપવા અને બંને વ્યવસાયિક ક્ષેત્રોમાં તમામ હિસ્સેદારો માટે કાયમી મૂલ્ય બનાવવાનું ચાલુ રાખીશું."

GTPL Hathway Limited વિશે

GTPL Hathway Limited ડિજિટલ કેબલ ટીવી સેવાઓ પ્રદાન કરતી ભારતનું સૌથી મોટું મલ્ટી-સિસ્ટમ ઓપરેટર (એમએસઓ)છે અને દેશના અગ્રણી ખાનગી વાયરલાઇન બ્રોડબેન્ડ સેવા પ્રદાતાઓમાંથી એક છે. કંપની ગુજરાતમાં સૌથી મોટી ડિજિટલ કેબલ ટીવી અને વાયરલાઇન બ્રોડબેન્ડ સેવા પ્રદાતા છે અને પશ્ચિમ બંગાળમાં એક અગ્રણી ડિજિટલ કેબલ ટીવી ઓપરેટર છે. તેની ડિજિટલ કેબલ ટીવી સેવાઓ 27 રાજ્યો અને 5 કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના 1,600+ શહેરોમાં વિસ્તરે છે. GTPL એક મજબૂત અને વ્યાપક ઇકોસિસ્ટમનો લાભ મેળવે છે, જેમાં 51,000+ થી વધુ વ્યવસાયિક ભાગીદારો, 200+ બ્રોડકાસ્ટર્સ, 1,750+ એન્ટરપ્રાઇઝ ક્લાયન્ટ્સ અને 30+થી વધુ સરકારી પ્રોજેક્ટ્સમાં સક્રિય ભાગીદારીનો સમાવેશ થાય છે. કંપની 975+ ટીવી ચેનલોનો વ્યાપક પોર્ટફોલિયો ઓફર કરે છે, જેમાં 130+ GTPL-માલિકીની અને સંચાલિત પ્લેટફોર્મ સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે. તેણે તેનું હેડએન્ડ-ઇન-ધ-સ્કાય (એચઆઈટીએસ) પ્લેટફોર્મ, GTPL ઇન્ફિનિટી પણ લોન્ચ કર્યું છે, જે અમદાવાદમાં સ્થિત વિશ્વ-સ્તરીય સી-બેન્ડ ટેલિપોર્ટ દ્વારા સમર્થિત છે અને ટેલકોમ-4 સેટેલાઇટ દ્વારા સંચાલિત છે. આ પ્લેટફોર્મ સમગ્ર ભારતમાં કવરેજ પૂરું પાડે છે, ઝડપથી ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે, અને ~ 800 ચેનલો પ્રદાન કરે છે - જેમાં ~ 100 એચડી. ચેનલોનો સમાવેશ થાય છે. 30 જૂન, 2026 સુધીમાં, GTPL કંપની પાસે 9.60 મિલિયન સક્રિય ડિજિટલ કેબલ ટીવી સબ્સ્ક્રાઇબર્સ અને 1.06 મિલિયન બ્રોડબેન્ડ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ છે અને લગભગ 5.95 મિલિયનનો બ્રોડબેન્ડ હોમ-પાસ છે.

સેફ હાર્બર

અપેક્ષિત ભાવિ ઘટનાઓ, કંપનીના નાણાકીય અને સંચાલન પરિણામો વિશેના કોઈપણ આગળ દેખાતા નિવેદનો અમુક ધારણાઓ પર આધારિત છે જેની પરિપૂર્ણતાની કંપની બાંહેધરી આપતી નથી. આ નિવેદનો જોખમો અને અનિશ્ચિતતાને આધીન છે. વાસ્તવિક પરિણામો વ્યક્ત અથવા ગર્ભિત પરિણામોથી નોંધપાત્ર રીતે અથવા ભૌતિક રીતે અલગ હોઈ શકે છે. મહત્વના વિકાસ કે જે કંપનીની કામગીરીને અસર કરી શકે છે તેમાં ઉદ્યોગમાં ઘટાડો, વૈશ્વિક અથવા સ્થાનિક અથવા બંનેમાં, ભારતમાં રાજકીય અને આર્થિક વાતાવરણમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો અથવા વિદેશના મુખ્ય બજારો, કર કાયદા, મુકદ્દમા, મજૂર સંબંધો, વિનિમય દરમાં વધઘટ, તકનીકી ફેરફારો, રોકાણ અને વ્યવસાયની આવક, રોકડ પ્રવાહના અંદાજો, વ્યાજ અને અન્ય ખર્ચ.  કંપની તેની તારીખ પછીની ઘટનાઓ અથવા સંજોગોને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે આગળ દેખાતા નિવેદનોને અપડેટ કરવાની કોઈ જવાબદારી લેતી નથી.

Also from this source

GTPL Hathway वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही: कुल राजस्व ₹1,000 करोड़ के पार एवं ईबीआईटीडीए में तिमाही-दर-तिमाही 20% की बढ़ोतरी

GTPL Hathway वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही: कुल राजस्व ₹1,000 करोड़ के पार एवं ईबीआईटीडीए में तिमाही-दर-तिमाही 20% की बढ़ोतरी

भारत की सबसे बड़ी डिजिटल टीवी सेवा प्रदाता और अग्रणी ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाता GTPL Hathway Limited ने 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए अपने वित्तीय ...
GTPL Hathway Q1 FY27: Total Revenue crossed 1K Crore & EBITDA jumps 20% Q-o-Q

GTPL Hathway Q1 FY27: Total Revenue crossed 1K Crore & EBITDA jumps 20% Q-o-Q

GTPL Hathway Limited, India's largest Digital TV Service Provider and a leading Broadband Service provider, announced its Financial Results for the...
More Releases From This Source

Explore

Television

Television

Entertainment

Entertainment

Broadcast Tech

Broadcast Tech

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics